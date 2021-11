La Embajada de Israel en Argentina, en cooperación con Startup Is Real, la división de innovación y tendencias de Think Thanks, invitan a participar de un summit donde se recorrerán tendencias y casos de éxito en estrategias de sostenibilidad. Contará con la presencia de referentes del sector y líderes de la industria en Israel. Se trabajará diferentes dinámicas de networking entre quienes participen.

Más información, click aquí.