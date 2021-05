Shavuot y la luz de la Torá brillaron en el barrio de Belgrano

Itongadol.- La Comunidad Beit Levi Yitzjak, del barrio porteño de Belgrano, realizó una emotiva actividad por Shavuot en la Plaza Castelli, en el marco de la iniciativa de Jabad Argentina de realizar la lectura de los diez mandamientos al aire libre en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

La realización de la celebración se fue transmitiendo de boca en boca y, según los guardias de seguridad que cuidaron del evento, participaron más de 250 personas, entre ellas muchísimos niños.

“Este año nos tocó hacer algo diferente por la pandemia, pero relacionado también con todo lo que está pasando en Israel, porque tenemos la necesidad de sentirnos unidos y apoyarnos. En el encuentro, la plaza se llenó de yehudim que vinieron de todas las comunidades. Había religiosos, poco religiosos y no religiosos. Fue maravillosa la unión, la energía y la armonía que había”, destacó a ItonGadol el rabino Mendel Levy, de la comunidad de la calle Echeverría.

El momento más emotivo del evento fue cuando se leyeron los diez mandamientos. La plaza llena de persona se unió en un gran y profundo silencio para escucharlos.

“Fue maravilloso. Muchas veces la gente prefiere no ir al templo, porque siente que es comprometerse demasiado. Pero este año, al hacerse el encuentro en la plaza, se logró convocar a personas de todo tipo. Había gente de Bet El, de Wolfsohn, de la comunidad Or Mizrah de nuestra Kehilá de Echeverría, de Moldes… todos unidos, contentos y alegres. Fue algo histórico”, agregó el rabino Mendel Levy, encargado del área de juventud de la Comunidad Beit Levi Yitzjak.

Quien estuvo detrás de la organización, difusión y realización del evento fue el rabino Abraham Levy, director de la comunidad de Echeverría, que llevó el Sefer Torá de su templo para poder hacer la lectura de los diez mandamientos.

Una vez terminada la lectura, todos los presentes dijeron juntos unos versículos de la Torá, se repartieron golosinas y se realizaron sorteos entre los más pequeños, para lo cual se repartieron 75 números, lo que demuestra la gran asistencia de chicos. La actividad culminó con el canto de unas melodías jasídicas alegres y se podía ver a mucha gente realmente emocionada.

Entre los presentes estuvo el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger, quien manifestó a ItonGadol: “Después de un largo año de pandemia y de no poder haber ido al Shill por cuidarme del coronavirus, ante la propuesta de celebrar Shavuot en una plaza, me acerqué temeroso con mi señora. La verdad que de lejos pude ver un grupo de yehudim numeroso y entrar en confianza, escuchar y poder participar realmente me emocionó mucho”.

“Ver los chicos, hombres y mujeres con respeto y pasión escuchando los diez mandamientos fue una gran emoción que hace mucho tiempo no sentía. Se sentía cómo el Sefer Torá nos llagaba a cada uno presencialmente. Fue un gran logro y una gran emoción. Gracias Mendy Levy y Abraham Levy”, concluyó Borger.

El evento fue realizado en el marco de la celebración de Shavuot que Jabad realizó en toda la Argentina con más de 3 mil personas que escucharon los 10 mandamientos al aire libre en 35 puntos de encuentro de todo el país. Las actividades se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Salta y Entre Ríos, entre otras provincias.