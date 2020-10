Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal compartieron una charla virtual organizada por la DAIA contra la violencia y la discriminación

El presidente del Club Atlético River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y su par del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, compartieron un encuentro virtual organizado por la DAIA, bajo el lema “Rivales en el fútbol, aliados por la diversidad”.

“Nosotros lo que pretendemos es aportar. Desde nuestra institución, no me cabe dudas que Rodolfo también, creemos que con deporte y educación se puede», expresó Ameal en el comienzo, previo a la palabra de D’Onofrio: “Desde que llegamos a River hemos intentado por todos los medios terminar con la violencia. Hemos logrado que no haya barras en River. Hay un espacio vacío, un agujero que demuestra que no están. Una lucha que el fútbol argentino debe dar. Es complejo y difícil”.