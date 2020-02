KSpace Miami realizó su espectacular “Black Tie Shabbat” con casi 500 jóvenes

Itongadol.- El centro para jóvenes judíos “KSpace” en Miami celebró un importante evento, donde durante tres días (viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero) se llevó a cabo un Shabat de gala, llamado “Black Tie Shabbat”, en el que participaron casi 500 jóvenes.

En diálogo con ItonGadol, el rabino Yossi Smierc, director del centro “Kspace”, contó que “la actividad comenzó el viernes con un cóctel y una cena espectacular. A la 1 am, cuando terminó la cena, abrimos KSpace y tuvimos una noche de postres, una fiesta hasta las 4 am. Al otro día, en el shabat del mediodía, tuvimos unos 250 jóvenes. No entraban en el lugar de tantos que eran. En la habdalá hubo cánticos, chicos con guitarras… fue espectacular. Y ya para el domingo, alquilamos la terraza del hotel Costa Holywood, donde hicimos una actividad al atardecer, llamada ‘Sunset Cocktail Party’, con casi 400 chicos comiendo un asado. Fue impresionante”.

Esta fue la quinta edición del “Black Tie Shabbat” y Smierc destacó que con el tiempo, la actividad fue creciendo: “El primer año vinieron unos 200 jóvenes, el segundo 260, el tercero 300, el cuarto unos 400 y este año llegaron casi a haber 500 jóvenes. Fue algo impresionante. Lo hicimos en un salón especial de eventos, fue todo de lujo”.

El rabino recordó que el proyecto comenzó hace 6 años atrás, con una idea que tuvo su esposa: “Una pareja que se había conocido en KSpace nos pidió amablemente que les digamos a los jóvenes que los que no estaban invitados a su casamiento, por favor, no fueran. En todos los casamientos que se hacen en Miami, siempre se acostumbra abrir las puertas después de la cena, para todos los jóvenes solteros que quieren asistir. La idea es ayudar de esta forma a que se conozcan chicas y chicos de la comunidad judía en un ambiente lujoso. Como esa pareja nos avisó que iba a haber seguridad y que nadie podía entrar, nos dolió un poco. Hablando con mi esposa, me dijo ‘tengo una idea: Hagamos una noche al año donde los jóvenes sean los protagonistas, como si fueran el novio y la novia que se están casando’. Entonces creamos el ‘Black Tie Shabbat’ (Shabat de corbata negra), donde todos se visten de gala”.

La iniciativa es exclusiva para solteros: “Prohibimos la entrada para personas con pareja, porque queríamos que nadie estuviera ocupado, para que todos estén abiertos a conocer personas y, si D´s quiere, a formar pareja”.

Smirc contó que hubo actividades para ‘romper el hielo’. “Por ejemplo, a cada hombre le entregamos un papelito que decía el nombre de un actor famoso y, en otra bandeja, había papelitos donde decía el nombre de la esposa de la celebridad. Entonces, se tenían que buscar entre ellos para formar las parejas. También dividimos entre dos edades: de 20 a 30 y de 30 a 40 años”.

En la actividad participaron jóvenes de todas partes del mundo, especialmente Latinoamérica, de todo Estados Unidos e incluso de Canadá.

“Esperemos que se hayan formado muchas parejas, ese es el sueño”, concluyó Smierc.

