Hatzad Hasheni: Pandemias, incentivos palestinos y Paz

Por Caroline B. Glick (Israel Hayom)

Los palestinos, al igual que sus hermanos autoritarios en Irán y más allá, muestran la diferencia entre las democracias y las dictaduras. En el futuro, cuando nos confundamos acerca de dónde reside la justicia, no debemos mirar más allá de cómo se comportó cada gobierno durante la pandemia de coronavirus.

Hace unas semanas, los funcionarios del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina estaban pidiendo que Israel “anexe médicamente a Judea y Samaria” durante la pandemia del coronavirus. La propuesta era que, si bien Israel y la Autoridad Palestina son entidades políticas separadas, desde una perspectiva de la salud pública, son indivisibles.

En un nivel práctico, la llamada fue superflua. Desde el momento en que el virus llegó a Israel, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina comenzó a cooperar de una manera sin precedentes con su homólogo israelí. Los palestinos siguieron el ejemplo de Israel en prácticamente todos los aspectos de la lucha contra el coronavirus. Equipos médicos palestinos recibieron capacitación en hospitales israelíes. Israel proporcionó a la AP equipos de prueba, equipo de protección, respiradores y otros equipos vitales para combatir la pandemia. Incluso el régimen de Hamás en Gaza vio a Israel como la autoridad para lidiar con el virus.

Con el debido respeto a la “anexión médica”, la colaboración entre profesionales médicos no indica ningún cambio de opinión por parte de los líderes palestinos. Tanto la Autoridad Palestina, controlada por la OLP en Judea y Samaria como el régimen de Hamás en Gaza son plenamente capaces de aprovechar la ayuda de Israel para combatir la pandemia y al mismo tiempo utilizarla como un medio para dañar a Israel. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

El primer ministro de la AP, Mohamad Shtayyeh, ha sido considerado durante mucho tiempo como un moderado. Fue miembro del equipo de negociación palestino con Israel. Es un académico con educación occidental y uno de los favoritos de la Unión Europea. Muchos vieron la decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de nombrar al primer ministro de Shtayyeh el año pasado, como una señal de moderación.

Por desgracia, el optimismo estaba fuera de lugar.

En una conferencia de prensa en Ramallah, a fines de marzo, Shtayyeh propagó múltiples libelos de sangre contra Israel. Contra los soldados de las FDI, Shtayyeh alegó: “Hemos escuchado testimonios que algunos soldados están tratando de propagar el virus a través de las manijas de las puertas de los automóviles. Es un caso de racismo y odio por parte de personas que esperan la muerte de otro. Agregaremos esto a la lista de crímenes que han cometido”.

En cuanto a Israel en su conjunto, Shtayyeh acusó a Israel de utilizar a los trabajadores palestinos en Israel como arma biológica contra los palestinos en su conjunto. Dijo que Israel quiere que los 30,000 palestinos que trabajan para los empleadores israelíes sigan trabajando para que puedan infectarse con el coronavirus y luego irse a casa e infectar a sus compañeros palestinos. Agregó que un residente de su aldea que trabajaba en Israel regresó a la aldea infectado y procedió a infectar a veinte de sus vecinos con el virus.

En un espíritu de cooperación con la Autoridad Palestina, y con la esperanza de prevenir la infección masiva entre los palestinos, Israel dio el paso sin precedentes y arriesgado de permitir que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina operen en aldeas árabes en Jerusalén y en las aldeas palestinas en el Área C. A pesar que, de conformidad con los acuerdos bilaterales entre Israel y los palestinos, Israel tiene la autoridad de seguridad exclusiva en esas áreas.

En lugar de agradecer a Israel por actuar como lo hizo, Shtayyeh afirmó que Israel se negaba a ayudar a los palestinos a manejar la epidemia de coronavirus y ponía en peligro deliberadamente a los habitantes palestinos.

Además, las fuerzas de seguridad palestinas en el Área C no se están desplegando para evitar que los terroristas operen. Están impidiendo que los palestinos hagan negocios con los israelíes y evitan que los palestinos trabajen para los israelíes. En resumen, no se están desplegando para luchar contra el coronavirus sino para evitar lazos pacíficos entre palestinos e israelíes.

Durante las últimas semanas, la organización Media Watch Watch, una ONG israelí que supervisa los medios de comunicación de la AP, ha publicado múltiples informes de incitación severa y antisemita en los medios oficiales de la AP y en las redes sociales. Por ejemplo, la página de Facebook de la Comisión de Asuntos de Prisioneros de la OLP publicó un video especial para conmemorar el “Día del Niño Palestino”, a principios de este mes acusando a Israel de infectar a menores palestinos en centros de detención israelíes. En la dramatización, los niños pequeños esposados ​​son atacados por un modelo plástico del coronavirus.

La red de televisión oficial de la Autoridad Palestina recibe regularmente portavoces de la Autoridad Palestina que acusan a los civiles israelíes en Judea y Samaria de infectar deliberadamente a los palestinos con el virus escupiéndolos y tocando cajeros automáticos en aldeas palestinas.

Al-Hayat al-Jadida, el periódico oficial de la AP publicó una caricatura representando a un soldado de las FDI como un coronavirus que libra una guerra biológica contra palestinos inocentes.

Mientras la AP realiza una campaña de incitación al estilo nazi contra los israelíes en sus medios de comunicación y bloquea físicamente los lazos pacíficos entre israelíes y palestinos, sigue pidiendo a Israel ayuda: Shtayyeh solicitó y recibió un préstamo de medio billón de shekel (aproximadamente $ 140 millones) por parte de Israel.

¿Y para qué se usará el dinero?

Mientras Shtayyeh, el proliferador de libelo de sangre, afirma que el dinero se utilizará para salvar a la economía de la AP de los estragos del coronavirus, la AP anunció oficialmente que los terroristas encarcelados en las cárceles israelíes y sus familias recibirán dinero antes que los palestinos empobrecidos.

La falta de preocupación de la Autoridad Palestina por el bienestar de su pueblo es aún más evidente cuando se ve la recaudación de fondos de Shtayyeh para los pobres en el contexto de sus políticas de empleo actuales: las fuerzas de seguridad en el Área C que bloquean a los palestinos de vender o trabajar con israelíes están siguiendo las órdenes de Shtayyeh. Shtayyeh prohibió a los palestinos trabajar en comunidades israelíes en Judea y Samaria y condenó a la destrucción a decenas de miles de familias palestinas.

La Autoridad Palestina también está utilizando este período, de israelíes bajo cuarentenas de coronavirus, para expandir masivamente sus actividades de construcción ilegal alrededor de las comunidades israelíes en Judea y Samaria. Por ejemplo, se están llevando a cabo amplias actividades de construcción alrededor de la ciudad de Efrat en Gush Etzion, al sur de Jerusalén. La construcción ilegal tiene dos puntos focales: 1) El primero es adyacente a la entrada norte de la ciudad, la AP está construyendo a lo largo del camino de acceso a la autopista 60. El edificio amenaza físicamente a los residentes en los vecindarios del norte de Efrat y transforma el camino de acceso en un guante que los residentes tendrán que pasar cada vez que entran o salgan de Efrat, 2) El segundo punto focal es alrededor de las colinas de Eitam. Eitam es la principal tierra de reserva de Efrat para el desarrollo urbano y un punto topográfico estratégico que conecta Efrat con el este de Gush Etzion y particularmente con la comunidad principal de Tekoa.

Los palestinos han participado durante mucho tiempo en la construcción ilegal alrededor de la colina para evitar su desarrollo y aislar a las comunidades orientales en Gush Etzion. Desde el inicio de la pandemia, la construcción del edificio allí también se ha intensificado.

Al igual que su contraparte de la OLP, el régimen de Hamás en Gaza ha llevado a cabo una corriente de incitación antisemita igualmente venenosa contra Israel, alegando que los judíos están librando una guerra biológica contra los palestinos.

Pero como siempre, el esfuerzo central de Hamás está más directamente conectado a la guerra física que la OLP. La semana pasada, comenzaron a aparecer informes optimistas en los medios israelíes que alegaban que Israel y Hamás estaban manteniendo conversaciones secretas para llegar a un acuerdo mediante el cual a cambio de asistencia para combatir el coronavirus, Hamás devolvería los cuerpos de los soldados de las FDI y los israelíes desaparecidos que han estado en sus manos desde Margen Protector 2014. Desafortunadamente, los funcionarios israelíes están filtrando sus proyecciones optimistas y se olvidaron de la realidad.

A Hamás no le importa proteger a los habitantes de Gaza del coronavirus, a Israel sí. Los mismos terroristas que usan cínicamente a los niños de Gaza como escudos humanos para las tripulaciones de misiles no van a sacrificar ninguna influencia contra Israel para proteger a su gente del coronavirus.

En el momento en que se dieron cuenta de que Israel estaba comprometido a proteger a Gaza de una infección masiva, decidieron explotar la preocupación de Israel. Hamas insistió en que Israel brinde asistencia para combatir el coronavirus de forma gratuita. E Israel lo hizo. Los profesionales médicos israelíes capacitaron a los equipos médicos de Gazan del Hospital Shifa en Gaza sobre cómo tratar a los pacientes con coronavirus. Israel permitió que un dispositivo médico avanzado de PCR, utilizado para la detección rápida de coronavirus, se importara a Gaza la semana pasada.

En cuanto a la liberación de rehenes israelíes y los restos de soldados de las FDI, según los informes de los medios árabes, la posición del grupo terrorista no se ha visto afectada por la pandemia. Hamás exigió que Israel libere a 250 terroristas de la prisión, pero no a cambio de los rehenes y los cuerpos de los soldados caídos, sino a cambio de “información” sobre ellos.

El comportamiento de los líderes del régimen OLP-AP en Judea y Samaria y el régimen de Hamás en Gaza nos muestran dos cosas: Primero, ambos grupos permanecen obsesivamente enfocados en su guerra contra Israel. Segundo, el aspecto notable de su comportamiento es que resalta la diferencia entre los regímenes autoritarios y los líderes de las sociedades libres.

Desde el inicio de la pandemia, todos los gobiernos elegidos democráticamente han cometido su parte de errores al enfrentarla. Pero las luchas de los gobiernos de Italia, Israel, Taiwán, EE.UU. y el resto comparten una característica clave común: Su principal prioridad es proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos.

En contraste, vemos que al igual que los regímenes palestinos, los regímenes autoritarios en China, Irán y más allá se han ocupado principalmente de tratar de explotar la pandemia para su propio beneficio.

China, la fuente del coronavirus, está ocultando gran parte de lo que sabe sobre los orígenes de la pandemia y subestima enormemente la infección del virus y las tasas de mortalidad. Los chinos ocultan esta información vital para presentarse como más competentes en el manejo del virus que las “democracias fraudulentas” que luchan por contenerlo y para construir su teoría de la conspiración de que Estados Unidos es la fuente de la pandemia. Al mismo tiempo, China ha aumentado sus amenazas contra Taiwán y supuestamente ha probado otra arma nuclear.

Irán también está publicando datos falsos sobre su infección por coronavirus y las tasas de mortalidad. Según las cifras oficiales, afirman que 4.700 iraníes han muerto por el coronavirus, las fuerzas de oposición iraníes alegan que han muerto treinta mil iraníes.

Al igual que los palestinos y los chinos, los iraníes acusan a Israel y a los Estados Unidos de inventar y propagar el virus. Después que rechazaron una oferta estadounidense de asistencia humanitaria para combatir el coronavirus, los iraníes comenzaron a utilizar la pandemia como una herramienta para recaudar fondos.

Exigen asistencia del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea y explotan las divisiones políticas en los Estados Unidos para presionar a la administración Trump para que cancele las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Irán. Mientras tanto, Irán está amenazando a las fuerzas estadounidenses en Irak y continúa sus actividades de enriquecimiento de uranio.

A través de su comportamiento, los palestinos muestran que la paz es un tema muerto. Israel tiene intereses permanentes y vitales en Judea y Samaria. Necesita asegurar esos intereses mediante la aplicación de sus leyes soberanas donde lo considere necesario, y prohibir que la AP opere en su territorio.

En términos más generales, a través de su conducta, los palestinos, al igual que sus hermanos autoritarios en China, Irán y más allá, muestran la diferencia entre las democracias y las dictaduras.

Hay buenos y malos en este mundo. En el futuro, cuando nos confundamos acerca de quién está de qué lado, todos tendremos que descubrir dónde está la justicia mirando hacia atrás y cómo se comportó el ojo durante la pandemia de coronavirus.