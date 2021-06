KKL realizó un evento en honor al presidente de Honduras luego de la inauguración de la embajada en Jerusalem

Itongadol.- Luego de la inauguración de la embajada de Honduras en Jerusalem, KKL realizó una ceremonia en honor al presidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández.

El evento se realizó el jueves 24 de junio en el Hotel King David de Jerusalem, con la participación de dirigentes de KKL, funcionarios de Honduras y una delegación de pastores evangélicos hondureños.

Durante la ceremonia, Hernández resaltó que en su juventud visitó Israel en el marco del programa Mashav (del Ministerio de Exteriores israelí) para participar de un curso de liderazgo que le fue muy útil en su carrera.

El mandatario habló de su admiración por Israel y afirmó que “es un ejemplo a seguir para Honduras, como país pequeño que ha florecido y se ha desarrollado a pesar de las grandes adversidades”. Asimismo, deseó que Honduras pueda ir por el mismo camino, y que la amistad y cooperación con Israel los ayude.

“Cuando oficialicé mi decisión de trasladar la embajada de Honduras a Jerusalem, muchos gobernantes latinoamericanos me llamaron para disuadirme. Sin embargo, me mantuvo firme porque estoy convencido desde hace mucho tiempo de que es lo justo y correcto, de que es lo que se debe hacer”, aseguró Hernández, y agregó que si bien respeta la postura de los países que no quieren trasladar su embajada, pide que los otros países respeten la postura de Honduras de trasladarla.

Además, Hernández invitó a los países a seguir los pasos de Honduras y expresó su deseo de que “en el futuro más gobiernos se den cuenta que trasladar las embajadas a Jerusalem es lo que corresponde y lo justo”.

Por último, aseguró que la medida contó “con consenso de los sectores más importantes de la política hondureña y de la iglesia”, y por lo tanto está convencido de que la embajada permanecerá en Jerusalem durante gobierno futuros.

El presidente estuvo acompañado por la primera dama, Ana García Carías; y el embajador de Honduras en Israel, Mario Castillo Mendoza.

Durante la ceremonia, recibió diversos reconocimientos y premios en agradecimiento a su decisión de trasladar la embajada a la capital israelí: un reconocimiento del Instituto Internacional Histradut, en honor al 30° Aniversario de la asistencia de Hernández al Instituto Histradut en el marco del programa Mashav; y el Premio a Líderes Mundiales Gubernamentales; que desde 2008 se entrega a líderes como Stephen Harper, primer ministro de Canadá; Toni Abbott, primer ministro de Australia; Ted Cruz, senador de EEUU; y embajador David Friedmann de Estados Unidos en Israel.

También recibió el Premio “Defensor de Jerusalem”, que se otorga a los líderes y dignatarios mundiales que han cumplido firmemente su promesa de apoyar y defender a Jerusalem; y un reconocimiento de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalem, el “Premio Ciro”, una distinción especial reservada para Dignatarios de naciones que muestran solidaridad con el pueblo judío al respetar su vínculo eterno con Jerusalem a través de su reconocimiento oficial de la ciudad como la capital de Israel.

La ceremonia concluyó con un brindis del vicepresidente de KKL Mundial, Hernán Felman, quien destacó “la enorme importancia histórica y espiritual de Jerusalem para el pueblo judío, para el cristianismo y para la humanidad”.

“Para hablar de la historia de Jerusalem no es necesario remontarnos al rey David o a la Guerra de los Seis Días: Usted, señor presidente, ha hecho historia hoy”, le manifestó Felman a Hernández.

Además, el vicepresidente de KKL Mundial valoró la amistad entre las naciones, que lleva ya varias décadas, y resaltó que una prueba de eso es que el presidente Hernández es el primer egresado de Mashav en convertirse en Jefe de Estado.

Finalmente, Felman anunció que se inscribió a Hernández en las páginas doradas del KKL, donde se registra a personalidades destacadas que han tenido grandes aportes al KKL o al Estado de Israel, y se le hizo entrega de una placa de inscripción en las páginas doradas.

Al concluir el evento, todos los invitados brindaron con un vino que es una réplica exacta del que tomaba el Rey David, gracias a una investigación realizada por la Universidad de Ariel en cooperación con KKL.

Por parte del KKL, en la ceremonia participaron también la directora del Departamento Latinoamericano, Nili Pitchon; el secretario general, Eli Cohen; el miembro de la directiva rabino Mauricio Balter. Además, por parte de la Organización Sionista Mundial estuvo Ariel Goldgewicht, director ejecutivo del Departamento de Noar Jalutz y Dor Hemshej.

Entre la delegación de pastores evangélicos se encontraban miembros de la Red de Guerreros que Interceden por Honduras, en representación del pastor Roy Santos; miembros de la Coalición de Convergencia por Israel, en representación del pastor Alberto Solórzano; el pastor Eduardo Gómez, de la Alianza Evangélica Latina; y el pastor Daniel Romero, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.