Hatzad Hasheni | Resumen de 12 años: Los grandes logros y fracasos de Binyamín Netanyahu

Por Maariv

Es difícil resumir un período de 12 años, pero Binyamín Netanyahu ha terminado su mandato. En el contexto de la juramentación del 36° Gobierno y la juramentación de Naftali Bennett como 13° Primer Ministro y Yair Lapid como Viceprimer Ministro, hemos recopilado para usted los momentos más significativos desde que Netanyahu fue elegido, por segunda vez, en 2009.

Logros

1. Acuerdo de Shalit

En octubre de 2011, después de largas y arduas negociaciones, y especialmente después de cinco arduos años de cautiverio en el que toda la nación observó esperando su regreso, el soldado secuestrado Guilad Shalit regresó a casa. En una ceremonia emocionante, Shalit, vestido con uniforme de las FDI, desembarcó del avión Hércules cerca de Kerem Shalom y saludó a Netanyahu. Todos contemplamos con orgullo el emocionante momento.

2. La guerra en Irán

Netanyahu se fijó como objetivo hacer una guerra al programa nuclear de Irán. Lo ha hecho en varios frentes, tanto mientras moviliza diplomáticamente a las naciones del mundo para luchar por la eliminación de la capacidad de exterminio masivo del Estado Islámico, como mientras concentraba los esfuerzos de inteligencia militar y extramilitar para atacar con precisión las bases de Irán en Siria y Líbano (incluida la eliminación del “Escudo del Norte”), pero también en la tierra del propio estado, en operaciones atribuidas a Israel según publicaciones extranjeras. Netanyahu ha revelado los logros de Israel contra Irán en varias ocasiones, incluyendo su discurso sobre el robo de los documentos que demostraban la existencia de un programa nuclear militar iraní. Foto del discurso de la ‘Línea Roja’ de Netanyahu en la ONU.

3. Acuerdos de paz

Otro logro político que ha liderado Netanyahu son los “Acuerdos de Abraham”, en colaboración con la administración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En virtud de los acuerdos, se firmaron acuerdos de paz históricos con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Netanyahu también firmó acuerdos de normalización con Bután, y casi otros acuerdos que se firmaron con Chad, Omán e incluso Arabia Saudita.

4. Reformas del transporte

Durante años, Israel ha sufrido atascos de tráfico, transporte público ineficiente y escasez de rutas ferroviarias entre las ciudades y el área metropolitana de Tel Aviv. El espacio aéreo de Israel también desafió a las diversas aerolíneas y los precios de los vuelos eran muy altos. Durante sus gobiernos, se llevaron a cabo muchas reformas, incluida la reforma “multilínea” del transporte público, la construcción de líneas de tren ligero, la mejora de los ferrocarriles de Israel, la reforma a cielo abierto y el desarrollo de carreteras en todo el país.

5. Vacunas contra el Corona

La epidemia mundial se cobró la vida de millones de personas en todo el mundo y no salteó a Israel. Aunque en Israel la tasa de morbilidad y mortalidad en relación con la población era bastante alta, la epidemia se detuvo debido al importante logro de Netanyahu al firmar los acuerdos de exclusividad con la empresa de vacunas Pfizer, que entregó millones de vacunas a Israel. Esto, junto con la eficaz campaña de inmunización, hizo que Israel saliera de la crisis de la corona en unos pocos meses y redujo por completo la grave morbilidad y mortalidad del virus.

6. Más que Ben-Gurion

Netanyahu es el primer Primer ministro, y probablemente también el único (si aprueba la ley de restricción del mandato de dos cadencias que el gobierno electo pretende aprobar), que ha pasado la cantidad de tiempo que se desempeñó como primer el Primer Ministro David Ben-Gurion. Si también se calcula su primer mandato de 1996 a 1999, Netanyahu se desempeñó como primer ministro durante un total de unos 15 años. Esto indica no solo una gran popularidad pública, sino también el extraordinario virtuosismo político que ha demostrado a lo largo de los años. No es una coincidencia que a menudo se le llame “el mago”.

Los fracasos

1. Casos de corrupción

Junto con la decisión de acusarlo de tres cargos en el caso 1.000, el caso 2.000 y el caso 4.000 del Fiscal General Dr. Avichai Mandelblit, su esposa, Sarah Netanyahu, también fue declarada culpable de un acuerdo penal en el caso 1.270, también conocido como el “dormitorio”. “Los medios cubrieron y continúan cubriendo el juicio de Netanyahu en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, y publicaron exposiciones e investigaciones sin precedentes sobre lo que está sucediendo dentro de los muros de la residencia oficial.

2. Alienación y delincuencia en el sector árabe

Desde el discurso de “los árabes van en masa a votar”, las actitudes hacia los árabes israelíes han cambiado significativamente, especialmente cuando ayudaron a Netanyahu en su camino político hacia el trono del primer ministro. Aunque según varios informes, Netanyahu mantuvo negociaciones avanzadas con el partido de Mansour Abbas, Ra’am, continuó criticando a los partidos de Gush Shinui que eligieron sentarse con él. La violencia árabe durante Guardián de los Muros fue la máxima manifestación de la falta de gobernanza entre Sociedad árabe.

3. Congelación del proceso político

Muchos primeros ministros antes de Netanyahu intentaron avanzar en un acuerdo permanente con los palestinos, pero Netanyahu zigzagueó sus puntos de vista sobre el tema. Desde el discurso de Bar Ilan, en el que reconoció la posibilidad de una solución de dos estados, hasta la declaración de anexión del Valle del Jordán, y de regreso a esta declaración. Netanyahu no negoció el establecimiento de un estado palestino y evitó sistemáticamente hablar con los jefes de la Autoridad Palestina. El reconocimiento de la administración Trump en Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de las embajadas allí se considera un logro político importante, pero, no obstante, provocó que Washington cortara los lazos con Ramallah.

4. Enfrentamientos difíciles con Hamás

Durante el mandato de Netanyahu, Israel se ha enfrentado con Hamas más de cuatro veces, y la reciente Operación Guardián de los Muros dejó al público resentido por la pérdida y la falta de logros con la organización terrorista de Gaza. Desde la Operación Pilares Defensivos, pasando por Margen Protector (2014), el enfrentamiento más largo en la Franja, cientos de enfrentamientos violentos en la cerca y acciones operativas para eliminar el túnel ofensivo, todavía parece no haber un esquema claro para detener rondas contra las milicias islámicas.

5. Desastres civiles

Desde el desastre de Carmel, pasando por la epidemia de Corona, hasta el desastre de Meron, Netanyahu no ha logrado establecer un control sobre las fuerzas del orden y las agencias de rescate en todas las áreas. Este puede ser un problema más profundo de falta de presupuesto, o de escasez de mano de obra y personal, pero durante su mandato, Netanyahu no ha brindado a la policía y a varios organismos las herramientas efectivas para hacer frente a desastres civiles de diversa magnitud. También es posible que la no designación del Comisionado de Policía durante demasiado tiempo haya debilitado a la organización.

6. El sistema político ha perdido la fe en él

Netanyahu no logró formar gobierno en tres ocasiones, a pesar de obtener una gran cantidad de votos, y en las elecciones a la actual Knesset obtuvo la mayor cantidad de escaños. Asimismo, la inexistencia del cumplimiento del acuerdo de rotación con el presidente de Azul y Blanco, Beni Gantz, y la no transferencia del presupuesto del estado mientras dependía de un presupuesto de continuación del período de la Corona, provocó que muchos perdieran la fe en él.