Keren Leyedidut: 150 nuevos olim de Etiopía se reunieron con sus familias en Israel

ItonGadol.- De la mano del Keren Leyedidut, 150 nuevos inmigrantes de Etiopía llegaron a principios de esta semana al aeropuerto Ben Gurión de Israel para un emotivo reencuentro entre familiares, algunos de los cuales no habían visto a sus parientes durante veinte años.

El vuelo de Aliá fue posible gracias a una iniciativa conjunta del Keren Leyedidut, el Ministerio de Absorción de Inmigrantes de Israel, el Ministerio del Interior y la Agencia Judía como parte de la “Operación Zur Israel”.

La operación, que ha sido encabezada por la ministra israelí de Absorción de Inmigrantes, Pnina Tamano-Shata, está diseñada para ayudar a la comunidad restante de judíos que viven en campos de refugiados en Gondar y Addis Abeba a regresar a Israel. “Poder unir a las familias que han estado separadas por miles de kilómetros nos permite finalmente abordar una falla que ha afectado a la comunidad etíope durante muchos años”, expresó la ministra. “Podemos ser testigos de otro momento histórico en la historia de Israel en el que hemos reafirmado nuestro compromiso de hacer todo lo posible para traer a nuestros hermanos y hermanas a casa”.

Hasta el momento, más de 5.000 personas que tienen parientes de primer grado que ya viven en Israel se han mudado o tienen previsto mudarse en un futuro próximo.

Mientras escoltaba al grupo de regreso a Israel, Yael Eckstein, presidenta de Keren Leyedidut, expresó que ayudar a llevar a los últimos judíos etíopes a Israel es una parte central de su mandato.

“Es un motivo de gran orgullo poder ayudar a cientos de olim (inmigrantes) más a volver a casa. La parte más poderosa de este vuelo es saber que muchos de estos pasajeros han estado esperando durante décadas este momento y lo vemos como un ideal sionista central para poder hacer posible este tipo de reuniones. Esperamos trabajar con nuestros socios en el Ministerio de Absorción de Inmigración para completar esta operación lo más rápido posible”.

Entre los recién llegados estaba Astabal, de 50 años, quien dijo que no había visto a sus padres en 18 años desde que se mudaron a Tel Aviv. Otro de los inmigrantes, Azanu Geremay Melesa, tampoco ha visto a su madre en casi veinte años. Ella sufrió la muerte de su hijo mayor recientemente después de que él cayera luchando en la guerra civil de la nación, lo que ayudó a impulsar la decisión de la familia de finalmente hacer el viaje a Israel.

“Cuando me sucedió esto horrible, me sentí muy sola”, dijo. “Mi madre, con quien estaba muy unida, no estaba conmigo y cuando no podía compartir mi dolor con ella, empeoraba aún más el dolor. Venir a Israel siempre fue nuestro sueño, y creemos que allí solo nos sucederán cosas buenas. Creo que estamos haciendo una gran elección y abre una gran oportunidad para nuestros hijos”.

Con edades comprendidas entre los 6 y los 50 años, los nuevos inmigrantes vivirán primero en cinco centros de absorción diferentes ubicados en todo el país, donde recibirán cursos de idioma hebreo, así como capacitación para ayudarlos a aclimatarse a la sociedad israelí y unirse a la fuerza laboral.

“La Agencia Judía continuará liderando los esfuerzos de aliá de todo el mundo y para cada judío que quiera mudarse a Israel”, concluyó el presidente de la Organización Sionista Mundial y presidente interino de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel.