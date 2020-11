Hatzad Hasheni. Joe Biden es bueno para los judíos y bueno para Israel

Por Yoram Dori (Jerusalem Post)*

Algunas personas están preocupadas por el próximo cambio de guardia en Washington, DC, ya que Estados Unidos es el aliado número uno de Israel y su apoyo es fundamental para nuestra fortificación y seguridad.

Desde el establecimiento del estado, el apoyo estadounidense a Israel ha sido bipartidista. Tanto los presidentes republicanos como demócratas nos han apoyado políticamente y con respecto a nuestra seguridad, sin excepción. Desafortunadamente, en los últimos años la conducta del actual primer ministro en la arena estadounidense ha creado la impresión que Israel prefiere una parte sobre la otra.

Por razones que consideró justificadas, el primer ministro Binyamin Netanyahu se opuso repetidamente a los miembros de alto nivel del Partido Demócrata, y especialmente a su líder, el presidente Obama, uno de los presidentes más amigables con Israel, incluso si sus posiciones no siempre coincidían con las del gobierno israelí. Obama abrió la inteligencia militar y la tecnología de Estados Unidos a Israel como ninguno de sus predecesores lo había hecho. Estados Unidos nos ayudó en la financiación y el desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles israelíes, incluidos el Cúpula de Hierro, Flecha y Onda de David.

En el contexto del enfoque de Netanyahu hacia el Partido Demócrata de Estados Unidos, muchos temen que la nueva administración de Estados Unidos le dé la espalda a Israel. Sin embargo, la experiencia pasada ha demostrado que la alianza entre Israel y Estados Unidos es más fuerte que el capricho de cualquier presidente o primer ministro.

Aunque la administración estadounidense no tiende a olvidar los casos de subversión, me parece que hay bastantes razones por las que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no promoverá ninguna política hostil contra nosotros.

La razón principal es que el presidente electo Joe Biden siempre ha sido amigo de Israel. Durante décadas, sus acciones en el Senado de los Estados Unidos demostraron constantemente su apoyo al estado judío. La amistad de Biden con Israel se deriva de la creencia en nuestros valores compartidos de democracia, paz e igualdad. Además, como vicepresidente durante la administración Obama, demostró repetidamente su compromiso con la seguridad de Israel.

La situación política en Israel también jugará un papel importante en nuestra relación con la nueva administración estadounidense. El hecho de que Israel esté dirigido por un gobierno de doble cabeza podría tener un impacto en las relaciones de Israel con la nueva administración estadounidense. El bloque Likud liderado por Netanyahu ha mostrado su apoyo a Trump, y el bloque Azul y Blanco liderado por Benny Gantz tiene estrechos vínculos y comparte posiciones similares con el Partido Demócrata. Varios miembros de alto rango de Azul y Blanco han trabajado en estrecha colaboración con los demócratas, e incluso con el propio Biden.

Amir Peretz fue ministro de Defensa cuando Biden era un miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, al mismo tiempo que aprobó la asignación de amplios fondos para equipar a las FDI durante la Segunda Guerra del Líbano. Gabi Ashkenazi fue, más tarde, jefe de gabinete general cuando Biden fue vicepresidente de la administración Obama.

Benny Gantz se desempeñó como agregado de las FDI en los EE.UU. y coordinó los contactos de seguridad con los altos mandos de EE.UU.

No hay duda de que este trío tiene excelentes relaciones con los líderes anteriores y actuales del Partido Demócrata. Estos lazos personales ayudarán enormemente a Israel a superar cualquier posible hostilidad hacia Netanyahu.

Sin embargo, el enfoque de los demócratas para resolver los conflictos en nuestra región difiere del Likud y del bloque de gobierno que lidera. Está más cerca de las posiciones de los partidos Laborista y Azul y Blanco, como la de la solución de dos Estados. Como resultado, lo más probable es que cambie la política de la nueva administración para el Medio Oriente, y los demócratas harán grandes esfuerzos para que Israel y los palestinos vuelvan a la mesa de negociaciones para discutir la solución de dos estados.

Ahora que el pueblo estadounidense ha expresado su opinión, debemos respetar su decisión. Debemos agradecer a la administración Trump por todo el bien que nos ha brindado, abrazar a la nueva administración y discutir con ellos nuestras esperanzas de un Israel más seguro.

Una nota final: la reciente campaña electoral en los EE.UU. destacó la polarización del pueblo estadounidense y sacó a relucir el antisemitismo tanto abierto como encubierto, que en ocasiones condujo a ataques violentos contra los judíos. Estoy convencido que la composición del Partido Demócrata y la personalidad conciliadora del presidente electo conducirán a una disminución del discurso de odio contra los judíos, y que pronto quedará claro que Biden realmente es “bueno para los judíos”.

*El autor se desempeñó como asesor político de Shimon Peres a partir de 1990.