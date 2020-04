FACCMA lanzará la Escuela de Madrijim para el interior

Itongadol.- FACCMA desarrolló un proyecto ya en 2019 de la mano de su Director de Cultura y Educación Ariel Krengel, auspiciado por la OSM (Organización Sionista Mundial) donde la Federación empezó a llevar herramientas y contenidos a distancia sin discriminar entre afiliadas o no afiliadas, especialmente de educación no formal, a jóvenes de diferentes lugares del País.

Ariel habló con nosotros y nos contó que “Este año, el objetivo es además de mantener y fortalecer lo realizado, comenzar las clases formales (que será el 5 de mayo) luego del éxito en el recibimiento del proyecto en el interior”. “Nos genera una expectativa más que interesante el inicio”.

Además Ari comentó: “Nos va a permitir llegar a muchísimos jóvenes. Las clases van aquedar grabadas para aquellos que no puedan asistir y a esto se suma una plataforma con contenidos que le va a dar más sustento a las clases que vamos a estar compartiendo”.

Finalmente recalcó: “La situación actual no planteó nada distinto a la idea inicial pero si hizo que se aceleraran los tiempos y por eso se trabajó mucho en conjunto con dirigentes de la Federación del interior, con representantes de movimientos juveniles de las Tnuot y los shlijim de Israel”.

También, tuvimos la oportunidad de charlar del tema con Lara Caplan, Coordinadora Educativa a Nivel Nacional de la Tnuá de Rosario.

¿Con qué expectativas esperan el inicio de Escuela de Madrijim en el interior?

En la mayoría de las ciudades en las que activa nuestra tnuá ya existen escuelas de madrijim, algunas desarrolladas y organizadas puramente por ex o actuales javerim de Hejalutz y otras en coordinación con la Kehilá o Club local. De todas maneras, hay muchas ciudades que no cuentan con esta herramienta, por lo que vimos una buena oportunidad en estas capacitaciones. Pero incluso para quienes ya reciben clases en sus ciudades la propuesta es interesante también, ya que el material puede complementar el ya existente. Vemos de manera muy positiva el poder aprender con profesionales y el contacto con la gente de otras comunidades, ya que son realidades diferentes y siempre se puede obtener algún aprendizaje. También al ser las clases virtuales, nos viene bien no sólo por el momento que estamos pasando sino también para que sea abarcativo a todas las ciudades donde haya javerim y javerot prontos a ser madrijim y madrijot.

¿Cuántos chicos y chicas estiman que podrían hacer el curso?

Las inscripciones comenzaron hace pocos dias y ya vimos anotados de Bariloche, General Roca, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Esos son tan sólo cuatro de los muchos lugares a donde llevamos el proyecto. Próximamente se estarán sumando más chicos y chicas de Rosario, Córdoba y Neuquén así que esperamos ansiosos la primera capacitación para poder tener una primera devolución de nuestros javerim.

Por último, dialogamos con la Secretaria General de FACCMA, Carolina Freidkes quien hasta el año pasado estaba en el mismo área y está muy encima del proyecto.

Este año FACCMA tiene como gran desafío el trabajo en conjunto con el interior, ¿Cómo evalúas estos primeros meses?

Desde la declaración del aislamiento social obligatorio la mayoría de las actividades de la sociedad se vieron limitadas, más aún en lo que respecta al funcionamiento de la federación en particular. Sin embargo, si hay algo que nos caracteriza en Faccma es la posibilidad de ver cada crisis como una oportunidad. En este caso pusimos el foco en acompañar a las instituciones en general y reforzar el lazo con las instituciones del interior, comenzando por mejorar los canales de comunicación, aprovechando cada una de las herramientas que nos ofrece la tecnología y estableciendo un feedback sobre cada meta que nos proponemos.

La Pandemia ha modificado la agenda de todos, ¿Pensas que en algún punto pudo haber ayudado al vínculo virtual constante, para el acercamiento entre Capital y el Interior?

Desde hace varios meses venimos planificando proyectos que integren a todas las instituciones de manera federal. De hecho, la incorporaciones de nuevos profesionales al staff tiene también por objetivo poder diversificar las vías de comunicación y los objetivos en particular. Queremos lograr enriquecer aún mas la interacción tanto a nivel cultural, como deportiva e incluso propiciar encuentros remotos recurrentes entre los dirigentes de todas las afiliadas.

Parte de enriquecer este vínculo tiene que ver con darle visibilidad a la vida comunitaria del interior, durante las últimas semanas en todas nuestras redes estamos presentando a las sociodeportivas de cada una de las provincias y apostamos a poder dar a conocer lo mejor que tenemos para ofrecer en cada punto del país.

Otra linda propuesta fue armar una agenda comunitaria compartida con todas las instituciones donde integramos propuestas de capacitación, entrenamiento, rikudim y sumamos además todos los actos de celebración y conmemoración de los Jaguim y Moadim.

Cuando la actividad se reanude en el mediano o largo plazo, ¿Se considera mantener clases virtuales para mantener el vínculo constante?

¡Por supuesto! Desde el año pasado ofrecemos el espacio de capacitación a distancia para las escuelas de madrijim del interior del país y es nuestro objetivo darle inicio nuevamente a partir del próximo mes.

Otros proyectos, como la escuela de madrijim de Faccma, suelen ser presenciales y debieron migrar hacia el modo virtual por razones de público conocimiento, es probable que en ese ámbito mantengamos las capacitaciones online como un complemento a las clases en Ort.

En el caso del curso de entrenadores deportivos, daremos inicio en las próximas semanas en forma sincrónica, deseando que pronto podamos trabajar también en forma presencial.

Para finalizar, quisiera destacar que tenemos encaminados espacios de capacitación tanto para profesionales como para dirigentes, ya que creemos que no hay mejor momento que este para adquirir nuevos conocimientos, enriquecernos con el intercambio y formarnos como líderes comunitarios.