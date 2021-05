La DAIA expresó su indignación por “ver a la Argentina votando con países que no han respetado un solo Derecho Humano”

Agencia AJN.- El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, criticó hoy la decisión de Argentina de apoyar una investigación contra Israel por supuestos crímenes de guerra cometidos en el último enfrentamiento con Hamás, y mostró su indignación por “ver a la Argentina votando con países que en su vida no han respetado un solo Derecho Humano”.

En una entrevista en el programa “Alguien tiene que decirlo”, de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Knoblovits resaltó que Argentina votó junto a países como Sudán, Burkina Faso y Venezuela.

“A mí me parece que es como que nos pongamos a hablar de física cuántica. Si ese es el espacio donde Naciones Unidas y el mundo respeta valores de los Derechos Humanos… estamos muy mal. Y ver a la Argentina, que además tuvo dos atentados terroristas, votar a favor de Hamás… pero no digamos que votó en contra de Israel nada más, votó a favor de Hamás”, subrayó el presidente de la DAIA.

Asimismo, expresó que “la posición de defensa de Hamás” le parece “despreciable y preocupante”, y recordó: “Argentina hace un año y medio adoptó la definición de la Alianza (para la Conmemoración del Holocausto) para definir antisemitismo. Ahí se habla claramente que es antisemita tener una doble vara y medir de manera distinta al Estado de Israel y a otros países. Y esto es exactamente esto, no hay otra explicación”.

Respecto a que el presidente Alberto Fernández eligió a Israel como primer país para visitar desde que asumió su mandato, Knoblovits manifestó: “Me parece que hay conducciones que son como bipolares, un día se dice una cosa otro día se dice otra. Me parece que lo que hace falta acá es coherencia”.

“Más allá de los antecedentes del primer viaje al exterior que hizo el Presidente, en este conflicto decir que Israel es el país que ha violado Derechos Humanos, cuando ha respondido a un conflicto y no lo ha iniciado, me parece que es absolutamente desproporcionado, porque también se habló de desproporción en la respuesta de Israel”, afirmó en referencia al comunicado de Cancillería sobre el conflicto con la Franja de Gaza.

“No sé cómo se responde proporcionadamente al terrorismo, denme una hoja de ruta para eso. Cuando explotó la bomba acá, en el edificio de AMIA-DAIA, ¿cómo se responde proporcionadamente? Que alguien me diga cuál es la hoja de ruta para responder proporcionadamente. No sé cómo se responde, será con el castigo, será con la justicia, díganme como se responde. ¿Cuál es el límite de violación de Derechos Humanos para responder a un acto terrorista? No lo entiendo si no es el acto de defensa”, destacó.

Por último, se refirió a los últimos hechos antisemitas que estuvieron ocurriendo en el país: “No solamente pasa en la Argentina, pasa en el mundo, pero yo me ocupo de la Argentina. Hay una extensión de las manifestaciones y una impunidad para ser antisemita ahora que es preocupante. Sobre eso estamos trabajando también con las autoridades, porque no pasa solamente con las pintadas, con las expresiones que uno tiene derecho a decir en la Cámara de Diputados, como el diputado (Carlos) Giordano; con las redes sociales amparadas en la impunidad. Yo creo que estamos viviendo un momento sumamente complejo y tenemos que encontrar la manera de estar todos juntos y decirle basta al discurso del odio”.