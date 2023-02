Keren Leyedidut: “Nuestro equipo brinda ayuda y acompañamiento a los olim en todos los detalles”

Itongadol.- Lorena Avraham, encargada de la Absorción de los olim que llegan de Latinoamérica a través del Keren Leyedidut, recibió en Jerusalem a ItonGadol para realizar un balance sobre los logros de 2022 y las expectativas para 2023. También recordó todos los beneficios que reciben los olim si realizan su aliá a través del Keren Leyedidut.

-¿Cómo transcurrió el 2022 en la institución?

-El 2022 fue un año de esperanza, ya que fue el primer año después de la pandemia. Fue un año en el que todos estaban vacunados y los olim llegaron en grandes cantidades, creo que porque buscaban sentirse más seguros.

El 2022 fue un año más leve en el sentido de que los olim llegaron más seguros de sí mismos, vinieron más preparados, porque no tenían la preocupación de la pandemia. Y fue un año en el que vinieron muchos olim. Gente grande, familias y jóvenes, que hicieron aliá con la idea de estar acá en Israel y no volver a sus países de origen.

-¿Cuál es tu rol en el Keren Leyedidut?

-Mi rol en Keren Leyedidut es ocuparme de la recepción de los olim, tratando de que su llegada sea un poco más tranquila. En el momento que llegan nosotras ya sabemos todo de ellos, digo nosotras porque incluyo a Barbara que trabaja conmigo en relación a los olim que llegan desde Argentina, mientras que yo me ocupo de toda la parte de América Latina.

Cuando los olim llegan les explicamos lo que tienen que hacer, cómo son los primero trámites y cuáles son los primeros pasos en las primeras semanas que están acá. Ellos saben que cualquier duda o necesidad que tengan pueden hablar con nosotras.

-Recuerdo que cuando visité la oficina hace seis años tenían un celular abierto, como si fuese un teléfono rojo, para resolver las necesidades de aquellos olim que llegaban. ¿Sigue existiendo ese servicio que ustedes brindan a los olim apenas llegan a Israel?

-Sí, sigue existiendo. Los olim saben que tienen un teléfono rojo, que nos pueden contactar en cualquier momento y que si tienen una urgencia pueden llamarnos. Cualquier día y a cualquier hora.

-¿Qué características tuvo la aliá del 2022?

-La aliá siempre es una mezcla, un mosaico amplio. Llegan familias con niños y también gente mayor, incluso yo vi mucha gente mayor llegando este año a Israel. Los olim muchas veces llegan con sus mascotas. También hay jóvenes que llegan y quieren estudiar, otros que simplemente quieren estar acá en Israel, otros que buscan trabajar y ahorrar. Hay de todo un poco.

Lo que sí, es que sentí que la mayoría de los olim, diría que la gran mayoría, hicieron aliá por una cuestión económica. Llegó mucha gente que nos comentó que dejó Argentina o Brasil porque querían buscar un lugar con mejor acceso a la salud, en el que puedan progresar, ya que consideraban que en sus países de origen ya no podían hacerlo.

Hubo casos muy extremos también, de argentinos que emigraron porque no tenían para comer. En esos casos nosotros hacemos lo posible y también lo imposible para conseguir que esas familias o personas lleguen a Israel y que además podamos ayudarlas estando acá. Porque aparte de la asistencia que nosotros prestamos cuando los olim llegan, estamos atentas para lo que pase con la familia, con las personas. Hay casos de olim que llegaron, alquilaron un departamento, empezaron a trabajar, y a pesar de eso no les alcanza el dinero y no consiguen comprar cosas para la casa, y me llaman consultándome donde conseguir un colchón usado, porque no pueden comprarlo. Para esos casos el Keren Leyedidut tiene un fondo de emergencia.

-¿Para ese tipo de emergencias?

-Exacto, para ese tipo de emergencias. Nosotros todas las semanas compramos heladeras, colchones, camas, y otros ítems para familias o personas que lo necesiten. Claro que ese fondo no existe para todos los olim que llegan con el Keren Leyedidut. Analizamos cada caso para saber para qué puede alcanzar y para qué no.

-Si bien el Keren Leyedidut siempre tuvo una característica, que es de ayudar a los olim, ya sea agregando valijas o en algunas cuestiones cuando los olim llegan a Israel, ¿eso se fue mejorando o siempre fue bueno y no hizo falta mejorarlo?

-Cuando los olim llegan acá tenemos personas del Keren Leyedidut que pagamos y que ayudan a los olim, ya sea con las valijas o lo que tengan que hacer. También hay un voluntario que ayuda a los olim cuando llegan para trasladarse a la ciudad que deban ir, que los orienta en lo que necesiten.

-Más allá de la pandemia, ¿qué diferencias encontrás, si es que las hay, entre la aliá de 2022 y la de 2021? ¿El olé es siempre igual, tiene siempre las mismas dificultades?

-Cuando los olim llegan tratamos de hacer un zoom para que vean nuestras caras, para que sepan que estamos acá, los vamos a ayudar y les vamos a explicar cómo manejarse las primeras semanas. Es algo que la tecnología nos permite y que después de la pandemia decidimos seguir haciendo, porque nos dimos cuenta que es una instancia muy importante.

Los olim cuando llegan muchas veces no saben por dónde empezar, están un poco perdidos. En ese zoom nosotros hacemos una explicación general y respondemos preguntas. Esas preguntas las conocemos de antemano por la experiencia que llevamos, porque conocemos las preocupaciones de los olim. A pesar de eso cada vez nos preparamos más y aprendemos más.

-¿Un ejemplo es lo que ocurre con el certificado de documento de olé?

-Claro, en el certificado de documento de olé hay una foto, nombre, fecha de aliá y hay un número de olé. Ellos muchas veces no lo saben, y esto que parece una cosa chica es importante, porque ya es un ciudadano en el momento que entra al país y para hacer algunos trámites es necesario, como para conseguir la cobertura de salud. Muchos no lo saben y nosotros pasamos esa información, también para abrir una cuenta del banco. Yo preparé un documento, una ley escrita en hebreo, que le pasamos en PDF al olé y le decimos que vaya al banco con eso. Ellos precisan abrir la cuenta del banco porque tienen que alquilar el departamento, comprar cosas, hacer trámites. Allá también reciben un bono del Keren Leyedidut. Todo olé que llega a Israel recibe un bono que se les debe depositar en la cuenta. También el ministerio de Absorción recibe esta información para empezar a pagarles. Por eso es muy importante para ellos abrir la cuenta.

-¿Qué prevén para 2023?

-No sé sabe qué tenemos adelante. Hace dos años no sabíamos que la pandemia cambiaría todo. No estar segura al 100% sobre todo, pero sí puedo decir que estamos muy esperanzados. Los olim van a continuar llegando a Israel porque hay toda una comunidad de América Latina, en cada hogar, que va compartiendo la información unos a otros.

Nosotros tenemos un proyecto para que la gente que llega a Israel pueda también ayudar a los que quieren hacer aliá.

Yo trato también de ver la situación particular de cada familia. Por ejemplo, en el caso de una familia que tiene un caso de crianza de un niño especial y no saben qué hacer cuando lleguen a Israel, yo ya conozco el caso de otra familia que hace un tiempo atrás estuvo con la misma situación, tuvieron que hacer todo tipo de trámites para tratar la situación especial. Yo hago un nexo entre esas familias, que van a estar contentas de ayudarse mutuamente.

-¿Cómo le explican ustedes al olé que hagan aliá a través del Keren Leyedidut?

-En primer lugar, mencionamos el motivo económico. Si uno viene sin el Keren Leyedidut, recibe ayuda del ministerio de Absorción y el pasaje. Cuando vienen con el Keren Leyedidut, cuentan con el acompañamiento de nuestro equipo que brinda ayuda en todos los detalles, hasta casos de familias que quieren viajar con su mascota y no saben cómo hacerlo. También ayudamos con el pasaje, con un bono de dinero por persona y una valija extra para el avión. Y sobre todo ayudamos en la parte emocional, con asistencia personal que ofrecemos. Cuando llegan acá, estamos para ellos.

