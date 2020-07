AMIA 26 años: Masiva adhesión al Acto Central en el que se exigió justicia y se denunció la impunidad

Itongadol.- “La conmemoración fue virtual pero el reclamo de justicia y la denuncia de la impunidad fueron reales y el acompañamiento de todos quedó de manifiesto y nos conmovió muy sentidamente”. Con estas palabras, Ariel Eichbaum, presidente de AMIA agradeció la masiva adhesión que logró el Acto Central que se realizó, el viernes 17 de julio, a 26 años del atentado terrorista.

Por las redes sociales de la institución, el acto fue seguido en el momento por más de 13.000 personas y fue transmitido por la mayoría de los medios de comunicación del país. El lunes el video del acto ya había alcanzado las 100.000 reproducciones. “Estamos muy agradecidos por la gran repercusión que tuvo, y agradecemos a todos quienes se sumaron y dijeron presente para ayudar a replicar el pedido de justicia y mantener viva la memoria”, agregó Eichbaum.

En su discurso el presidente de la entidad, instó a los poderes del Estado a que instrumenten todas las medidas necesarias para avanzar en la causa: “26 años impunidad son insoportables. Ninguna sociedad puede convivir con semejante carga, con semejante enfermedad que debilita a cualquier democracia. Por eso no abandonaremos nuestra lucha, que es la lucha de todos”, reafirmó.

El acto comenzó a las 9:53 con el emotivo y tradicional sonido de la sirena. Luego, se transmitieron testimonios de víctimas sobrevivientes del ataque del 18 de julio de 1994, quienes a través de sus recuerdos y reflexiones dieron cuenta de los efectos y las consecuencias del accionar terrorista en sus vidas desde entonces.

Uno de los momentos más estremecedores de la transmisión se produjo cuando se recreó, de manera digital, la presencia, sobre la calle Pasteur, de los asistentes del acto portando las pancartas con los nombres y rostros de las víctimas asesinadas. Esa acción pudo realizarse gracias a una iniciativa de AMIA, en la que se pidió a quienes querían participar que enviaran sus fotos, aplicando un filtro especial creado para esta conmemoración.

Mientras se veían los carteles, se podía escuchar los nombres de cada una de las 85 personas que fueron asesinadas.

La conmemoración también contó con el mensaje de Felipe González, ex presidente del gobierno de España: “El dolor no puede ser alimentado con el olvido. Hay que mantener la memoria, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener el apoyo a esa comunidad golpeada por el terror”, remarcó el ex mandatario.

Organizado en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, y ante las medidas de distanciamiento social que deben cumplirse, el acto de este año dio la posibilidad, mediante la virtualidad, a que más gente se pudiera congregar el mismo día a la misma hora, para renovar el reclamo de justicia y castigo a los culpables.

“Cerca del aniversario el reclamo se vuelve más visible. Pero desde hace 26 años, cada día, está presente el recuerdo de las personas que fueron salvajemente asesinadas, por un crimen que fue ideado, planeado y ejecutado por terroristas, que gozan de total impunidad. Por la memoria de todas las víctimas fatales, por sus familiares que necesitan un acto de justicia para aliviar en parte su dolor, seguimos y seguiremos de pie con nuestro reclamo”, aseguró Eichbaum luego del Acto Central.