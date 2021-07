Rabino apuñalado frente a una escuela diurna judía y una sinagoga en Boston

ItonGadol.- Un emisario de Jabad fue apuñalado afuera de una escuela diurna judía y una sinagoga en Boston el jueves por la tarde.

El rabino Shlomo Noginsky sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida, según un comunicado del director de la Escuela Judía Diurna Shaloh House, el rabino Dan Rodkin.

Breaking news out of Boston – a Chabad Rabbi has been stabbed. pic.twitter.com/1T9KYHbzCM

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) July 1, 2021