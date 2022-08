B’nai B’rith: “Trabajamos para combatir la demonización de Israel”

ItonGadol.- Adriana Camisar, asesora de B’nai B’rith Internacional para asuntos latinoamericanos, mantuvo una entrevista con ItonGadol para dar a conocer el importante trabajo que realiza esta institución con 179 años de historia.

“Con el tema del terrorismo internacional, alertar a todos los países de la región sobre la peligrosidad de la presencia de Irán, es algo constante en nuestro trabajo”, destacó.

Además, mencionó el reciente informe elaborado por B’nai B’rith para combatir las acusaciones de que Israel es una Estado racista, un Estado “apartheid”, y expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, particularmente en Chile.

-Cuando hablamos de la B’nai B’rith, para el mundo gentil y el mundo comunitario, ¿de qué estamos hablando?

-B’nai B’rith es la organización judía humanitaria de servicios más antigua del mundo. Tiene una gran historia, fue fundada en el año 1843, hace 179 años. Fue fundada por un grupo de inmigrantes judíos alemanes en New York. Inicialmente se la fundó para ayudar a los nuevos inmigrantes judíos en Estados Unidos. Obviamente, en esa época Estados Unidos no era el país que es hoy. Además de todas las necesidades que tenían estos inmigrantes, había muchísimo antisemitismo. Rápidamente, B’nai B’rith pasó a ser mucho más que eso, se fue expandiendo su misión, no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo. Y esto pasó principalmente porque B’nai B’rith empieza a interceder ante el gobierno americano para que se manifieste sobre el trato a los judíos en otros países del mundo y ahí comienza su actividad como protectora de los judíos y de la vida judía en todo el mundo.

-Los miembros de la B’nai B’rith eran personas muy esclarecidas que podían hablar con un gobierno y llamar la atención o hacer pedidos y exigencias.

-Así es. Comenzó tímidamente cuando B’nai B’rith no era tan importante y con el tiempo se fue haciendo cada vez una organización más renombrada, con miembros muy prominentes, no solo en USA, sino en todo el mundo, y a tener mucho más peso las opiniones y los pedidos de la organización. Para dar muestra de los miembros prominentes de B’nai B’rith, Sigmund Freud fue un miembro activo de la organización y, de hecho, dio su primera conferencia sobre la interpretación de los sueños, en la sede de la B’nai B’rith en Viena, en el año 1888.

Algo importante para destacar es que B’nai B’rith tuvo un rol importantísimo en el apoyo de Estados Unidos a la creación del Estado de Israel. Fue un miembro de B’nai B’rith, Eddie Jacobson, que era un amigo y ex socio comercial del Presidente Truman, quien lo convenció para que reciba al líder Sionista Chaim Weizmann, y esto dio lugar al apoyo de Truman al plan de partición de la ONU. Esto está documentado.

-Es la primera vez que escucho esto. ¿Cuál es el secreto? ¿El ADN de la institución pasa más por hacer que por contar?

-Quizás sí. Se mantuvo un perfil bajo porque pasa más por hacer que por contar, pero quizás hay que empezar a revertir eso para que la gente se entere un poco más de todo el trabajo que B’nai B’rith hace alrededor del mundo, no solo por la comunidad judía, también por la comunidad en general. Es realmente muy importante.



Adriana junto a Eduardo Kohn, el director de B’nai B’rith para Latinoamérica.

-¿Cuál es su rol en la institución?

-Tengo dos roles. Por un lado soy asesora de B’nai B’rith Internacional para asuntos latinoamericanos, y en esa área trabajo mucho con mi colega que es el director para Latinoamérica, pero que reside en Montevideo, Eduardo Kohn. Hace varios años volví a residir en Argentina, porque viví muchos años en Estados Unidos, y por estar en Argentina un foco muy importante de mi trabajo ha sido todo lo relativo al caso AMIA. Por otro lado, además soy la directora adjunta de una organización afiliada a B’nai B’rith, que se llama AJIRI (American Jewish International Relations Institute). Esta organización se enfoca exclusivamente a las Naciones Unidas y a tratar de cambiar la forma en la que los Estados votan en la ONU en resoluciones que tienen que ver con Israel. La ONU, lamentablemente, es una organización muy hostil con Israel. Cada año, surgen de las Naciones Unidas más resoluciones en contra de Israel que en contra de todos los países del mundo, en conjunto, lo que es absurdo, injusto y contraproducente. Lo que hacemos desde esta organización es tratar de revertir eso.

-La serie ‘‘Miss Jerusalem’’ tiene la modalidad de permanentemente ir del pasado al presente, es decir, de blanco y negro a color. Mientras la escucho hablar se me viene eso a la mente. ¿Qué es hoy la B’nai B’rith, con un bagaje tan importante en años y en experiencia?

-B’nai B’rith es actualmente una organización que sigue manteniendo los valores con los que fue fundada. Las áreas principales en las que se trabaja hoy en día son, por supuesto, velar por el bienestar del pueblo judío en todo el mundo, luchar contra el antisemitismo, promover los valores democráticos y los derechos humanos, (y en este sentido la B’nai B’rith tiene muchos programas en numerosos países que promueven el respeto, la diversidad, la no discriminación y los DD.HH.). Otra función muy importante de B’nai B’rith es defender a Israel, y lo hace desde su participación en la gran mayoría de los organismos internacionales. Ya mencioné a la ONU pero B’nai B’rith está presente también en todas las agencias especializadas de la ONU. Además es miembro de la OEA desde los años 60, creo que fuimos la primera organización judía en participar de las actividades de la OEA. Además de esta participación en organismos internacionales, B’nai B’rith tiene una gran labor humanitaria, ayuda a gente en todo el mundo, en casos por ejemplo de catástrofes naturales y de otras tragedias, es decir, es muy amplia la labor de B’nai B’rith alrededor del mundo. La B’nai B’rith Argentina, y esto es un gran mérito de sus líderes, aunque lo hacen con el apoyo de B’nai B’rith Internacional, tiene un gran programa de donación de medicamentos, que fue muy exitoso y llegó a muchísimas personas. Fue tan exitoso que se está replicando ahora en otros países de Latinoamérica.

-¿En qué consiste dicho programa?

-Los que realmente conocen los detalles del programa son los lideres de B’nai B’rith Argentina, pero sé que se hizo un acuerdo con una fundación de USA, por el que ellos nos donan los medicamentos y nosotros los distribuimos en Argentina y en otros países de la región. Por eso en Argentina tenemos un acuerdo con OSDE. Habría que chequearlo bien con la gente de B’nai B’rith Argentina, que son los expertos en el tema, pero yo tengo entendido que se donaron muchos millones de dólares en medicamentos, por lo que estamos hablando de un programa muy importante.

-¿Cómo es el funcionamiento de la institución? ¿Existen personas que colaboran y ayudan y son parte?

-Como la mayoría de las organizaciones judías sin fines de lucro, por supuesto que dependemos de las donaciones, principalmente para poder realizar la gran cantidad de tareas que hacemos alrededor del mundo. Por suerte tenemos muchos miembros y mucha gente que nos apoya.

-Cuando se habla de la AMIA aparece también el Comité Judío Americano, el Congreso Judío Mundial o Latinoamericano, y por lo que estamos hablando también la B’nai B’rith. Cuando hace referencia al Atentado a la AMIA y la labor de la B’nai B’rith, ¿de qué estamos hablando?

-B’nai B’rith estuvo presente desde que ocurrió el atentado. Hubo un representante de B’nai B’rith siguiendo cada paso del juicio inicial. Aquella primera investigación que lamentablemente tuvo demasiadas irregularidades y tuvo que ser anulada. Este miembro de B’nai B’rith, el ingeniero Samuel Kaplan, redactó un informe a pedido del Gobierno, conocido como el informe Kaplan, sobre todo lo que había ocurrido. Nosotros estuvimos involucrados en el caso AMIA desde el comienzo. Siempre demandamos justicia, todos estos años, y ahora lo que estamos haciendo junto con B’nai B’rith Argentina, familiares de las víctimas y algunos expertos legales en Argentina es promover la adopción del juicio en ausencia en Argentina, para que los acusados de haber planeado y perpetrado este atentado tan terrible puedan ser juzgados en la Argentina, aunque no se presentes ante los tribunales, que sabemos que es algo que tal vez nunca ocurra, para que por lo menos haya algo de justicia en la causa. Por eso, hemos preparado para este aniversario un programa sobre eso, con grandes personalidades, no solo de Argentina, sino del mundo, apoyando esta iniciativa.

-Supongo que vienen heredando lo que fueron los dos años de pandemia zoom de por medio y este tema habrá sido parte de esa modalidad.

-Exactamente, lo tuvimos que hacer así, hicimos un programa por zoom. Pero contamos con mensajes de personas muy importantes. Por ejemplo, la ex presidenta de la Corte Interamericana de Justicia, Elizabeth Odio Benito, mandó un mensaje apoyando el juicio en ausencia. Tuvimos a Stuart Eizenstat, asesor de la administración de Biden en temas referentes al Holocausto, que es una gran eminencia en todo lo que se refiere a la Justicia. Él escribió un libro que se llama “Justicia Imperfecta”, donde se refería a la búsqueda de reparaciones por lo robado por los nazis, pero también aplica a estas situaciones donde no se puede obtener justicia en forma completa, y hay que buscar otras alternativas. Tuvimos un mensaje de él y de un montón de personalidades importantes, incluidos ex legisladores argentinos, que presentaron proyectos de juicio en ausencia que lamentablemente están durmiendo en el parlamento.

-¿Interactúan con las instituciones centrales de las comunidades judías en Latinoamérica y en Argentina en particular? ¿Se involucran en temas como el terrorismo en el sentido de lo que conocimos en Argentina sobre el avión venezolano-iraní? ¿Se involucran en la agenda cotidiana?

-Por supuesto que sí. Trabajamos siempre con las organizaciones centrales, aunque B’nai B’rith es una organización independiente. Y por supuesto, nos ocupamos de todos estos temas y trabajamos en ellos. Con el tema del terrorismo internacional, alertar a todos los países de la región sobre la peligrosidad de la presencia de Irán, es algo constante en nuestro trabajo. Hemos trabajado mucho para que se declare a Hezbollah como organización terrorista en muchos países. Y no solo que se la declare, sino que se tomen otras medidas para seguir el tema de la financiación del terrorismo. Porque no se gana nada con declarar nada más a Hezbollah como organización terrorista, hay que seguir los fondos, hay que impedir que se siga financiando el terrorismo en zonas como la triple frontera. Trabajamos en todos estos temas. Y por supuesto, el tema del avión iraní nos preocupa muchísimo y lo estamos siguiendo de cerca.

-¿Cómo estás viendo a Latinoamérica, a las comunidades y su vida comunitaria?

-Luego de todos estos años trabajando en Latinoamérica veo que las comunidades judías son vibrantes, son muy activas. Ahora, con respecto a la situación política, observamos un giro brusco hacia la izquierda en la región, que a veces puede ser perjudicial para las comunidades judías, sobre todo cuando se reciente el vínculo de algunos países con Israel y esto repercute en las comunidades judías. Muchas veces hay un resurgimiento del antisemitismo, que siempre está latente, pero cuando ocurren eventos en Medio Oriente y los gobiernos no son muy amigables con Israel, las reacciones de los gobiernos pueden repercutir negativamente en las comunidades judías. Eso es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Por ejemplo, la situación del antisemitismo en Chile nos preocupa, y en otros lugares de la región también.

-¿Mantienen diálogos con las comunidades de Chile, con la embajada? Es un lugar complejo, con un presidente que en el paso tuvo expresiones poco amigables con la comunidad y con Israel, sumado a la población palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente.

-Trabajamos de distintas maneras. Trabajamos con los gobiernos, con las embajadas de Israel, con las comunidades. En el caso de Chile hay un cóctel explosivo, porque en Chile todavía hay un importante sector donde hay un antisemitismo clásico, de derecha, que todavía es fuerte. Y también este antisemitismo de izquierda, que está muy vinculado con la gran población de ascendencia palestina en Chile, que en los últimos años se volvió mucho más proactiva y mucho más agresiva en su enfoque. Porque va mucho más allá de la crítica a Israel, que es legítima, y se cruza una línea peligrosa hacia el antisemitismo. Se observa una alianza entre algunos sectores de extrema izquierda y esta línea palestina. Y la comunidad judía, por otro lado, es muy pequeña en Chile. Entonces la situación es bastante preocupante.

-¿Ustedes estos temas los están siguiendo cuerpo a cuerpo?

-Sí, completamente, en especial el caso de Chile. Hace poco, sacamos un informe para debatir y combatir las acusaciones de que Israel es una Estado racista, un Estado “apartheid”, y la idea justamente surgió de un amigo que tenemos en Chile. Él estaba realmente preocupado por las repercusiones que los informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, acusando a Israel de ser un Estado apartheid, tuvieron en Chile. Y esto nos dio la idea de hacer este informe, porque realmente creemos que hay una demonización del Estado de Israel. De la misma forma en la que se demonizó a los judíos en el pasado, pero que además es gravísimo porque se está haciendo en nombre de los derechos humanos. Menciono este informe porque sacamos la primera parte hace poco, y ahora está disponible en español. Creo que es una herramienta muy valiosa.

-Leí acerca de una congresista norteamericana que hizo una fuerte crítica del “asesinato” de la periodista de Al Jazeera, haciendo omisión totalmente al lado palestino. Por ejemplo, la semana pasada balearon un colectivo y esto no se menciona en ningún lado. ¿Ustedes hacen referencia a esas críticas tan desequilibradas?

-Sí, constantemente, porque lo vemos en la prensa todo el tiempo, la mala información. No se informa, se hace propaganda en contra de Israel. Muchas veces las agencias de noticias simplemente replican información que no es correcta y es un trabajo cuesta arriba, pero hay que hacerlo. Es gravísima esta demonización. Nosotros estábamos acostumbrados a verlo desde las Naciones Unidas, pero ahora está en todas partes, y sentimos que se está formando una especie de tormenta perfecta en contra de Israel.

La acusación de que es un Estado “apartheid” como Sudáfrica es tan ridícula y legalmente tan incorrecta, porque no hay nada de la definición de “apartheid” que se pueda aplicar a Israel. Y sin embargo se repite constantemente y es algo que tenemos que contrarrestar. Todo el tiempo se habla de las víctimas palestinas, se saca de contexto, y no se habla de las víctimas israelíes o de la necesidad de Israel de defenderse.

-Después de más de 150 años de esta institución, cuál es el mensaje para los jóvenes que no conocen la B’nai B’rith y para los dirigentes judíos de la región.

-El mensaje a la gente en general es que nos encantaría que conozcan más sobre B’nai B’rith y que se sumen. Siempre necesitamos voluntarios, gente dispuesta a ayudar, y la verdad es que es una organización que no solo lucha por el bienestar y la continuidad del pueblo judío, también ayuda mucho a la comunidad en general. Es una forma muy linda de trasmitir los valores del pueblo judío hacia afuera. Estaríamos encantados de sumar miembros y esfuerzos para continuar con nuestra misión.