Megamat Alia: Tu carrera universitaria en Israel cada vez más cerca

Itongadol.- La Organización Sionista Mundial a través de su Departamento de Promoción de Aliá avanza con el proyecto: «MEGAMAT ALIA». El programa que brindará herramientas para alcanzar estudios universitarios en Israel.

MEGAMAT ALIA desembarcó en la Argentina con un ambicioso proyecto educativo, que esta semana tomó vuelo en el interior del país. El mismo está destinado a jóvenes judíos de entre 16 y 20 años que sueñen con estudiar su primer título de grado en alguna de las prestigiosas universidades de Israel.

Este programa consta de un curso pre universitario cuyo objetivo final es poder rendir el examen psicométrico en la Argentina y en idioma castellano. Este examen es un requisito esencial para el ingreso a las universidades de Israel y Argentina será el único país latinoamericano en donde podrán rendirlo con una validez de 7 años.

“Esta semana tuvimos una reunión con la mayoría de los presidentes de Kehilot del interior. Entre otros estuvieron Javier Indelman de Rosario, Gabriel Donfrocht de Tucumán, Pablo Stern de Mendoza, Guily Seiferheld de Córdoba y Ariel Rosenthal de Rafaela. La verdad es que se fueron muy entusiasmados porque es una oportunidad y posibilidad que antes no tenían”, destacó en diálogo con ItonGadol Alejandro Mellincovsky, coordinador para Argentina, Chile y Uruguay de la OSM.

La modalidad online que por primera vez adquirieron estos prestigiosos cursos está haciendo posible que no solo jóvenes de las comunidades grandes participen (que ya se sumaron), sino que los adolescentes de las comunidades medianas y pequeñas, que no tienen una masa crítica, demográficamente hablando, pueda acceder a todos los adelantos que les brinda la posibilidad superior en Israel, y sobretodo, llegar preparados.

“MEGAMAT ALIA es un programa para jóvenes adolescentes, donde no se les dice que hagan aliá, sino que se les da las herramientas para que no se tiren a la pileta sin agua. Las herramientas más importantes son el examen psicométrico, que es el requisito para ingresar a las universidades en Israel, en casi todas las carreras, y la inscripción al examen para que lo hagan en español. Después de cinco años que no existe en español, ni siquiera en Israel, se lo puede hacer en Argentina. Es un examen que tiene una validez de 7 años, por lo cual lo puede hacer un chico de 16 años que aún no tiene decidido qué va a estudiar. Habiendo dado el examen ya tiene la llave para ingresar a una universidad israelí. Y la otra herramienta es el hebreo y la conexión con la sociedad israelí real. Esa es la base para poder desempeñarse en la Universidad”, agregó Mellincovsky.

Además del curso para el examen psicométrico, MEGAMAT ALIA, les brindará a sus alumnos la posibilidad de realizar un ulpán de hebreo para todos los niveles para poder afianzar o aprender desde cero el idioma y la opción de establecer contactos con representantes de las universidades que se ajusten a sus intereses académicos.

Un esfuerzo en conjunto que lidera el Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial, realizado junto a Ofek Israelí, Campaña Unida Judeo Argentina y la Agencia Judía que subsidiarán el costo de dicho programa.

El inicio de este programa está previsto para el mes de julio de 2020, de manera online para facilitar la participación de todos los jóvenes del país vivan donde vivan. Para mayor información y datos de inscripción comunicarse a: silvanas@wzo.org.il