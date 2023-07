Cientos de educadores de todo el mundo participan en un seminario del KKL en Israel

Itongadol.- Cientos de educadores de escuelas judías de todo el mundo llegaron a Israel esta semana para pasar ocho días de experiencias y estudios, en un seminario organizado por el KKL.

Shlomo Benhaiem, director del Departamento de Empoderamiento de la Identidad Sionista en la Diáspora en la División de Educación y Comunidad de KKL, aseguró que los docentes “regresarán a su país completamente diferentes”.

El Seminario de Educadores de KKL se convirtió en una tradición en los últimos años que está cobrando un gran impulso, y este año alcanzó un pico en el número de inscritos: 250 educadores de 22 países y 27 escuelas. Los grupos también incluyen maestros de jardín de infantes, maestros de diversas materias, primaria y secundaria, así como directores de escuela.

Durante ocho días, los docentes viajan a lugares del KKL, sitios arqueológicos y patrimoniales en todo el país, aprenden sobre Israel, la ecología y la sostenibilidad, se reúnen con otros maestros y regresan a sus países con una visión más profunda de Israel.

“El propósito de los seminarios es capacitar a los educadores para que conozcan el país y para fortalecer el sionismo, así como la conexión con KKL. Y, sobre todo, convertir a los participantes en embajadores de KKL en las escuelas donde enseñan y realizan las diversas actividades de KKL allí”, expresó Benhaiem.

Asimismo, Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), destacó el importante compromiso de la institución que lidera con la educación judía y resaltó el trabajo que hizo y hace el Keren Hayesod y el KKL. También subrayó la importancia de que por primera vez una mujer, Ifat Ovadia-Luski, presida el KKL Mundial.

“A todos los docentes aquí presentes les deseo muchos éxitos y que podamos volver a repetir esto en Jerusalem”, manifestó Hagoel.

KKL enfatiza que el seminario es un evento cumbre en la actividad conjunta de la organización con los educadores de la Diáspora durante todo el año, y que a través de él fortalecen la identidad judía y sionista de la generación más joven e inculcan en ellos valores de herencia y amor por el medio ambiente.

Parte del seminario está dedicado al encuentro entre los educadores que aprenden unos de otros sobre métodos de enseñanza de diferentes partes del mundo, y la forma de aplicar lo que recibieron en el seminario en las aulas.

Sandra, una docente de Ciudad de México de 39 años y del colegio hebreo Monte Sinaí, manifestó: “Este viaje es una oportunidad maravillosa para vivir y conocer este país increíble que es Israel. KKL me ha enseñado lo que se puede hacer cuando se tiene la voluntad de hacer algo bueno, por tu mundo y por tu tierra. La labor que hacen con instituciones como el centro Ilanot, la casa de la excelencia, el reservorio de aves, es en verdad un ejemplo de cómo, ante las condiciones más adversas, se pueden encontrar soluciones para ayudar a otros y para mejorar la vida en la Tierra”.

“El ver cómo podemos vincular todo esto a la identidad, a la labor que tenemos en nuestros colegios, el convivir con tantos profesores de tantos países diferentes que están buscando el mismo fin, que a través de la educación podemos hacer un mundo mejor y más pacífico, la verdad es que es algo fascinante”, agregó Sandra.

“Me encantó y quedé fascinada con la visita a los soldados de Tzahal, la visita al Golán, lugares tan representativos de la historia, que son fascinantes de conocer y y de entender. Creo que la experiencia que más me gustó fue sembrar el árbol. Fue algo mágico. Sentir que dejé un poquito de mí en esta tierra es una sensación que me llevo grata y muy agradecida. Gracias por este viaje, me llevo muchísimo. He aprendido muchísimo, siento la responsabilidad de llegar y compartir esto en mi colegio y jamás lo voy a olvidar”, concluyó.

Por su parte, Romina Maizelman, directora del jardín de la Escuela Martín Buber de Argentina, destacó: “Me siento muy honrada con haber sido parte de esta experiencia, con haber sido elegida para participar. Los temas que tratamos son de índole sumamente importante para todos los países, porque nos encontramos acá con colegas y vemos que tenemos mucho para hacer, y que nosotros como referentes de las escuelas estemos acá escuchando, quiere decir que podemos trabajar en equipo con maestros, con maestras, con chicos y chicas. Es un placer ser parte, disfrutar, compartir, estar en este país y participar de todas las propuestas que tienen preparadas para nosotros”.

La Ceremonia de Apertura del seminario tuvo lugar en el hotel Kfar Giladi en el norte de Israel. Se llevó a cabo una recepción y una breve ceremonia, y las delegaciones se dividieron en tres grupos para una lección de baile folclórico con trajes tradicionales. Al final de la noche, todas las delegaciones regresaron al salón principal y bailaron juntas.

Los educadores, maestros y directores, judíos y no judíos, llegaron a Israel de EE UU, Canadá, Sudáfrica, Rumania, Suecia, Grecia, Bulgaria, Lituania, Moldavia, Ucrania, México, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, Venezuela, España, Paraguay y Uruguay.

Durante su estadía en Israel, los educadores aprenderán sobre la conexión entre la crisis climática y el sionismo, la industria del agua israelí y la conexión de KKL con ella.