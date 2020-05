La comunidad de la Universidad de Haifa lamenta la pérdida de Sir Maurice Hatter (1929-2020), empresario y filántropo

Itongadol.- «Maurice era un querido amigo y antiguo seguidor de la Universidad, cuya generosidad tocó las vidas de muchos miembros de nuestra comunidad universitaria», señaló Ron Robin.

Sir Maurice fue el fundador y ex presidente de IMO Precision Controls, se desempeñó como Presidente de World ORT y ORT UK, y junto con su esposa (Lay Irene) fue un gobernador activo en la Junta de Gobernadores de la Universidad, ocupando cargos de liderazgo en la Universidad de Asociación del Reino Unido de Haifa durante varias décadas. En 1991, la Universidad de Haifa le otorgó el Premio al Mérito Carmel y en 1996 un Doctorado Honorario en reconocimiento a su continua participación en iniciativas de educación y bienestar en Israel y en el extranjero, y en agradecimiento por su generoso apoyo a la investigación en ciencias marinas en la “University’s Leon Recanati Center for Maritime Studies ” y “Hatter Department of Marine Technologies in the Leon H. Charney School of Marine Sciences”.

La generosidad de los Hatters enriqueció enormemente la vida estudiantil a través del edificio “Hatter Student” y el “Puente Peatonal Hatter”, y financió becas estudiantiles, en particular para los estudiantes que sirven en las reservas de las FDI.

Que su memoria sea bendecida para siempre.