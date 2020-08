Gran Bretaña: Estrellas de la música explotan contra el antisemitismo

Itongadol/AJN.- Más de 700 figuras del mundo de la música de Gran Bretaña, incluida la estrella del pop Rita Ora, el cantante de One Direction Niall Horan y el productor Nile Rodgers, se unieron para «eliminar el racismo» declarando que «el silencio no es una opción» en respuesta a la discriminación y el abuso.

La promesa hecha en una carta publicada en el periódico Sunday Times de Gran Bretaña llega cuatro décadas después de que los músicos británicos se unieran para Rock Contra el Racismo, un movimiento cultural que surgió en 1976 en respuesta a la creciente xenofobia.

La carta se produce en medio de un creciente movimiento global para combatir el racismo tras la muerte de George Floyd, un hombre negro, bajo custodia policial en los Estados Unidos.

«Todas las formas de racismo tienen las mismas raíces: ignorancia, falta de educación y chivos expiatorios», escribieron los músicos y otras figuras de la industria en la carta.

“Nosotros, la industria de la música británica, nos estamos uniendo orgullosamente para amplificar nuestras voces, asumir la responsabilidad, hablar y permanecer solidarios. El silencio no es una opción.»

La carta llega después de que el artista británico Wiley fuera expulsado de las redes sociales tras una serie de publicaciones antisemitas.

Otros firmantes incluyen al grupo femenino Little Mix, los cantautores Lewis Capaldi, Olly Murs y Jess Glynne, la banda de rock The 1975, el bajista de Blur Alex James y el músico Goldie.

«En los últimos meses a través de una serie de eventos e incidentes, los racistas antinegros y antisemitas, además de aquellos que defienden la islamofobia, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, han demostrado repetidamente que claramente quieren que todos fracasemos», dijeron.

“Ya sea el racismo sistémico y la desigualdad racial resaltados por la continua brutalidad policial en Estados Unidos o el racismo antijudío promulgado mediante ataques en línea, el resultado es el mismo: sospecha, odio y división. Estamos en nuestro peor momento cuando nos atacamos unos a otros”.

La carta también fue firmada por administradores, agentes y sellos de música, incluidos EMI, Sony Music UK y Warner Music UK.

“La música trae alegría y esperanza y nos conecta a todos. Nos unimos para acabar con el racismo”, dijeron.

En los Estados Unidos, algunas bandas han cambiado sus nombres a la luz del movimiento Black Lives Matter, con Lady Antebellum cambiando su nombre a Lady A y los Dixie Chicks soltando el «Dixie» para ser conocidos como The Chicks.

En Gran Bretaña, el DJ de música bailable Joey Negro dejó caer su nombre artístico por su nombre real Dave Lee y su compañero DJ The Black Madonna dejó de usar su apodo.

Wiley se disculpó por «generalizar» sobre los judíos en tuits dirigidos a su representante y a otros de la industria de la música que fueron ampliamente criticados como antisemitas, y luego procedió a hacer afirmaciones similares.

Wiley se disculpó en una entrevista con Sky News después de que Twitter lo prohibiera permanentemente de la plataforma. Pero en esa entrevista y en una entrevista con The Voice Newspaper, que se anuncia a sí misma como «el periódico negro favorito de Gran Bretaña», Wiley continuó su diatriba.

“Mis comentarios no deberían haber sido dirigidos a todos los judíos o al pueblo judío. Quiero disculparme por generalizar y disculparme por los comentarios que se consideraron antisemitas», dijo Wiley a Sky News en una entrevista que se emitió el miércoles por la noche. «No soy racista, lo sabes. Soy un hombre de negocios. Lo mío debería haber quedado entre mi representante y yo, lo entiendo”.

El representante de Wiley, que es judío, luego de la diatriba en Twitter de su cliente, anunció el viernes que ya no representaría al rapero.

En una entrevista con Wiley publicada el miércoles, The Voice escribió que “algunas de las opiniones expuestas por Wiley son las más grandes de las no expresadas fuera de la comunidad negra».

Wiley le dijo a The Voice que las personas de las que está hablando específicamente son «las personas con las que trabajo en la industria del entretenimiento y la música, la comunidad judía que he experimentado».

Añadió: «No he experimentado una comunidad judía con la que no he trabajado».

A lo largo de la entrevista, rara vez dice «judíos», usando en su lugar «ellos», «a ellos» o «estas personas».

El escritor de la nota, el editor de entretenimiento Joel Campbell, sugiere que debe haber una discusión sobre esos prejuicios antisemitas.

Algunos de los tuits de Wiley fueron denunciados a la Policía Metropolitana de Gran Bretaña, que según los informes los está investigando por incitación al odio racial.

Wiley recibió un MBE, un premio de la Orden del Imperio Británico, en 2018 por sus servicios a la música y hay llamadas para que se le rescinda.