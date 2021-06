Israel: Derrotan la primera moción de censura contra el nuevo gobierno

AJN/Itongadol.- El nuevo gobierno del primer ministro Naftali Bennett superó un obstáculo el lunes cuando derrotó las primeras mociones de censura de la oposición por votos de 60-49 y 59-50.

El ex ministro del Likud Ophir Akunis presentó las mociones y calificó de ilegítimo al nuevo gobierno porque su partido gobernante, Yamina, tiene solo seis diputados leales. Bennett creará un Estado palestino, advirtió.

El enlace del gobierno con la Knesset, Ze’ev Elkin (Nueva Esperanza), respondió que el líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, había ofrecido una rotación como primer ministro a Bennett y al líder de Nueva Esperanza, Gideon Sa’ar, indicando que era legítimo para Netanyahu. Por el contrario, Netanyahu no ofreció tal rotación a nadie más en el Likud, a pesar de que su propio partido ganó 30 escaños, lo que indica que no era legítimo para el ex primer ministro, dijo.

«Entiendo su frustración por perder el poder, que fue innecesaria porque el Likud podría haber formado un gobierno si Netanyahu hubiera aceptado hacerse a un lado», dijo Elkin a ex ministros del Likud.

En respuesta, el líder del Shas, Arye Deri, dijo que a petición de Sa’ar, Netanyahu había aceptado que figuras clave del Likud se convirtieran en primer ministro, incluidos los diputados Yariv Levin, Yuval Steinitz y Avi Dichter, y Netanyahu acordó obtener la aprobación del comité central del Likud, pero Bennett no estuvo de acuerdo.

«El gato está fuera de la bolsa», dijo. «Naftali Bennett lo torpedeó».

El ministro de Servicios Religiosos Matan Kahana (Yamina) respondió: «Eso es una mentira».

Elkin acusó a Netanyahu de gastar los fondos del Likud para pagar a manifestantes para que fueran a su casa a altas horas de la noche y asustaran a su hija de cinco años.

«A sus ojos, todo lo que le sirve es siempre legítimo, y lo que lo aleja del poder es siempre ilegítimo», le dijo a Netanyahu.

Netanyahu respondió a su antiguo confidente cercano con sarcasmo diciendo: «Todos saben cuánto se preocupa el orador anterior por el Estado y cuánto se cuida a sí mismo».

El nuevo “gobierno es peligroso y por eso lo derrocaremos más rápido de lo que la gente piensa”, dijo.

Está previsto que se lleve a cabo otra prueba para el gobierno la semana que viene, cuando se celebren las votaciones sobre la ampliación de una ordenanza que impide la reunificación familiar de palestinos y árabes israelíes.

El líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, dijo el lunes que su partido no votará con la coalición para extender la ordenanza.

«No seremos nosotros los que taparemos agujeros para esta coalición o los que la salven de sí misma», dijo.

La coalición necesita el apoyo de los diputados de la oposición de derecha para aprobar la ordenanza porque tiene la oposición del Partido Ra’am (Lista Árabe Unida), así como del ministro de Cooperación Regional Esawi Frej y Mossi Raz de Meretz.

Bennett tenía previsto unirse a una reunión de la ministra del Interior Ayelet Shaked (Yamina) y el jefe de Ra’am, Mansour Abbas, el lunes por la noche en un esfuerzo por resolver el problema.

En una reunión de la facción del Likud el lunes, se decidió que los diputados del Likud votarán en contra de la ley que impide la unificación de familias palestinas.

El miércoles se presentaron los dos primeros votos de censura contra el nuevo gobierno del primer ministro Naftali Bennett.

El Likud escribió en su moción de censura que «el gobierno se formó con mentiras y engañando al público, y no tiene mandato del público». La moción fue presentada por el presidente de la facción del Likud, Miki Zohar, y será presentada el lunes por el legislador Ofir Akunis.

Una moción de censura separada, presentada por Shas y Judaísmo de la Torá Unido, se relaciona con asuntos de religión y Estado.

“Por primera vez en la historia de Israel, se fundó un gobierno que ve al judaísmo como un obstáculo, como un peso superfluo y redundante que necesita ser eliminado”, dijo.