Shoá. Alemania: Líder judío advierte sobre no olvidar el pasado

Itongadol/AJN.- Muchos jóvenes alemanes no han podido aprender las lecciones de la historia y el antisemitismo se arraiga en la tierra responsable de la Shoá, advirtió un líder judío de cara al 75° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Mientras los líderes de Alemania se preparan para poner coronas de flores para conmemorar el Día de la Liberación, en el cual sus generales firmaron la rendición incondicional en 1945, muchos judíos están preocupados por la popularidad de la extrema derecha.

«El gobierno de Alemania conoce su responsabilidad permanente por la era nazi», dijo Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, al periódico Neue Osnabruecker Zeitung.

«Pero si se interpreta a Alemania como un país, con todos sus residentes, y se nos pregunta si también han entendido y aprendido de la historia, entonces debo decir que nunca me he convencido y en este momento ciertamente no lo estoy», agregó.

Schuster también dijo que le preocupa que una cierta cantidad de antisemitismo pareciera haberse convertido en un hecho de la vida aceptado en Alemania.

El año pasado, un antisemita armado atacó una sinagoga y una tienda de kebab en la ciudad oriental de Halle y mató a dos personas.

Alrededor de 1.800 incidentes criminales contra judíos se cometieron en 2018, principalmente por parte de personas que defienden opiniones de extrema derecha, dijo el Gobierno.