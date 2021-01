Nisman. Presidente de la DAIA: “No está bien que la política partidaria se meta en las causas judiciales”

Agencia AJN.- En el sexto aniversario de la muerte del fiscal Nisman, Jorge Knoblovits remarcó que, durante la gestión de su antecesor, Ariel Cohen Sabban, la DAIA se constituyó como querellante en la causa que investiga a Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, sostuvo que «desde el punto de vista jurídico, está determinado que Nisman fue asesinado».

A seis años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la DAIA y secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, Jorge Knoblovits, sostuvo que “desde el punto de vista jurídico, está determinado que Nisman fue asesinado”.

“Vi a Nisman tres días antes de su muerte y no vi a alguien que le faltaran pruebas o pensara en suicidarse”, consideró Knoblovits.

Asimismo, se refirió a la investigación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre posible encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum con Irán, y afirmó que “no está bien que la política partidaria se meta en las causas judiciales”.

“Por la denuncia de Nisman, se presentaron dos familiares que dicen que hubo traición a la patria y la DAIA de mi antecesor, Ariel Cohen Sabban, que se constituyó como querellante. Nosotros, que tenemos un mandato de la Asamblea de miembros de la DAIA, estamos en la causa. La causa iba a tener una audiencia el 14 de diciembre y ahora se postergó. Hace mucho tiempo se viene postergando…”, subrayó Knoblovits en diálogo con el programa Baby en el Medio, de radio Rivadavia.

La querella de la DAIA en esta causa viene generando grandes polémicas desde hace tiempo. En 2019, la institución recibió una carta de la AMIA para que desista de mantener la acusación. Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff denunció supuestas presiones del Gobierno para que la entidad dejara ese rol. Sin embargo, hace dos semanas, la DAIA ratificó en diálogo con Clarín que seguirá como querellante.

“Gran parte de miembros de este gobierno está en esa causa y lo que están haciendo es defenderse. Yo veo las cosas de manera objetiva, soy presidente de la DAIA y abogado, y entiendo que tienen que defenderse como corresponde. Lo que yo creo es que no está bien que la política partidaria se meta en las causas judiciales. No importa en qué sentido, porque la grieta la tenemos y la grieta es diversidad. Pero cuando tenemos que dirimir esto en la justicia, creo que no nos hace bien a los argentinos”, agregó.

Por otro lado, el secretario del Congreso Judío Latinoamericano volvió a criticar la rapidez con la que el juez Daniel Rafecas había desestimado la denuncia de Nisman: “El fiscal Pollicita había pedido 50 medidas de prueba y el juez Rafecas decidió desestimar la denuncia sin una sola medida de prueba. Nos llamó para explicarnos la desestimación, cuando en realidad no tiene que dar previamente explicaciones a nadie y simplemente tiene que dar cuenta de su fallo ante sus pares y la Corte Suprema. Pero desestimó sin investigar. A mí me parece que una denuncia de esta envergadura tenía que ser investigada”.

“Yo fui secretario general de la DAIA en 2012-2015. El 27 de enero de 2013 se firmó ese pacto absurdo, fuera de todo marco jurídico, con Irán, que no hacía otra cosa que tratar de desdibujar la causa AMIA-DAIA. Yo lideré como abogado, junto al equipo jurídico, la inconstitucionalidad. Este acuerdo con Irán ya no tiene vida jurídica”, recordó.