Israel realizará un Congreso de Lucha contra el Antisemitismo

Itongadol.- Con la presencia de importantes personalidades del mundo, Israel realizará mañana un Congreso de Lucha contra el Antisemitismo.

En diálogo con ItonGadol, Raheli Baratz-Rix, titular del departamento de Combate contra el Antisemitismo y la Resiliencia Comunitaria de la Organización Sionista Mundial (OSM), destacó que “el antisemitismo en el mundo hoy está cambiando su forma. Todo el tiempo está en crecimiento. En los últimos 10 años se ve una gran escalada, y también hay muchas expresiones en contra de Israel que no existían antes. Se pueden criticar las políticas del gobierno de Israel, pero está prohibido de manera categórica negar la existencia del Estado de Israel. La negación del derecho de existencia del Estado de Israel es antisemitismo y está prohibido que le demos lugar a estas expresiones”.

“Hoy en día hay muchos eventos en los campus de las universidades de EEUU que se expresan contra los judíos y está prohibido que estos eventos tengan lugar”, analizó Raheli.

Raheli Baratz-Rix se refirió al informe sobre antisemitismo en 2021, realizado por la OSM, del que se desprende que alrededor del 50% de los actos antisemitas fueron en Europa, el 30% en EEUU, pero también Canadá y Australia, que antes eran considerados países tranquilos, vieron un incremento en el antisemitismo en los últimos años.

“En Nueva York se registraron el doble de sucesos antisemitas que el año anterior, en Los Ángeles hubo un incremento de cerca del 60% de eventos antisemitas que el año anterior”, afirmó.

“La pandemia provocó un ascenso en el nivel de antisemitismo, hubo muchas acusaciones de que los judíos eran los culpables de la pandemia, que los judíos propagan enfermedades. Debido a que Israel fue la primera en dar la vacuna contra el virus dijeron que Israel era la responsable del coronavirus y que lo utilizó. Muchas de las organizaciones que se oponían a las vacunas utilizaron el Maguen David amarillo como símbolo de su oposición. No existe ninguna relación entre las cosas, no se deben utilizar conceptos o símbolos de la Shoá en organizaciones que no tienen nada que ver con el tema. Hubo muchas conspiraciones antisemitas”, destacó Raheli Baratz-Rix.