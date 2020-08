Hatzad Hasheni: Paz Israel – Emiratos Árabes Unidos – El cielo es el limite

Por Yoav Limor (Israel Hayom)

Uno de los secretos más conocidos en Oriente Medio es que las empresas israelíes de alta tecnología han estado operando silenciosamente en los Emiratos Árabes Unidos durante años. Ahora al aire libre, estos lazos realmente pueden florecer y expandirse a todas las industrias.

Probablemente no haya ninguna persona razonable que todavía tenga la osadía de no elogiar el acuerdo de esta semana con los Emiratos. Es un logro real con un gran potencial, por un lado, casi sin precio a pagar, por el otro.

Los corresponsales de noticias pueden haber inundado a los israelíes con informes llamativos sobre hoteles boutique y centros comerciales elegantes, pero la verdadera bonanza se esconde en el potencial infinito de negocios entre Israel y el principado, y con sus socios que pueden subirse al carro del nuevo Medio Oriente.

Un conocido que trabaja en un importante fondo para inversiones en alta tecnología dice que desde el comienzo de la semana, la bandeja de entrada de la oficina está llena de solicitudes directas de empresas en el Golfo. Todos dicen sobre lo mismo: tenemos dinero, cooperemos. “Nunca había visto tanto entusiasmo por hacer negocios”, dice. “Creo que estaremos allí en las próximas semanas”.

El sector de alta tecnología israelí ha estado en el Golfo durante años. No desde arriba, es decir inversiones, sino desde abajo: los productos. Casi no hay empresa israelí que no haya probado suerte en el Golfo en la última década. Especialmente empresas cibernéticas: defensivas, pero también ofensivas. El Ministerio de Defensa supervisa todos los acuerdos, pero solo ha bloqueado algunas transacciones.

Eso permitió que empresas como NSO, Verint, Checkpoint y otras trabajaran en el Golfo con casi total libertad, incluidos los equipos que se encuentran allí de forma permanente. Quienes entienden el campo saben buscar la privilegiada terminal del aeropuerto Ben Gurion, antiguamente el salón Masada y hoy Fattal, donde llegan todos los pasajeros de aviones privados. Su número se ha disparado en los últimos años, con el aumento de los negocios con los estados del Golfo. Es una calle de doble sentido: los israelíes vuelan allí y los empresarios del Golfo vienen aquí.

Casi toda esta actividad se realiza en un avión privado, para mantenerse fuera del radar. Dado que no hay vuelos directos entre Israel y el Golfo, los aviones despegan de Ben Gurion, aterrizan en Amman y luego continúan inmediatamente hacia el este. El precio de un vuelo privado como este puede llegar hasta decenas de miles de dólares. Para un hombre de negocios que va a una reunión, generalmente como parte de un acuerdo por valor de decenas o cientos de millones de dólares, este es un medio de transporte tranquilo y cómodo.

Todo esto ahora se elevará por encima de la superficie. Ahora veremos también los cientos de otras empresas que operan en el Golfo. Desde industrias de seguridad -todas sin excepción- que han estado tratando en los últimos años de vender diversos productos, pasando por empresas que se ocupan de tecnologías agrícolas, del agua y de los alimentos, hasta otros negocios potenciales, incluido el sector financiero.

Estas semillas se plantaron a mediados de la década de 1990, después de los Acuerdos de Oslo. Fue entonces cuando los primeros israelíes visitaron Omán y los Emiratos, las delegaciones viajaron a Omán y se abrieron oficinas en Bahrein y Qatar. La Segunda Intifada enfrió las relaciones, pero los islamistas fundamentales, los chiitas de Irán y los sunitas de ISIS y Al Qaeda, las calentaron nuevamente. En el Golfo entendieron que Israel no es el problema en el Medio Oriente, sino sobre todo la solución: con el debido respeto a los palestinos recalcitrantes, la región tiene problemas más serios, en los que Israel está en la primera línea defensiva.

Eso condujo a una cooperación profunda, íntima y productiva. El responsable de ello en la mayoría de los casos es el Mossad, el brazo directo del Primer Ministro. Tradicionalmente, el Mossad dirige las relaciones diplomáticas encubiertas de Israel, pero en la última década, su actividad rompió todas las normas conocidas y se utilizó como base para la cooperación que también tiene considerables beneficios operativos.

El Mossad superó la crisis del asesinato en 2010 de Mahmoud al-Mabhouh en Dubai, que ensombreció durante unos años los vínculos con el principado. Los Emiratos no estaban enojados por el asesinato: el activista de Hamás no les interesaba en lo más mínimo. Su enojo fue por haber sido deshonrados en público, frente a las cámaras de seguridad. Exigieron a Israel no realizar operaciones similares en su territorio en el futuro como condición para rehabilitar los lazos. Esto condujo a una cooperación mucho más profunda.

La demanda de los Emiratos de recibir como parte del acuerdo la posibilidad de comprar aviones F-35 y aviones no tripulados avanzados de los EE.UU. no fue sorprendente. Tampoco era algo nuevo. Se ha publicado en el pasado que el Ministerio de Defensa no permitió que las empresas israelíes vendieran tecnologías de ataque avanzadas a los Emiratos, por temor a que llegaran a las manos equivocadas. Esta política no ha cambiado.

Esto es lo que provocó la objeción constante de Israel de transferir tecnologías estadounidenses avanzadas a países de Oriente Medio. Esta objeción se basa en el compromiso estadounidense de mantener la ventaja militar cualitativa de Israel en la región, que comenzó en la guerra de Yom Kippur, a través de la ley aprobada por el Congreso en 2018 (con la ayuda del lobby judío) que exige consultar con Israel antes de cualquier decisión de vender armas a países de la región. Todas las administraciones estadounidenses observaron esto en el pasado. Esta administración no es diferente.

A partir del anuncio del Primer Ministro de que el acuerdo con los Emiratos no incluyó ningún cambio en la posición israelí consistente, se puede concluir que el tema de la venta de los F-35 estaba efectivamente sobre la mesa. Los informes generalizados sobre el tema esta semana revelaron una doble verdad: es dudoso que Israel realmente pueda influir en el acuerdo; y que la forma en que se manejó el tema en Israel no fue buena.

No hay ninguna razón real para que el Primer Ministro excluya a sus ministros superiores y jefes del establecimiento de seguridad de un proceso que todo se revelaría eventualmente; y de alguien que ya ha sido quemado por el asunto del submarino, uno esperaría comportarse con total transparencia para evitar de antemano cualquier posible pretensión de motivos ocultos en sus decisiones.

En su mensaje de esta semana, Netanyahu detalló las discusiones que mantuvo sobre el tema. Mencionó una discusión que el Jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, sostuvo con el Comandante de la Fuerza Aérea, Mayor General Amikam Norkin “por cierto”, por teléfono, sin que Norkin entendiera el contexto completo. Se le preguntó si había algún cambio en la posición de Israel sobre la venta de aviones de combate avanzados en la región, y respondió “no”. Como resultado, Norkin se metió en problemas con sus comandantes, cuando entendieron que la llamada no fue aprobada previamente y no fue reportada más tarde. El protocolo exige que cualquier discusión con los oficiales del ejército sea aprobada por y con pleno conocimiento del Ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor. Ben Shabat los eludió y habló directamente con Norkin. La Oficina del Primer Ministro respondió, diciendo que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional tiene la autoridad para llamar a los funcionarios, y es su deber responder. Esto es cierto, aunque parcialmente. Puede hacerlo, pero de acuerdo con el protocolo no debe (y no tiene ninguna razón) pasar por encima de las cabezas de otras personas.

En este caso, Norkin fue engañado, pero también se equivocó al no informar de la llamada de Ben Shabat cuando terminó. Esta semana estuvo en Alemania para el ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea Alemana, que incluyó un sobrevuelo conmovedor sobre el campo de concentración de Dachau y la Villa Olímpica en Munich, donde los atletas israelíes fueron asesinados. Es muy probable que lo llamen para una aclaración con el Jefe de Estado Mayor Aviv Kochavi a su regreso.

Paradójicamente, si Ben Shabat hubiera hablado con Norkin de acuerdo con el protocolo, lo más probable es que hubiera escuchado a un socio entusiasta. Y no solo Norkin: otros funcionarios de las FDI (desde el Jefe de Estado Mayor hasta Inteligencia) y en el Ministerio de Defensa (el ministro, el director y los departamentos que se ocupan de las exportaciones de seguridad) habrían mostrado su apoyo.

Durante años, las FDI no han visto el Medio Oriente solo a través de la mira de un rifle, sino a través de un prisma más amplio que tiene en cuenta que la paz y sus ventajas superan con mucha frecuencia los peligros de la guerra. El Estado Mayor también entiende que la realidad geopolítica es compleja y que no hay comidas gratis para ningún bando.

Estados Unidos puede tener un compromiso profundo con Israel, pero tiene un compromiso más profundo consigo mismo. Dada la situación financiera actual, y en vísperas de las elecciones, una gran cantidad de aviones de combate por valor de decenas de miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo para la economía estadounidense es muy relevante. Este debería ser el punto de partida para Israel; quizás, haría posible hacer limonada con limones y obtener un intercambio valioso tanto de los Emiratos como de los estadounidenses.

Todavía no es tarde para hacer eso. Especialmente si en el camino se unen Arabia Saudita y otros estados, quienes también podrían tener demandas en áreas que conciernen a Israel. Es dudoso que haya alguien que vea eso como un intento de frustrar el acuerdo: es un tema esencial que exige una solución, en el Medio Oriente que siempre está bajo amenaza y cambio.

La normalización en la región es un gran logro para Netanyahu, cuyo valor diplomático, económico y de seguridad no puede subestimarse. La gestión correcta del problema ahora puede maximizar estas ganancias, en un momento en que la economía israelí también necesita oxígeno. En el camino, dividirá claramente el Medio Oriente entre el Bien y el Mal, antes de la lucha contra Irán y sus emisarios – en Yemen, Irak, Siria, Líbano y Gaza – que harán todo lo posible para hundir la nueva realidad en la vieja. y pantano familiar que es el Medio Oriente.

Gaza nos recordó esta semana esta mala realidad. Mientras en su imaginación Israel navegaba hacia acuerdos de paz y lazos económicos, en su rutina diaria se veía arrastrado a una lucha en el sur.

Hamás no está interesado en la escalada. No hay ningún funcionario israelí que piense de otra manera. Hamás quiere dinero y un horizonte. La situación económica en la Franja preocupa mucho a la organización terrorista, principalmente debido al temor por la estabilidad de su gobierno. Se siente frustrado por no poder llegar a acuerdos a largo plazo con Israel y, además, porque su lucha no está despertando el interés de los mundos árabe y occidental. Los habitantes de Gaza observaron con preocupación cómo la atención del mundo se movía hacia Beirut y, con ella, las promesas de ayuda.

Se supone que el acoso que están sufriendo los ciudadanos del sur en las últimas semanas solucione el problema. Hamás está tratando de transferir la responsabilidad a Israel: deje que Israel encuentre una solución. Había un antiguo programa de televisión en Israel llamado “Jaim lo arreglará”. Jaim Topol hacía realidad los deseos de los espectadores. Hamás ha adoptado el formato “Israel lo arreglará”. Quiere que Israel se asegure de tener suficiente dinero si quiere que las cosas estén tranquilas.

Hasta el jueves por la mañana, se iniciaron 270 incendios con globos incendiarios en esta ronda, que comenzó hace más de dos semanas. Hasta el comienzo de la semana, también hubo “hostigamientos nocturnos” cerca de la frontera, y se lanzaron cohetes a Ashkelon y Sderot. Hamás no fue responsable de toda la actividad, pero definitivamente lo permitió. Esta es su forma de señalar la angustia, sin perder el control.

Israel conoce este tango y baila en consecuencia. Por un lado, responde de manera decisiva: si bien Gaza no es destruida desde el aire, cada noche la fuerza aérea ha atacado y alcanza objetivos únicos de Hamás de infraestructura y fabricación de armas. También está siendo castigado económicamente: el paso comercial en Kerem Shalom se ha cerrado, la pesca está prohibida y la transferencia de gas se ha limitado.

Las calles de Gaza sintieron el efecto de inmediato. Los precios subieron y hubo menos electricidad. La presión interna sobre Hamás creció. Fue arrinconado: si detiene por completo la violencia, será visto como una rendición. Si lo aumenta, podría provocar una escalada que no desea. Como siempre, Hamás intentó hacer ambas cosas. Detenga el acoso nocturno y el lanzamiento de cohetes, pero manténgase al día con los globos incendiarios.

A diferencia de lo que piensa la gente en el centro del país, el sur no es todo negro. Solo se han quemado algunas partes. Los incendios son molestos, pero su daño físico es limitado. Al principio, solo había unos pocos globos, que quemaron grandes áreas. Recientemente ha habido muchos globos, que quemaron pequeñas áreas. La razón de esto es el trabajo eficaz de los bomberos, las FDI, la policía, el Comando de la Retaguardia y los civiles. Cada incendio se localiza y apaga rápidamente.

El principal daño es psicológico. Hamás se basa en eso y disfruta del hecho de que cada incendio se menciona en los medios y las redes sociales, lo que ejerce presión sobre los tomadores de decisiones. Como se mencionó antes, deje que Israel lo arregle. Y si no es así, déjelo cocer lentamente.

Varios funcionarios están tratando de resolver este rompecabezas. Una delegación egipcia visitó Gaza esta semana. Llegó a Ramallah, fue por un día a la Franja y regresó a El Cairo sin ningún acuerdo. Al mismo tiempo, los delegados de la ONU están trabajando y se están llevando a cabo negociaciones constantes con Qatar para garantizar que continúe la financiación para la Franja. El delegado de Qatar está dispuesto a venir a Gaza para discutir esto, pero la condición de Israel para su entrada sea tranquila.

Los qataríes no han decidido no continuar con la financiación, pero tienen demandas. Quieren más reconocimiento de sus esfuerzos, y ciertamente ahora que no son parte de los nuevos acuerdos de paz con los vecinos del Golfo. Están dispuestos a discutir la ampliación de la suma mensual de 30 a 40 millones de dólares. Israel estará de acuerdo, siempre que el dinero se utilice para proyectos civiles, como Gas para Gaza, mover la planta de energía de Gaza de diesel a gas y agregar una cuarta turbina que aumentaría significativamente la producción y la electricidad para los ciudadanos de la Franja.

En Israel intentarán vincular esto con entendimientos a largo plazo que garanticen que no cada dos o tres meses Hamás tendrá una nueva razón para acosar a los civiles alrededor de la Franja. El problema es que el camino hacia esto, como siempre, debe incluir un acuerdo para la devolución de los cuerpos de los soldados de las FDI y de los israelíes cautivos en Gaza. Quienes están al tanto del problema dicen que el precio que pide Hamás es tan alto que sus posibilidades son casi imposibles. Sin embargo, dada la lucha civil en Gaza, Hamás puede volverse flexible a cambio de otras cosas.

Es probable que esta realidad en el sur se mantenga sin cambios en los próximos días. Las partes intentarán llegar a un acuerdo mientras viven bajo la amenaza de una escalada. Como siempre, cada cohete de Gaza y cada ataque de Israel tiene el potencial de deteriorar la situación; las FDI están preparadas para esto y el Comando Sur ha celebrado reuniones para estar preparado para cualquier escalada. La creencia creciente es que se llegará a un acuerdo para devolver la tranquilidad al sur, pero con una advertencia clara: Gaza no va a ninguna parte. Los nuevos vientos que soplan en la región no la alcanzarán en un futuro previsible.