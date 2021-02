Entrevista  al nuevo director ejecutivo de Ioná. Fabio Fridman promete una propuesta educativa centrada en las herramientas digitales

-IG: ¿Qué significa para usted tomar la Dirección Ejecutiva de Ioná ?

-FF: Para mí es un desafío enorme en lo profesional. Desafío que me encuentra en el momento justo para encararlo con éxito tanto desde el punto de vista de mi formación como de la experiencia profesional acumulada ya que en los últimos años he desempeñado diferentes roles de gestión institucional y he avanzado en procesos de formación que me brindaron herramientas modernas e innovadoras que sin lugar a dudas servirán para potenciar el proyecto institucional de Ioná.

-IG: ¿Cómo encuentra a Ioná y cuáles son los principales desafíos de la institución para este año?