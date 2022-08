Con la presencia del ex embajador de Israel en EE.UU. Ron Dermer, el Keren Hayesod llevó a cabo un importante evento en Buenos Aires

Foto: De izquierda a derecha, el ex embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer junto al presidente mundial del Keren Hayesod, Sam Grundwerg.

Itongadol.- CUJA y el Keren Hayesod llevaron a cabo anoche en un importante hotel de la ciudad de Buenos Aires un evento organizado en honor a quienes acompañan a la institución año tras año, que tuvo como protagonista al ex embajador de Israel en EEUU (2013-2021), Ron Dermer.

Luego de dos años de pandemia en que no realizaron actividades de esta magnitud, este reencuentro con la gente cercana al Keren Hayesod en Argentina contó con la presencia del presidente mundial de la institución, Sam Grundwerg, quien especialmente viajó para participar.

La apertura del evento estuvo a cargo del representante de Keren Hayesod en Argentina y director de CUJA, Paul Rozenberg, quien agradeció la presencia de los asistentes.



Ron Dermer, Sam Grundwerg, Paul Rozenberg y Eyal Sela.

“La historia del Keren Hayesod antes de la creación del Estado de Israel y posterior a la creación, hasta el día de hoy, muestra uno de los valores más importantes que acompaña al pueblo judío a lo largo de su historia: la responsabilidad mutua. Tenemos esta valorable cualidad de no ser completamente felices si nuestra felicidad no es vivida por nuestros semejantes en otros lados del mundo y en Israel”, expresó Rozenberg.

“Esta valorable cualidad nos hace felices cuando salvamos la vida de un judío en Etiopía, cuando ayudamos a un anciano solo y le damos esos últimos años de dignidad, cuando acompañamos a un soldado solo que defiende a Israel sin tener a su familia presente que lo acompañe, cuando acortamos diferencias dando igualdad de oportunidad a niños en situación de pobreza, y cuando rescatamos a judíos de Ucrania en la mitad de un conflicto por lo que se está viviendo ahora”, añadió Rozenberg.

Por su parte, el presidente CUJA, Roberto Niebieski, expresó: “Después de 2 años sin actividades presenciales de magnitud, CUJA-Keren Hayesod nos permite volver a encontrarnos para seguir trabajando en pos de nuestro objetivo común, Medinat Israel. Este momento es muy especial para mí, pues hace pocos meses fui elegido como nuevo presidente de la institución reemplazando al Sr. Ignacio Sztutwojner, quien presidió CUJA en los últimos 6 años. Nacho, muchas gracias por tu excelente gestión. No queda más que esforzarme para seguir trabajando por nuestro judaísmo y nuestro sionismo”.

Luego, Rozenberg presentó al nuevo embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en su primera actividad pública, quien manifestó: “Llevo dos semanas en Argentina. Vengo de la inauguración del Festival de Comida israelí. Los invito a ir y probar. Somos un país que lidera en innovación, pero tenemos también muy buena gastronomía. Me añado a todo lo que dijo Paul y el presidente de CUJA. Les agradezco a todos ustedes por todo lo que están haciendo para el pueblo judío, para Israel. Me quedaré aquí al menos tres años y tendremos muchas oportunidades de hablar y desarrollar estas relaciones. Así que por el momento, muchas gracias”.

A la hora de dirigirse a los presentes y con respecto a la visión del resto del mundo sobre Israel, el ex embajador Dermer aseguró: ‘‘Ustedes saben el verdadero impacto de Israel en el mundo y también las mentiras que se dicen en los medios de comunicación, lo que resulta ser muy decepcionante. Hay que luchar contra esas mentiras y hacerlo con determinación. En los 22 años que trabajé junto a Benjamín Netanyahu, intenté ganar esa lucha, además de trabajar por un país más fuerte, con una paz más cerca de alcanzar y priorizando la seguridad del pueblo judío’’.

Finalmente le tocó hablar al presidente mundial del Keren Hayesod, Sam Grundwerg, y en relación al rol de Israel, señaló: ‘A las personas que se preguntan qué significa ser parte del pueblo de Israel, les digo que la respuesta es que cuando algún judío necesita ayuda en cualquier parte del mundo, es el Estado de Israel quien se moviliza y lo asiste. Los últimos meses dan muestra de eso, de cómo fuimos capaces de movilizar a 32000 olim, aproximadamente, desde Rusia y Ucrania. Si alguien cuestiona porque después de 75 años seguimos teniendo estas celebraciones, es porque gracias a estas noches el Estado de Israel se vuelve más fuerte’’.

Por otro lado, Grundwerg, quien conoce a Dermer desde hace muchos años, ya que estudiaron juntos, le consultó al ex embajador israelí en Estados Unidos, cómo fue que un joven de Miami se convirtió en embajador, trabajó con dos presidentes en la Casa Blanca y 22 años con Netanyahu, a lo que Dermer respondió: ‘‘No fue algo planeado. Yo iba a una escuela judía. Cuando tenía 18 años alguien me dijo que un día iba a mudarme a Israel y yo contesté que no había posibilidades de que eso pase. Y si alguien me hubiese dicho que me convertiría en embajador de Israel en Estados Unidos le hubiese contestado que tampoco había posibilidades de que eso pase. Sin embargo, ambas cosas se hicieron realidad’’.

El evento contó con la presencia de importantes miembros de la comunidad judía argentina.