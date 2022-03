CCAI. Gideon Saar: ‘‘Argentina e Israel son economías complementarias’’

Itongadol.- La Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), presidida por el señor Mario Montoto, organizó este jueves un evento con motivo del 30 aniversario del Atentado contra la Embajada del Estado de Israel en Argentina. El mismo contó con la presencia del vice primer ministro y ministro de Justicia de Israel, Gideon Sa’ar, el ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria, el juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, el ministro de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro y la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.

El encargado de inaugurar el evento fue Mario Montoto, presidente de la CCAI, quien expresó: ‘‘Hoy recordamos un día muy especial, un día muy triste en la historia de nuestra nación. Pasaron 30 años desde aquella dramática jornada del 17 de marzo de 1992, en la que fue violada nuestra soberanía nacional, con la destrucción de la Embajada del Estado de Israel. Una operación concebida, planificada y ejecutada por actores de un Estado extranjero. Pero si hay algo que aprendí del pueblo israelí, es que al dolor de la muerte, al dolor de los sufrimientos en toda su historia, siempre la vida terminó triunfando. Sabemos que contamos en Israel con un gran amigo y hermano. La comunidad de valores que une a nuestros dos países debe inspirarnos a reforzar el compromiso común por la paz y la prosperidad de nuestras naciones’’.

Durante el acto tuvo la palabra el viceprimer ministro y ministro de Justicia israelí, Gideon Sa’ar, quien con respecto a las relaciones entre Argentina e Israel dijo: ‘‘Argentina e Israel son economías complementarias y como tales, existen enormes posibilidades de crecimiento del comercio bilateral entre ambos países. Existen muchas oportunidades de realizar emprendimientos conjuntos, que puedan luego expandirse a Latinoamérica y a todo el mundo. El capital humano e intelectual de ambos países se encuentra entre los más avanzados del mundo. Los empresarios tienen el afán de desarrollar sus empresas y nosotros, como representantes de nuestros países, tenemos la responsabilidad de arbitrar los medios para que lo logren’’.

‘‘Tal como indica la tradición judía, debemos recordar, conmemorar y honrar a nuestros pueblos, y esta es la mejor manera de hacerlo, fortaleciéndonos y mostrándole al mundo que estamos acá y que seguiremos creciendo y prosperando. Precisamente por esa razón, en este día en particular, la cámara binacional de comercio cobra una relevancia especial. La Cámara y sus organizaciones hermanas del mundo son el motor del desarrollo, además de ser un propulsor de proyectos, emprendimientos e innovación, que nos ayudan a profundizar las relaciones entre nuestras naciones. También estoy hoy aquí para inaugurar el concurso de este año, los premios Israel Innovation Awards, y me siento orgulloso como israelí de ver el espíritu de mi nación reflejado en esta actividad. Esta es una de las muchas tareas que desarrolla la Cámara, conjuntamente con la Embajada’’, agregó el político israelí.



Los ministros de Justicia de Israel y Argentina, Gideon Sa’ar y Martín Soria.

Con respecto al concurso, que tendrá su séptima edición, Sa’ar aseguró: ‘‘La iniciativa no es solamente un concurso en el que se entrega un premio, es una ocasión en la que los emprendedores pueden demostrar su creatividad mediante el desarrollo de proyectos con un impacto concreto y genuino. Es una oportunidad para que reúnan el apoyo necesario, para fortalecer sus relaciones y conseguir la ayuda que les permita prosperar’’.

Por último, en relación a su cercanía con Argentina, el ministro de Justicia de Israel dijo: ‘‘Tengo un vínculo especial con Argentina, porque es el país en el que nació y creció mi padre. Argentina es parte de la historia de mi familia, por eso, el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones tiene un significado especial para mí. Por lo que insto a todos los responsables, a los que tienen algo que ver y pueden, que me usen más en ese sentido’’.



Gideon Sa’ar junto al empresario Adrián Werthein.

Aprovechando la presencia de los altos funcionarios, Galit Ronen, la embajadora de Israel en Argentina, apuntó al tema de la justicia en relación a los atentados: ‘‘Estamos pidiendo justicia, ya sabemos la verdad, sabemos quién está detrás de los dos atentados que sufrió Argentina, tienen nombre y apellido, el nombre es Hezbollah y el apellido es Irán. Lo único que nos falta es que los responsables sean encarcelados y contamos con la justicia argentina, que hace todo lo posible para que esto sea así, mientras que, desde el lado israelí, les prometo toda la colaboración que necesiten’’.

‘‘Estamos aquí celebrando los lazos comerciales que tenemos entre Argentina e Israel. Creo que el cielo es el límite, lo único que necesitamos es seguir adelante. Es cierto que hubo dos atentados aquí, pero los lazos que tenemos entre Argentina e Israel son muchos más profundos y ningún terrorista los va a quebrar, la amistad de los pueblos va a ganar’’, agregó Ronen.

Con respecto a las 29 victimas fatales que dejó el Atentado, el presidente de la CCAI, Mario Montoto, expresó: ‘‘Hoy aquí le decimos presente a todas las victimas de tan horrendo acto de terrorismo internacional, demostrando con nuestra presencia que la destrucción y la muerte no fueron capaces de impedir el amor, la solidaridad y el afecto permanente desde el mismo nacimiento del Estado de Israel, hasta nuestros días, en el vinculo de las dos naciones, en el vinculo de los dos pueblos, haciendo que este vinculo de nuestros pueblos sea algo indestructible’’.

En relación a la labor de la CCAI, Montoto detalló: ‘‘Nuestra Cámara, desde su creación, trabaja para construir puentes, en la relación binacional entre las empresas y generando sinergia con otras organizaciones de Israel y de Argentina, y con dependencias de ambos países acercando a los pueblos. Gracias al apoyo de la Embajada de Israel en nuestro país, y al excelente trabajo de la Embajada de la República Argentina en Israel, especialmente por el trabajo del embajador Sergio Urribarri, pudimos incrementar el intercambio y ampliar nuestra oferta exportable hacia el mercado israelí. La Cámara organizó rondas de negocios y ofreció a sus socios asesoramiento y capacitación en una amplia gama de sectores, desde el ascendente mercado de productos kosher hasta las innovaciones en materia de agrotecnología, medicina y las nuevas tecnologías’’.



El vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos Cohen, el embajador de Alemania en la Argentina, Ulrich Sante y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Por último, con respecto al futuro, Montoto dijo: ‘‘Nuestra próxima agenda incluye una misión científica y comercial que contará con la participación de gobernadores de provincias argentinas en Israel, que estará enfocada en la temática del manejo del agua, tanto en las soluciones israelíes vinculadas al saneamiento como al aprovechamiento para la agricultura. La misión tendrá el acompañamiento y el patrocinio del Consejo Federal de Inversiones, la Embajada de la República Argentina en el Estado de Israel, la Embajada de Israel en Argentina y el Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo Nacional’’.

Montoto también anunció una nueva edición de los Israel Innovation Awards: ‘‘En el próximo mes de abril se estará convocando a la séptima edición del Israel Innovation Awards, organizada por nuestra Cámara conjuntamente con la Embajada de Israel en Argentina y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Cabe recordar que esta iniciativa se transformó en una verdadera política de estado que nació en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, transitó por el gobierno anterior del presidente Macri y lo seguimos ejecutando en continuidad permanente con el actual gobierno nacional. Es importante destacar esto, ya que los argentinos siempre nos quejamos de que nos faltan políticas de estado, y tal vez este sea un pequeñísimo ejemplo de que cuando hay voluntad y horizonte claro estas políticas permanecen en el tiempo’’.

La encargada de conducir el evento fue Teté Coustarot. Entre los asistentes también estuvieron: el juez federal, Ariel Lijo; el vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; la titular del INADI, Victoria Donda; el ex embajador argentino en Israel, Mariano Caucino; la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, Carmen Polledo; el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el director y accionista de Celulosa Argentina, José Urtubey; el ex presidente de la DAIA, Julio Schlosser; el vicepresidente del Museo del Holocausto, Guillermo Yanco; el fundador de Infobae, Daniel Hadad; el abogado Ignacio Saenz Valiente; los empresarios Carlos y Martín Gorosito; el empresario Martín Cabrales; el ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el abogado experto en delitos económicos Juan Félix Marteau; el empresario Adrián Werthein; la presidente de ALPI, Teresa González Fernández; el embajador de Alemania en la Argentina, Ulrich Sante; la presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest; la legisladora Carolina Estebarena y el relaciones diplomáticas de la DAIA, Ariel Blufstein.