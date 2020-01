Jabad: ISEJ, El Lazo y Aieka comenzaron la temporada de viajes

Itongadol.- Aieka, ISEJ y El Lazo iniciaron los viajes de la temporada 2020 con destino a Nueva York e Israel. Los tres espacios llevan más de una década trabajando para que los adolescentes y jóvenes adultos puedan vivir una experiencia única en un destino diferente, y además alimenten su neshamá, su chispa judía, conozcan gente nueva, y entablen nuevas relaciones con gente la comunidad.

Durante el año, participan de actividades y clases para aprender sobre su identidad y prepararse para un viaje sin igual, cuyo valor es único y all inclusive – vuelos, comidas, excursiones, hotelería y traslados.

Aieka coordinó un grupo de adolescentes de 15 a 17 años, quienes comenzaron su travesía el 22 de diciembre junto al Rabino Ionatan Sirota y el Rabino Dani Maleh.

Junto a ellos pudieron recorrer el Times Square, Broadway, Rockefeller Center, Wall Street, La Estatua de la Libertad, Chinatown, Little Italy, Soho, entre otros. Además, visitaron el Ohel -lugar de descanso- del Rebe, la Fábrica de Tefilin y Mezuzot, el Jewish Children’s Museum, y más.

Los Rabinos de ISEJ (Rab. Yoel Migdal, Rab. Dovid Birman, Rab. Jonatan Silberman y Yamila Silberman, y Rab. Ianki Plotka) y El Lazo (Rab. Shlomo Levy y Marcelo Preter) llevaron a aproximadamente 90 jóvenes de entre 18 a 35 años a recorrer Nueva York a finales de diciembre.

Durante el viaje, disfrutaron de los espectaculares juegos del parque de diversiones Six Flags, de New Jersey. Visitaron el 9/11 Memorial, el Lennon Memorial Chelsea Market, el Oculus Shopping, el Museo Madame Tussauds, The Top Of The Rock, patinaron en el Central Park, entre otras actividades turísticas.

Al grupo de Isej, en The Vessel, varias Limusinas Hummer los esperaban para recorrer la ciudad y llevarlos al “Seven Seventy” en Brooklyn, Crown Heights, el templo del Rebe y Central de Jabad Mundial , donde conocieron la Oficina del Rebe y el barrio. Además, visitaron el Ohel, lugar de su descanso.

Vivieron un shabat único en casas de familias que los recibieron con farbrenguen y luego de Shabat caminaron sobre el puente de Brooklyn juntos.

“La experiencia del Shabat es muy inspiradora. Pasás en una casa de familia que, ya siendo numerosa, reciben a grupos de 15 o 20 personas. La comida que preparan es riquísima, nos atienden muy bien, y nos dan el espacio para que, entre lejaim y lejaim contemos sobre nosotros. Es una experiencia enriquecedora y muy entretenida. Cuando menos te das cuenta son las 2 de la mañana.” – contó una participante del grupo de ISEJ.

Además de NYC, El Lazo junto al Majón (Centro de Estudios Judaicos para jóvenes judías) realizaron por tercer año consecutivo el viaje en conjunto a Israel . Se trata de una vivencia de crecimiento, descubrimiento y diversión para chicas de entre 18 a 35 años.

Los viajes son la conjunción perfecta entre turismo y educación. Más de 5000 jóvenes ya tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia y absorberlos para su vida.

Si te gustaría participar de los viajes del próximo año, en función de tu rango de edad, ingresá a Aieka ,a ISEJ o a El Lazo y solicitá la información para las reuniones de viajes 2020.