La OSA organizó la actividad “#IsraelBajoFuego”

La Organización Sionista Argentina (OSA), con el apoyo de la AMIA y la DAIA, organizó el miércoles pasado una actividad denominada “#IsraelBajoFuego”, en la cual la comunidad judía de la Argentina se manifestó junto al Estado de Israel y sus ciudadanos en los actuales difíciles momentos que están atravesando, bregando por la libertad contra el terrorismo y por el derecho de que puedan vivir en paz.

Estuvieron presentes la embajadora del Estado de Israel en Argentina, Galit Ronen; el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum; el presidente de DAIA, Jorge Knoblovits; el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz; y los presidentes de todas las instituciones comunitarias, las organizaciones nacionales judías y los medios periodísticos.

La embajadora Galit Ronen fue la primera oradora de la actividad y manifestó: “Esta vez yo no puedo decir de que estoy muy feliz de estar con ustedes. Estoy feliz de que en estos momentos la comunidad judía de la Argentina está al lado del Estado de Israel apoyándolo. Pero por otro lado, estoy triste. Mi país, mi patria, está pasando momentos tan difíciles, está bajo el ataque terrorista de misiles y cohetes en todo el país, en Jerusalem, en Tel Aviv, y ya tenemos fallecidos lamentablemente y muchos otros heridos. No sabemos cuándo esto va a terminar. Esta situación es totalmente responsabilidad de Hamás. Fue claro hace dos o tres semanas cuando ya no iban a tener las elecciones y aumentar sus poderes, entonces ahora tienen que calentar la región y la forma que lo hacen es atacar a la población de Israel”.

“Israel tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Hamás está escondiendo sus armas, sus cohetes entre sus ciudadanos, y nosotros protegemos a nuestros ciudadanos. Estoy segura que vamos a vencer, pero valoramos mucho el apoyo que recibimos de la comunidad de Argentina y quiero agradecerles y compartir con ustedes que estos son momento difíciles, pero vamos a vencer”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la OSA, Sergio Pikholtz, inició sus palabras diciendo: “Hace sólo 48 horas junto con mis amigos los presidente de AMIA y de DAIA, Ariel y Jorge, observamos que la comunidad estaba demandando reunirnos para apoyar a nuestros hermanos en Israel. No sólo porque fuera necesario que nuestros hermanos en Israel recibieran nuestro apoyo, sino también porque nosotros como comunidad organizada que somos podemos transitar mejor nuestras angustias y nuestras ansiedades todos juntos”, agregando que una vez difundida la realización de la actividad una gran cantidad de dirigentes comunitarios solicitaron participar y ser parte de la misma y de futuras actividades.

“Son momentos de gran ansiedad donde la Mediná está bajo fuego, una verdadera lluvia de misiles que lleva a la gente a los refugios, pero sin embargo estamos en una circunstancia donde todo vuelve a empezar nuevamente. Tenemos familiares y amigos en Israel y a ellos queremos decirles que la causa de Israel es una causa justa. Sabemos que esos son momentos duros, y también sabemos que los israelíes son resistentes y fuertes y que los misiles no podrán destruir a este pueblo”, concluyó.

Por otro lado, el Gran Rabino Gabriel Davidovich pronunció una bendición por el Estado de Israel y sus habitantes, previo a lo cual sostuvo: “Sabemos que en cada generación quieren destruir al pueblo de Israel, pero HaKadosh Barjú (El Santo Bendito Sea –D’s) nos salva y va a seguir salvándonos como nos salvó hasta ahora. Vamos a ser un pueblo con fortaleza y por eso vamos a elevar nuestra plegaria para que proteja a toda la gente que está en Israel, a los soldados, a todos los habitantes y a las familias de todos nosotros”.

Posteriormente, el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaacov Hagoel, pronunció una bendición por los soldados del Ejército de Defensa de Israel.

A continuación, se trasmitieron diversos videos de los ataques que están sucediéndose en diversas ciudades israelíes y luego la directora del periódico Semanario Israelita que se edita en Uruguay, Jana Jerusalinsnky, brindó su testimonio sobre la situación que se estaba viviendo en esos mismos momentos en Israel.

Por su parte, Marcelo Birmajer, luego de criticar el comunicado que emitió la Cancillería argentina, manifestó su indignación: “No escuché a ningún judío kirchnerista decir ‘no vamos a aceptar que el partido que voté ataque así a los judíos, no vamos a permitir que se difunda como posición oficial de Argentina un libelo antisemita como el que publicó la Cancillería argentina”. Posteriormente Birmajer mencionó que Patricia Bullrich, presidenta de Juntos por el Cambio, envió una carta de solidaridad al Estado judío.

Finalmente, el periodista y analista político Gabriel Ben Tasgal consideró que en la actualidad, Israel está pasando un momento muy diferente a lo que ocurrió en otras situaciones cuando se produjeron ataques de Hamás, porque se están observando cambios en la manera en que los medios están informando. Pero a su entender, lo más grave es la grieta política existente en la sociedad israelí, donde existe un enfrentamiento entre los que demonizan a Netanyahu y quienes lo defienden a ultranza. Además, consideró que la comunidades judías de la diáspora deben pedirle al pueblo de Israel que se una a fin de superar la gran crisis política.

La actividad culminó con la entonación del Hatikva, en conjunto por parte de Eli Lubieniecki y Tali Luvi, la primera en Buenos Aires y la Segunda en Jerusalem.