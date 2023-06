Director de la B’nai B’rith para América Latina repudió show de Roger Waters en Berlín

Itongadol.- El director de la B’nai B’rith para América Latina, Eduardo Kohn, repudió el show que dio días atrás el artista Roger Waters y que ahora es motivo de investigación por parte de la policía alemana por un atuendo de estilo nazi que vistió en un concierto en Berlín.

»El odio a los judíos se ha hecho durante horas», escribió Kohn en su cuenta de Twitter. »Alemania no solo tiene que detener a los antisemitas, sino que el mundo entero debería hacerlo», agregó.

La policía de Berlín anunció este viernes que está investigando a Waters por incitación al odio.

Late.

Incitement has been made.

Jew hatred has been done for hours.

Germany not only has to stop antisemites but the whole world should.@BnaiBrith https://t.co/m5lZD4n1XB

— Eduardo Kohn (@rodobartfeld) May 25, 2023