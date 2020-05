Hatzad Hasheni. La Democracia israelí está viva y va bien

Por Dov Lipman (The Jerusalem Post)*

A lo largo del estancamiento político en los últimos 15 meses, ambos lados del debate han denunciado «la destrucción de la democracia israelí». Después de ver dos días de audiencias en la Corte Suprema esta semana sobre peticiones presentadas contra el gobierno en desarrollo de la unidad Netanyahu-Gantz, está claro, una semana después del Día de la Independencia, que la democracia en Israel está muy viva y bien.

Con solo cuatro de los 11 jueces provenientes del campo conservador, muchos asumieron que el banco haría todo lo posible para descalificar a Benjamin Netanyahu de formar un gobierno mientras está bajo acusación, y que se alinearían con la solicitud de los peticionarios para descalificar el acuerdo de coalición. Lejos de lo que ocurrió, las audiencias, transmitidas en vivo para proporcionar una transparencia total y vistas por un millón de israelíes, demostraron un proceso justo y equilibrado.

Los jueces de ideologías liberales, moderadas y conservadoras escucharon presentaciones de todas las partes: abogados de Likud, Azul y Blanco, la oficina del fiscal general, la Knésset, partidos de oposición y varias organizaciones peticionarias como el Movimiento para un Gobierno de Calidad. Los jueces no se detuvieron, hicieron preguntas serias, se aseguraron de eliminar la política del proceso y se centraron en los asuntos legales.

Cuando un abogado de los peticionarios argumentó que la democracia en Israel colapsaría si la corte permitiera que Netanyahu liderara un nuevo gobierno mientras estaba bajo acusación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayut, reprendió al abogado y dijo: “Esa afirmación no es apropiada. Una parte no puede afirmar que si su posición no es aceptada, toda la fortaleza del estado de derecho caerá ”. También reprendió al abogado del Likud por afirmar que habría consecuencias devastadoras si a Netanyahu se le prohibiera formar un gobierno.

Los jueces continuamente critican cómo solo tienen el derecho de gobernar sobre asuntos legales: si no hay una ley que prohíba a Netanyahu formar un gobierno, entonces no pueden evitar que lo haga. Si no hay una ley contra la cual el acuerdo de coalición vaya en contra, entonces no pueden invalidarlo.

Cuando un abogado de los peticionarios denunció en qué tipo de sociedad se convertiría Israel con un primer ministro bajo juicio por corrupción, el juez Yitzhak Amit comentó, en un momento clásico: «Nos está pidiendo que emitamos una orden judicial para hacer del mundo un lugar mejor» , y eso simplemente no está dentro de nuestra jurisdicción «.

Los jueces dejaron en claro que no tenían intención de pronunciarse sobre las leyes que no se han aprobado, incluso si un plan para aprobarlas aparece en un acuerdo de coalición. Pero también guiaron a los abogados de Likud y Azul y Blanco sobre asuntos que creen que deben arreglarse dentro del acuerdo, y que caen dentro de su papel de controles y equilibrios en la legislatura y el gobierno. Las dos partes hicieron ajustes al acuerdo y lo presentaron al tribunal menos de un día después de que concluyeron las audiencias.

Independientemente de cómo gobiernen los jueces, la historia se jugó en la televisión en vivo durante estos dos días en un proceso justo, equilibrado, ordenado y totalmente transparente, como debería ser en una democracia.

Si bien muchos han visto los 15 meses de inestabilidad política como una mancha en el estado judío, Israel realiza tres campañas electorales mientras se adhiere a sus leyes sin caos en las calles demuestra que Israel sigue siendo un faro de democracia en una región llena de dictadores que lideran países que carecen de una transición no violenta del poder.

Un elemento adicional de este proceso destaca la vibrante democracia de Israel: además de las tres elecciones y el proceso que condujo a las dramáticas audiencias de la Corte Suprema, los ciudadanos israelíes han expresado sus fuertes opiniones mediante manifestaciones públicas. Miembros de la izquierda se han reunido en plazas públicas y se han convertido en miembros habituales fuera de la Knésset, exigiendo que Netanyahu no pueda formar un gobierno mientras está bajo acusación y que Azul y Blanco no avancen con lo que consideran un acuerdo de coalición corrupto.

La derecha israelí también se ha manifestado fuera de la Corte e incluso cerca de las casas de los jueces, exigiendo que rechacen las peticiones que les piden que eviten que Netanyahu sea primer ministro y que nieguen el acuerdo de coalición en lo que considerarían una extralimitación judicial. . El gobierno se aseguró de permitir que los manifestantes se congregaran a pesar de los bloqueos de coronavirus , siempre y cuando los participantes se adhirieran a las reglas de distanciamiento social para mantener al público seguro. Estas protestas con discursos y cánticos, ni violentos ni militantes, demostraron aún más la vibrante democracia de Israel.

Tan difícil y tumultuoso como han sido estos últimos 15 meses, tan frustrados como podamos estar con nuestros líderes, e incluso si terminamos con un nuevo gobierno o nos dirigimos a una cuarta elección, el proceso en sí mismo, que culmina en las audiencias de la Corte Suprema de esta semana. – muestra que nuestro relativamente joven Israel de 72 años todavía está trabajando en sus problemas políticos, legales y constitucionales.

Incluso todavía está trabajando en su propia identidad, ya que trata de resolver que significa ser un estado judío y democrático en el siglo XXI. Y esa realidad vale la pena celebrar.

*El escritor sirvió como miembro de la XIX Knesset. Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron – https://www.jpost.com/opinion/israeli-democracy-alive-and-well-opinion-627494