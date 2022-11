Stoudemire defiende a los israelitas hebreos negros

AJN/Itongadol.- La ex estrella de la NBA Amar’e Stoudemire se enteró por primera vez de los israelitas hebreos negros, un movimiento cuya creencia central es que los afroamericanos son los descendientes genealógicos de los antiguos israelitas, cuando era adolescente. Luego de ese descubrimiento emprendería un camino de décadas de investigación y aprendizaje que lo conduciría a su conversión ortodoxa al judaísmo.

En la medida que la ideología israelita hebrea negra ha sido puesta en el centro de atención y criticada en las últimas semanas a través de un par de controversias de alto perfil, Stoudemire ha respondido, como judío y como alguien que en el pasado se identificó como miembro del grupo, defendiendo al movimiento y a quienes lo citan.

En un tuit del mes pasado, Kanye West, el rapero que ahora se hace llamar Ye, escribió: «En realidad no puedo ser antisemita porque los negros son en realidad judíos». La estrella de la NBA Kyrie Irving, cuando un reportero lo presionó la semana pasada para que aclarara si tiene creencias antisemitas, dijo: “No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”. Irving había tuiteado un enlace a una película que promueve la ideología israelita hebrea negra y tropos antisemitas.

Durante una aparición en ESPN la semana pasada, Stoudemire le reclamó disculpas a Irving, pero no llegó a apoyar una suspensión. (Irving fue suspendido al día siguiente por su negativa inicial a disculparse).

West luego llamó a Stoudemire en un tuit. “Hacen que nos ataquemos unos a otros”, escribió West. “Incluso nuestros hermanos que saben quiénes somos realmente”.

Stoudemire respondió en un video en Instagram.

“Kanye tuiteó algo sobre mí, como si le estuviera dando la espalda a la comunidad, como si le estuviera aconsejando a Kyrie que se disculpe por ser un israelita hebreo”, dijo Stoudemire en el video, que ya no está en su página. “Nunca le pediría a Kyrie que se disculpe por ser israelita, ¿estás bromeando? Dediqué más de 20 años de mi vida a investigar y aprender quiénes somos como pueblo”.

Stoudemire continuó diciendo que la disculpa de Irving fue por “la pequeña porción que está dentro del video que es hiriente para el pueblo judío”. Agregó que, “como israelita, es nuestro trabajo ser una nación santa, así que lo entendemos”.

No está claro hasta qué punto Stoudemire, quien se convirtió formalmente al judaísmo mientras vivía en Israel en 2020, todavía se identifica con el movimiento israelita hebreo negro. Stoudemire dejó su trabajo de entrenador con Brooklyn Nets a principios de este año porque dijo que interfería con su observancia del Shabat y con frecuencia publica en las redes sociales sobre su estudio de los textos judíos.

También durante el fin de semana, el único jugador israelí y único judío conocido de la NBA, Deni Avdija, les dijo a los periodistas que estaba de acuerdo con la suspensión de Irving.

“Creo que la gente lo admira”, dijo Avdija cuando se le preguntó al respecto en el vestuario después de un partido entre Nets y Washington Wizards el viernes por la noche. “Puedes pensar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Simplemente, no creo que sea correcto salir en público y publicarlo y dejar que los niños pequeños que te siguen lo vean y las generaciones que vienen después piensen así porque no es cierto y no creo que sea justo.»

“Soy judío y amo mi cultura, amo a mi país”, agregó. “Es un poco molesto escuchar algunas cosas sobre tu religión. Solo difunde amor, hombre. Ama a todos, ama todas las culturas”.

Pocos jugadores de la NBA se han pronunciado sobre la controversia. LeBron James, posiblemente el jugador más conocido de este deporte, se encuentra entre ellos. Dijo que el incidente “causó algún daño a mucha gente”.

“Si estás promocionando, solicitando o diciendo cosas dañinas para cualquier comunidad que perjudica a la gente, entonces no lo respeto”, dijo después de un partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz el viernes. “No lo apruebo”.