Keren Leyedidut: “Cuando termine la pandemia va a haber una ola de aliá en Latinoamérica”

Itongadol.- Gustavo Gakman, director de la oficina para América Latina del Keren Leyedidut, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre los nuevos olim que viajaron de Argentina a Israel en medio de la pandemia del COVID-19.

“Los olim que estaban en Argentina y habían determinado hacer aliá, cuando apareció la pandemia, empezaron a pensar si era el momento preciso para hacerla o esperar a que todo esto pase. Eso produjo más miedos en general y algunos optaron por postergar la aliá, pero sorpresivamente, la mayoría aprovechó la oportunidad de hacerla igual”, destacó.

-¿Cómo vivieron la llegada de los olim argentinos a Israel?

-En general, es muy emocionante cuando llegan grupos de olim. Esta vez fue más emocionante aún, por las dificultades, porque fue un vuelo especial y por la situación mundial. Haber conseguido que viniera un grupo a Israel, la verdad que fue muy emocionante. Yo estuve en el aeropuerto cuando ellos llegaron y fueron muy bien recibidos. Fueron recibidos por el Ministerio de Absorción, por el Ejército, el representante de la Agencia Judía y el de la OLEI. Estaban todos realmente esperando ese vuelo. La mayoría de los olim fueron a un hotel a hacer la cuarentena y ya se liberaron para ir cada uno a su domicilio.

-¿Qué significa hacer una aliá en medio de una pandemia?

-Significa que todo lo que sea documentación es difícil conseguirla, porque muchas organizaciones no están trabajando o trabajan la mitad del tiempo. Es muy difícil en Argentina o en Latinoamérica, donde están cerradas las fronteras, conseguir un vuelo que pueda salir y que no se cancele. Hoy en día, Israel también pide una documentación mayor de la que pide en general, para asegurarse de que quienes llegan son olim o ciudadanos israelíes, porque no está permitida la entrada de turistas.

-¿Qué pasa con el proceso del olé?

-Primero, todo avanza más lento. Las visas para olim sólo van a entregarlas a partir del 1° de julio. Este grupo que llegó a Israel ya tenía las visas desde antes de la pandemia y, como se les cancelaron varios vuelos, habían quedado en Argentina. Ahora se les dio la oportunidad de subir a este vuelo especial, en el que salió todo bien.

-¿Qué están evaluando respecto a la futura aliá?

-Como en todo el mundo, Israel también ahora tiene más desocupación, pero por suerte Israel se recuperó muy rápido y día a día está volviendo la gente a su lugar de trabajo. El 80 por ciento de las cosas ya está funcionando. El olé, cuando llega a Israel, tiene que dedicar unos seis meses al estudio del hebreo y, al ritmo que está avanzando Israel, se van a normalizar las cosas un 100 por ciento muy pronto.

-Es decir que no está cerrada la posibilidad de hacer aliá…

-No, por supuesto se puede hacer alíá. La Agencia Judía está funcionando y nosotros también. Probablemente va a tardar más de lo normal, hay cosas que se hacen por video y no personalmente, pero sin duda el que está interesado lo puede hacer desde ahora.

-¿Cómo está Keren Leyedidut en Latinoamérica?

-Está muy bien. Antes de la pandemia, la cantidad de olim que viajaban con Keren Leyedidut aumentó mucho, casi un 40 por ciento más. Con la pandemia, la aliá mundial se retrasó porque no hubo vuelos y la gente quiso esperar a que se normalicen las cosas. Pero cada vez somos más conocidos y en ciertos países tenemos más relación con la Agencia Judía. Eso nos permite hacer un trabajo conjunto y exitoso. Espero que sea en todos los países en un futuro. Nosotros pensamos que cuando la pandemia termine, los números van a subir mucho más. Va a haber una ola de aliá en Latinoamérica.

-¿Cómo es la convivencia entre el Keren Leyedidut y la Agencia Judía?

-En Latinoamérica, hoy en día la relación es muy buena. Todavía hay algunos países que no tienen demasiada cooperación. En Latinoamérica estamos cada vez cooperando más las dos organizaciones. Hace un mes atrás hicimos un vuelo conjunto con la Agencia Judía en Brasil y fue muy exitoso.

-¿Cuál es el mensaje desde Jerusalem a los individuos que tal vez puedan pensar en hacer aliá?

-Yo siempre voy a proponer la aliá, pero nosotros como Keren Leyedidut, no nos encargamos de incentivar la aliá, sino de enviar el mensaje de que, a quienes ya decidieron hacer aliá, nosotros los vamos a ayudar en todo lo posible.