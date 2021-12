Keren Leyedidut: “La pandemia generó una ola de aliá de Latinoamérica”

Itongadol.- El éxito del Keren Leyedidut tiene que ver con personas que llevan el contacto diariamente con los olim, desde que llegan a Israel y tratan de que la vida les sea un poco más simple. Una de esas personas es Lorena Avraham, encargada de la Absorción de los olim que llegan de Latinoamérica a través del Keren Leyedidut, que dialogó con ItonGadol sobre qué está pasando con la aliá en los últimos tiempos, después de la pandemia.

-¿Atender y ayudar a los olim es parte de tu rutina diaria?

-Sí, la verdad que sí. Yo estoy trabajando en el Keren Leyedidut desde hace 6 años y cuando llegué pensaba que sabía muy bien qué es ser un olé. Pero la verdad es que cuando conocí más y más olim, entendí cuáles son las cosas complejas por las que pasa cada uno y las diferencias en cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo cuando vienen solos que cuando vienen en familia. Anteriormente yo los recibía en el aeropuerto, con globos, sándwiches y con cheques, porque nosotros esperábamos con un cheque del Keren Leyedidut a cada olé que llegaba. Y hoy en día eso cambió. Debido al coronavirus no podemos ir al aeropuerto, entonces las cosas se tornan más difíciles, así que ellos van al hotel, y nosotros tratamos de darles un tipo de atención especial. Hacemos una reunión por Zoom el día que llegan y les explicamos todo lo que precisan saber, también los ayudamos dentro del hotel y después, cuando salen, con todos los trámites que tienen que hacer acá. Estamos felices de poder hacerlo, porque para eso está el Keren Leyedidut, para hacer que los olim lleguen de la forma más tranquila posible y que entiendan todo lo que van a pasar a partir de que llegan y están solos en Israel.

-¿Es tu responsabilidad recibir a los olim que llegan de Latinoamérica?

-Sí. Yo me ocupo de toda América Latina, de los olim que llegan de Brasil, Uruguay, Chile, México, que ahora están llegando muchos mexicanos para acá, y también de los argentinos. De hecho yo soy brasileña, nací en Salvador de Bahía, en el norte de Brasil, llegué a los 20 años, ahora tengo 4 hijos y vivo en Jerusalem.

-Se está hablando de una ola importante de aliá, ¿qué opinión tenés al respecto?

-Sí, hay una ola enorme. Nosotros pensamos y entendemos que es por el coronavirus, pero un poco antes de la pandemia ya estábamos sintiendo que venían muchos olim de América Latina. Y creo que por el coronavirus se dio una ola grande. Vienen muchas personas de todas partes de América Latina, incluso recibimos olim de Europa, de España y también de Portugal, de los que también nos ocupamos. Es increíble ver eso, ver lo motivados y decididos que están de venir a Israel.



El director de Aliá del Keren Leyedidut de Israel, Benny Hadad, junto a Gustavo Gakman, director de la oficina para América Latina del Keren Leyedidut, y Lorena Avraham, encargada de la Absorción.

-En un viaje reciente conocí a muchos olim en el avión y me llama la atención ver, gracias a las redes sociales, que dos meses después están haciendo o intentado hacer una ‘vida israelí’. ¿Esto es así?

-Sí, es real. Es increíble ver que los olim llegan a Israel y se integran. Y esto se debe a que Israel es un país de aliá, y eso pasa desde hace muchos años. La gente llega y cuenta con un soporte muy grande, no solamente de nosotros, las personas del Keren Leyedidut, o del Gobierno, también cuenta con el apoyo de afuera, de la gente común. El israelí está siempre dispuesto a ayudar, y los olim cuando llegan encuentran mucha ayuda, para alquilar un departamento, conseguir trabajo, estar en el ulpán, y para encontrar la forma de estar acá e incorporarse a Israel. Esto es algo único, que solo pasa en Israel, creo que no hay otro lugar en el mundo que tenga esta idea de ayuda entre la gente. Y creo que eso ayuda mucho a los olim que llegan a sentirse abrazados. Me parece que eso se debe al judaísmo y al sionismo, porque los olim vienen con la idea de estar en un lugar al que lo sientan como parte de su vida. Y esto es algo que no pasa yendo a otro país. Los olim vienen a un país del que tienen conocimiento, y me parece que ayuda mucho a que sientan que están en su hogar.

-En los últimos años Israel se convirtió en un ejemplo de avances de startups para el mundo entero ¿Cuánto creés que esto aplica para una familia que quiere cambiar su vida?

-Me parece que es un motivo muy grande, porque todos los olim que llegan acá conocen la idea y la fuerza de Israel. Muchos olim vienen con las ganas de incorporarse y estar dentro de esta línea, y sienten el soporte del Estado. Hay una tecnología muy buena, la medicina es muy buena, y ni hablar del ejército, que es fuerte porque Israel lo precisa, y creo que todo eso trae una seguridad mayor para los olim. Escuché decir a muchos brasileños, por ejemplo, que vinieron y me dijeron ‘Lorena, nosotros vinimos acá porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos, nosotros sabemos que acá van a estudiar y van a estar en un nivel mucho más alto que el que puedan encontrar en otro país, infelizmente’. Siempre se acuerdan de decir infelizmente.

-Yaakov Hagoel dijo que el israelí necesita tanto o más del olé, que el olé del israelí. ¿Percibís que esto es así?

-Sí, totalmente. Lo más importante es que los judíos vengan acá a Israel, vuelvan para acá. Nosotros percibimos con total certeza que cuando los olim llegan a Israel, aportan mucho en todos los sentidos, especialmente en la cultura. Y sabemos que los olim agregan cosas a la sociedad israelí dentro de todos los aspectos. Me parece que estamos felices de recibir olim, no sólo de América Latina, de todo el mundo, porque todo este mosaico que tenemos acá, dentro de Israel, hace a este país tan especial, tan lindo.

-¿Cómo viene la aliá hasta hoy, y qué prevés que va a ocurrir en 2022? ¿Esto va a seguir creciendo?

-La verdad que me parece que sí, que va a seguir creciendo, espero que así sea. Pero me parece que la pandemia, de alguna forma, abrió las puertas para la gente que está viniendo, y los otros interesados escuchan la posibilidad y las cosas que pueden recibir acá en Israel. Es decir, esto se transmite de unos a otros dentro de la comunidad judía. Ya escuché de muchos que vinieron el primer año que empezó la cuestión del Corona, y después del segundo año, que decían ‘yo estoy acá, que tengo un amigo que vino con su familia, y vi que además de estar mejor económicamente, yo sé que también está muy feliz, y que se siente parte de la sociedad. Para él fue fácil, entonces para mí también’. Hace un tiempo un olé me dijo ‘yo vine a intentarlo’. Me parece que muchos vienen y los otros los escuchan, y entienden que pueden intentarlo y que es una oportunidad increíble. Esto crece cada día.

-Cuando te conocí tenías un celular que no paraba de sonar, eran olim que necesitaban tu ayuda, ¿eso sigue siendo igual en el Keren Leyedidut, la ayuda personal con cada olé?

-Sigue siendo igual, de hecho yo tengo dos teléfonos. ¿Por qué? porque uno es personal, en el que tengo a mis amigos y familia, y el otro es el de los olim. Esto es así porque de cada olé que llega yo tengo su teléfono, tengo su nombre, de dónde viene, dónde está y la fecha de aliá, así que cuando me llaman yo sé con quién hablo y veo exactamente lo que pasó en el pasado, es como una mini computadora para mí. El teléfono está abierto y ellos saben que salvo viernes y sábado, porque es el fin de semana, yo contesto. Pero también saben que en un caso de emergencia yo siempre contesto. Todo el día estoy recibiendo mensajes de los olim sobre todos los temas posibles, y me alegro mucho de poder ayudarlos. Nosotros no somos ninguna organización estatal, no es que yo tengo la autoridad de decir ‘bueno ahora la regla va a ser de esta forma’. Keren Leyedidut está acá para apoyar, para dar información, para responder las consultas que ellos necesitan, y para que con toda nuestra experiencia y conocimientos, podamos ayudar a los olim. Es como una vía para transmitir información. Yo a veces les digo que mi teléfono es un teléfono rojo, y que si tienen una emergencia, o hay cosas que no encuentran en ningún lugar, llamen al teléfono rojo.

-Quienes lean esta entrevista sabrán que pueden hacer aliá, y pueden hacerlo a través del Keren Leyedidut. ¿Estarás de acuerdo conmigo en eso, no?

-Absolutamente, estoy de acuerdo. Yo fui una olá, y hoy soy una ala batica (inmigrante antigua) pero todavía sé que fui una olá, y yo sé exactamente cuál es el sentimiento, y cómo se siente uno cuando llega acá, a Israel, y cómo es divino tener una persona que habla con vos. Por ejemplo los brasileños me llaman y hablo en portugués con ellos, del lugar del que vienen, de las cosas que ellos conocen de cerca y yo también, así ellos se sienten más acogidos, con una persona que sí entiende lo que están pasando en ese momento. Eso me parece que es una cosa grande que el Keren Leyedidut puede proporcionar a los olim cuando llegan, una persona que los entienda y que pueda estar con los oídos abiertos para poder ayudarlos todos los días.