Gran Bretaña: Rapero Wiley se disculpa por sus comentarios sobre los judíos y luego hace otros

Itongadol/AJN.- El rapero británico Wiley se disculpó por «generalizar» sobre los judíos en tuits dirigidos a su representante y a otros de la industria de la música que fueron ampliamente criticados como antisemitas, y luego procedió a hacer afirmaciones similares.

Wiley se disculpó en una entrevista con Sky News después de que Twitter lo prohibiera permanentemente de la plataforma. Pero en esa entrevista y en una entrevista con The Voice Newspaper, que se anuncia a sí misma como «el periódico negro favorito de Gran Bretaña», Wiley continuó su diatriba.

“Mis comentarios no deberían haber sido dirigidos a todos los judíos o al pueblo judío. Quiero disculparme por generalizar y disculparme por los comentarios que se consideraron antisemitas», dijo Wiley a Sky News en una entrevista que se emitió el miércoles por la noche. «No soy racista, lo sabes. Soy un hombre de negocios. Lo mío debería haber quedado entre mi representante y yo, lo entiendo”.

El representante de Wiley, que es judío, luego de la diatriba en Twitter de su cliente, anunció el viernes que ya no representaría al rapero.

En una entrevista con Wiley publicada el miércoles, The Voice escribió que “algunas de las opiniones expuestas por Wiley son las más grandes de las no expresadas fuera de la comunidad negra».

Wiley le dijo a The Voice que las personas de las que está hablando específicamente son «las personas con las que trabajo en la industria del entretenimiento y la música, la comunidad judía que he experimentado».

Añadió: «No he experimentado una comunidad judía con la que no he trabajado».

A lo largo de la entrevista, rara vez dice «judíos», usando en su lugar «ellos», «a ellos» o «estas personas».

El escritor de la nota, el editor de entretenimiento Joel Campbell, sugiere que debe haber una discusión sobre esos prejuicios antisemitas.

Algunos de los tuits de Wiley fueron denunciados a la Policía Metropolitana de Gran Bretaña, que según los informes los está investigando por incitación al odio racial.

Wiley recibió un MBE, un premio de la Orden del Imperio Británico, en 2018 por sus servicios a la música y hay llamadas para que se le rescinda.

Twitter suspendió permanentemente al influyente rapero británico Wiley el miércoles después de que publicara una serie de comentarios antisemitas en la plataforma la semana pasada. La red social había sido objeto de fuertes críticas, en particular por parte de los judíos británicos, por no tomar medidas rápidas y decisivas contra el músico.

Twitter dijo que había llevado a cabo una investigación y determinó que los tweets de Wiley violaban su política de censura a mensajes de odio. En una declaración, Twitter se disculpó por no haber actuado antes y prometió tomar una posición más determinada contra el antisemitismo de cara al futuro.

«Seamos claros: los actos de odio no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro servicio y condenamos firmemente el antisemitismo», dijo un portavoz de Twitter a The Times of Israel. «Lamentamos no haber avanzado más rápido y seguimos evaluando la situación internamente».

«Respetamos profundamente las preocupaciones compartidas por la comunidad judía y los defensores de la seguridad online, y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos, las ONG, los socios de la sociedad civil y nuestros compañeros de la industria para hacer frente al antisemitismo en Twitter», decía la declaración.

Anteriormente, Twitter había sancionado temporalmente a Wiley, cuyo nombre es Richard Kylea Cowie, y dejó visibles algunos de sus tweets.

El viernes, Wiley publicó un flujo de tweets antisemitas que incluían afirmaciones de conexiones entre la comunidad judía y el Ku Klux Klan, así como repetidas frases estigmatizantes sobre los judíos y el dinero.

Después de su suspensión temporal, Wiley trasladó su pensamiento a Facebook, donde amenazó con ir a un vecindario de Londres con población mayoritariamente judía y señaló a las figuras públicas judías que lo han criticado.

Facebook e Instagram, que es propiedad de Facebook, suspendieron sus cuentas el martes, diciendo que sus publicaciones violan sus políticas, según los informes de los medios de comunicación del Reino Unido.

La presidenta de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, Marie van der Zyl, había llamado a Facebook para eliminar a Wiley de la plataforma en una declaración anterior el martes.

Facebook también había enfrentado la presión del Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson y el Rabino Jefe Ephraim Mirvis para actuar contra Wiley.

Johnson cree que los mensajes del artista de rap eran «aborrecibles» y advirtió que «las compañías de redes sociales necesitan ir mucho más lejos y más rápido en la eliminación de contenido de odio», dijo su portavoz al Daily Mail.

Mirvis acusó el domingo a Twitter y Facebook de «complicidad» en el antisemitismo virtual, acusando a los dos gigantes de los medios sociales de «inacción» de haber permitido que el odio floreciera en sus plataformas. «Durante demasiado tiempo, las redes sociales han sido un espacio seguro para aquellos que venden odio y prejuicios», escribió Mirvis en cartas enviadas al CEO de Twitter Jack Dorsey y al CEO de Facebook Mark Zuckerberg, que es judío.

El lunes, Mirvis se unió a una serie de políticos británicos, celebridades, figuras de alto perfil y otros usuarios que se retiraron de Twitter durante dos días para protestar por el odio antisemita en la plataforma de los medios sociales.