CUJA | “En Israel siento que puedo alcanzar mis sueños, gracias Keren Hayesod”

Cada año, más de 30.000 judíos de todas partes del mundo emigran a Israel. Muchos buscan refugio al antisemitismo, crisis políticas y económicas, o deciden tener un nuevo comienzo en la tierra de sus ancestros. .

Una de esas nuevas inmigrantes es Natasha, de Chechenia. “Viví en un orfanato en Grozni, Chechenia, desde que tenía 3 años. A mis 18, el hogar fue bombardeado y tuve que escapar a un campo de refugiados” – cuenta sobre la situación en su país.

“Cuando la Agencia Judía descubrió que yo era judía, viajaron hasta allí a rescatarme, me llevaron a Israel y me dieron un hogar seguro en un Centro de Absorción y aprendí hebreo. Me enlisté voluntariamente al ejército para retribuir algo de todo lo que Israel hizo por mí. Luego estudié y me gradué en la Universidad de Tel Aviv. A los 19 años conocí a mi marido y tuve un hijo encantador. Keren Hayesod me regaló la posibilidad de comenzar una nueva vida, de sentirme segura y sobre todo, de poder alcanzar mis sueños. Me abrió las puertas a un futuro. A una vida mejor”.

Son muchas las historias similares a las de Natasha. Más de 3.5 millones desde 1948.

La delicada situación en nuestro país hoy, lleva a muchos argentinos a decidir hacer aliá. Algunas de las facilidades que reciben los olim son:

– Pasaje a Israel

– Seis meses de clases intensivas de hebreo (ulpán)

– Alojamiento en Centros de Absorción durante sus primeros seis meses en Israel

– Asesoramiento profesional y orientación laboral

– Ayuda económica durante los primeros meses

– Beca para estudios académicos para jóvenes de edad universitaria

¡Juntos podemos ayudar a los olim jadashim!

El costo aproximado de absorción de un olé es de U$D 7.300 por persona. El Estado de Israel cubre el 80% del valor. Juntos podemos colaborar con el 20% restante (U$D 1.460), para que cada olé llegue con sus necesidades de absorción cubiertas.

Es nuestra responsabilidad ayudar a todo judío que quiera construir su nuevo hogar en Israel.

Más información en https://cuja.org.ar/alia/