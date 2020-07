Hatzad Hasheni. El dilema de las sanciones

Por Yossi Beilin (Israel Hayom)

Europa sancionó a Rusia por anexarse ​​Crimea. Si Israel se anexiona Cisjordania, los países de la UE tendrán que responder. Las sanciones contra Israel serán dolorosas para ellos, y el reconocimiento punitivo de la UE de un estado palestino será doloroso para Israel.

Los países de la Unión Europea están deliberando sobre cómo tratarán una anexión israelí de territorio en Cisjordania. La forma en que lo ven, incluso una pequeña anexión podría conducir a una más grande, y cualquiera de los casos, a sus ojos, es como treyf (algo prohibido) para una persona que mantiene kosher. Incluso la menor cantidad de carne de cerdo es algo inaceptable.

El elefante en la habitación son las sanciones aplicadas a Rusia después de que se anexase la península de Crimea. Todas las naciones de la UE los han mantenido en su lugar, y cuando los líderes se hablan entre ellos, surge la pregunta de cómo podrían justificar la no aplicación de sanciones similares contra Israel en el caso de una anexión. Las sanciones han tenido un efecto no despreciable en la economía de Rusia, pero también son un castigo para quienes las declaran, por lo que algunos países sugieren no castigar a Israel por su anexión como una forma de levantar las vigentes para Rusia. Los países que desean que las sanciones sigan vigentes para Rusia, y son una gran mayoría, se oponen enérgicamente a esa idea. Sin embargo, la mayoría de ellos preferiría no declarar sanciones contra Israel, salvo alguna situación extrema.

A los líderes que hablan con el primer ministro Netanyahu en un intento de disuadirlo de la anexión y convencerlo de que inicie negociaciones con los palestinos, no necesariamente según el plan de Trump, se les dice inequívocamente que el “acuerdo del siglo” es la única base posible para conversaciones futuras.

De las 27 naciones de la UE, nueve han reconocido al estado palestino desde que la OLP lo declaró en 1988. Algunos de ellos lo hicieron cuando eran miembros del bloque soviético, y hoy son considerados algunos de los jugadores más pro-israelíes en la UE, a pesar de que no han revocado ese reconocimiento.

Suponiendo que la UE no puede llegar a un consenso sobre el reconocimiento del Estado palestino, se considera probable que incluso si Israel anexiona parte de Cisjordania, algunos de los países considerarán hacerlo de manera independiente, como ha sucedido hasta ahora. De hecho, si eso sucede, significará que los reclamos de los palestinos ante la Corte Penal Internacional en La Haya de que el territorio de Cisjordania no está en disputa, sino más bien un estado soberano, y que su anexión es similar a la anexión de Crimea, se fortalecerá.

El reconocimiento europeo de un estado palestino de acuerdo con las fronteras de 1967 reforzará el argumento de que los jueces de la CPI deben aceptar el reclamo palestino de que el establecimiento de asentamientos en Cisjordania y futuros reclamos contra la anexión, si tiene lugar, y dictaminar que comprenden crímenes de guerra por los cuales los israelíes directamente involucrados deben ser acusados. Ante esto, los funcionarios israelíes mantienen conversaciones no oficiales con funcionarios europeos, en las que los israelíes dejan en claro que preferirían sanciones a que Europa reconozca al Estado palestino. Simple como eso.

En enero, parecía que la derecha había conseguido lo que quería, y que los Estados Unidos de América estaban dispuestos a ofrecer una solución exitosa al conflicto. Parece como si el gobierno de Netanyahu fuera como un niño en una tienda de golosinas. En medio de la crisis del coronavirus, resultó que el dueño de la tienda de dulces estaba anunciando términos y condiciones, y estaba un poco sorprendido por la respuesta del mundo árabe, y listo para ponerse a dieta. Netanyahu no quiere aparecer como alguien que no entiende lo que se le ofreció originalmente, y está dispuesto a cumplir con una pequeña anexión para crear la impresión de que ha logrado obtener lo que quería del líder del mundo libre, que cojea hacia una elección. Incluso una anexión a pequeña escala podría poner a Europa en una posición en la que tenga que demostrar que no está No tratamos la anexión de Crimea y Cisjordania de manera diferente, lo que nos lleva a la CPI a enfrentar acusaciones difíciles. Todo por algo tan pequeño e innecesario.