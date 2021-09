“Ayudar a nuestra Argentina”, un proyecto dedicado a brindar una mano para quienes más lo necesitan

Itongadol.- Importantes líderes de la comunidad judía impulsan un proyecto que trabaja intensamente para ayudar a la sociedad en general y a las instituciones comunitarias en particular. Entre diversas acciones, entregaron 40.000 vales de comida kosher durante la crisis de la pandemia.

El Proyecto de “Ayudar a Nuestra Argentina”, liderado por Ariel Cohen Sabban y el Rabino Isaac Sacca, nació en medio de la pandemia de coronavirus con el objetivo de ayudar al prójimo a tener a una Argentina Unida.

Durante los 365 días de pandemia, realizaron 85 acciones solidarias. En uno de cada tres días, el proyecto “Ayudar a nuestra Argentina” llegó a los más necesitados.

“Naturalizar las carencias es subestimar nuestro potencial. Muchas veces no ayudamos porque pensamos que es muy poco lo que podemos hacer, quizás muchos no se atrevieron a desafiar la pandemia con acciones solidarias, pero nosotros sí creímos en ‘Ayudar a nuestra Argentina’ que la tarea de todos cambia el presente y que tu ayuda puede generar una solución o una sonrisa a quien más nos necesita”, afirmaron desde la organización.



“En un año donde parecía imposible soñar, nuestro proyecto trajo abundantes esperanzas y soluciones en muchos necesitados”, agregaron.

“Hoy tenemos la obligación de estar muy cerca de quienes más lo necesitan y para ello elegimos hacerlo a través del trabajo solidario y entregando muchos productos que son de gran ayuda para las necesidades en estas situaciones”, añadieron desde la organización.

Para colaborar con “Ayudar a nuestra Argentina”, se reciben donaciones de alimentos, barbijos, sábanas, frazadas, abrigos, ropa o lo que cada uno pueda. Todo sirve para ayudar a nuestros hermanos argentinos que no la están pasando bien en este momento tan difícil para el mundo.

Este es el resumen de muchas de las acciones realizadas por “Ayudar a nuestra Argentina” desde hace algo más de un año:

9/06/2020 Firma de Convenio de colaboración con fines solidarios con la Directora de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz y el Rabino Isaac Sacca, Fundador de Menorá Argentina.

11/06/2020 Junto con Ariel Berim, Director de Menorá, a través de su Director Juan Debuchy hicimos entrega de sábanas, barbijos y ropa a “Cáritas Argentina”, y nos reunimos con sus dirigentes, y la Dra. Analia Fangano.

24/06/2020 Entrega al Padre Willy Torres de la Capilla del Padre Mugica de la segunda donación a la ex Villa 31 de Retiro.

26/06/2020 Entrega al Padre Patricio de donaciones a la Parroquia “Madre del Pueblo” en Bajo Flores en la 1-11-14.

29/06/2020 Donación a la Parroquia Cristo Resucitado de General Roca, a través de la Asociación Israelita encabezada por Mabel Szerman.

01/07/2020 Entrega de donaciones de ropa, alimentos, barbijos, abrigos etc. a la Parroquia Padre Resucitado de General Roca, Río Negro a través del Padre Javier.

05/7/2020 Entrega de donación de alimentos a la Diócesis de Quilmes en la Parroquia del Buen Pastor a través del iacono Ricky Carrizo.

12/7/2020 Entrega de donaciones al Padre Gastón Colombres de Ciudad Oculta.

04/08/2020 Entrega de donaciones al Cura Daniel “Coco” Romanin de la parroquia Don Bosco de Villa Itatí.

20/8/2020 Donación de 500 juguetes nuevos entregados por jóvenes de “Menorá” presidida por el Rab Isaac Sacca al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

24/8/2020 Entrega de donaciones al Cura Daniel Echeverría, Monseñor Angelelli Chapel de Isidro Casanova.

11/09/2020 Entrega de donaciones al Padre Daniel Pellizon de San Cayetano, Liniers.

11/09/2020 Entrega de 4000 vales de compra a personas de la comunidad judía argentina.

08/10/2020 Entrega de 1000 vales de compra a las comunidades judías de Once, Barrio Norte, Palermo, Flores, Belgrano, Barracas, Jabad, Gran Templo de Paso, Menorá, Or Mizrah, Rab Iosef Michanie, Sr. Jorge Daian entre otros.

15/10/2020 Entrega en la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez donde hicimos la donación de una incubadora para el servicio de Virología que determina anticuerpos en muestras de HIV, Hepatitis C, Dengue y es fundamental para el análisis de COVI 19.

10/11/2020 Entrega de ropa, abrigos, barbijos y algunas otras cosas necesarias a la parroquia de Pta de Hierro en La Matanza. Fue recibido por el cura de la villa, Nicolás Angelotti. También entregamos a la Villa 1-11-14 Entrega en el Bajo Flores. Fue recibido por el Cura Juan Isasmendi

16/10/2020 Durante NOVIEMBRE repartimos más de 2800 NUEVOS vales de solidaridad a todas las comunidades judías ¡gracias a la ayuda de todos ustedes!

11/12/2020 Entregamos más de 15.000 barbijos al Jefe de Gabinete de Mercedes, Juan Pablo López.

18/12/2020 Entregamos a CÁRITAS diferentes necesidades.

24/02/2021 Con el Espíritu de SOLIDARIDAD de muchas personas, hemos logrado entregar a la FUNDACIÓN JABAD, 500 vales de Almuerzo o cena sin cargo alguno, para nuestros hermanos que más nos necesitan.

02/04/2021 Seguimos en nuestra campaña de Solidaridad en la Escuela Campaña del Desierto.

12/04/2021 Estuvimos en la Cooperativa del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y con la ayuda de todos ustedes hicimos la donación de una incubadora para el servicio de Virología que determina anticuerpos en muestras de HIV, Hepatitis C, Dengue y es fundamental para el análisis de COVI 19.

03/05/2021 entregamos al Párroco Tano Giangreco. Capilla Itatí. Villa Trujui. Moreno ropa nueva barbijos sabanas etc.

06/05/2021 estuvimos con el “Padre Leonardo Silio”. En Capilla María Auxiliadora. Barrio Rififi. Moreno y entregamos ropa, barbijos, sábanas.

07/06/2021 Durante Mayo, hemos ENTREGADO CON GRAN ESFUERZO 3000 vales a diferentes Comunidades Judías.

18/06/2021 Entregamos EN CARITAS BS AS. Un camión, TODO NUEVO. Camisas, Pantalones, FRAZADAS, SÁBANAS, KIDS ESCOLAR, BARBIJOS.

21/6/2021 FERIADO Nuestro equipo gracias a D”S, repartió 70 frazadas a personas en situación de Calle.

28/06/2021 Entregamos, gracias a D”S, frazadas, ropa nueva, abrigos, y elementos varios en la Villa 20. Al Padre Franco.

28/06/2021 Entregamos, gracias a D”S, frazadas, ropa nueva, abrigos, y elementos varios en la Villa CIUDAD OCULTA. Al Padre GASTÓN COLOMBRES.

02/07/2021 Entregamos FRAZADAS ABRIGOS COMIDA en diferentes barrios, a personas en situación de Calle.

21/07/2021 Con el Cura Tano Giangreco Villa Trujui, Moreno, Entregamos FRAZADAS ABRIGOS COMIDA para personas en situación de Calle.

22/07/2021 Junto a los jóvenes de Menora y gracias a la colaboración de Mercedes Ninci , empezamos la mañana con Solidaridad. Entregamos una camioneta entera de Frazadas y Abrigos.

26/072021 Gracias a la colaboración de Mercedes Ninci, Cura rockero César C Tagle. Para el barrio Villa Amelia, Lomas de Zamora.

29/07/2021 Entregamos una camioneta entera de Frazadas y Abrigos. Padre Daniel Echeverría. Cura de la Capilla de los Mártires Riojanos Monseñor Angelelli en el asentamiento 22 de enero de Isidro Casanova.

02/08/2021 En Lomas de Zamora. Frazadas y abrigos.

04/08/2021 con el Padre Toto de Vedia. Parroquia de Caacupé. Villa 21 de Barracas.

11/08/2021 LOGRAMOS, entregamos a CÁRITAS BUENOS AIRES, 2 camiones llenos con

frazadas y abrigos.

22/08/2021 DOMINGO en el GRAN BS AS, zona Sur. Entrega de (frazadas y abrigos)

26/08/2021 en el GRAN BS AS, Lomas de Zamora. Entrega de (frazadas y abrigos)

“La pandemia nos afectó a todos pero también mostró las capacidades de cada uno de nosotros y dio la oportunidad de ser mejores seres humanos. Nuestra misión, como la NECESIDAD, NO distingue religiones. Nuestra misión es ayudar al prójimo”, expresaron desde el proyecto.

“Sigamos entregando donaciones para nuestros hermanos más afectados. ¡Dar es llenar nuestra alma!”, concluyeron desde la organización.