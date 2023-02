Frankfurt canceló el show de Roger Waters por considerarlo “uno de los antisemitas más conocidos del mundo”

Itongadol/Agencia AJN.- La ciudad de Frankfurt anunció el viernes que cancelaría el próximo concierto del ex vocalista de Pink Floyd Roger Waters por considerarlo “uno de los antisemitas más conocidos del mundo”.

El concierto del 28 de mayo debía realizarse en el estadio Festhalle de la ciudad alemana. Un comunicado del municipio anunciando la cancelación señaló que el lugar se había utilizado para detener a 3.000 hombres judíos tras el pogromo nacional del 9 y 10 de noviembre de 1938 en el que los nazis atacaron a los judíos y sus propiedades.

La ciudad de Frankfurt posee una participación del 60 por ciento en el estadio de Festhalle, mientras que el estado de Hesse posee el 40 por ciento. La decisión de cancelar la presentación de Waters se comunicó a un magistrado local a principios de esta semana y se aprobó el viernes. La presión había estado creciendo en Frankfurt para cancelar el concierto desde enero.

El consejo condenó rotundamente a Waters por respaldar la campaña contra el Estado de Israel «boicots, desinversiones y sanciones (BDS)» y por presionar a otros artistas para que no actúen en Israel. También destacó el uso de imágenes antisemitas en los conciertos anteriores de Waters, incluido un globo con forma de cerdo y grabado con una estrella de David y varios logotipos corporativos.

Las organizaciones judías alemanas recibieron calurosamente el anuncio y la comunidad judía de la ciudad declaró en un comunicado: “Estamos orgullosos de nuestro Frankfurt hoy”.

Una declaración separada del Consejo Central de Judíos Alemanes afirmó que la “decisión de la ciudad de Frankfurt y el estado de Hesse muestra que el antisemitismo en el arte y la cultura no tiene que ser tolerado”. La declaración instó además a los lugares en Hamburgo, Berlín, Múnich y Colonia que albergan la gira «This is Not A Drill 2023» de Waters a reconsiderarla. A principios de esta semana, un grupo de políticos de todos los partidos en el Ayuntamiento de Colonia pidió que se cancelara el concierto de Waters del 9 de mayo en el Lanxess Arena.

Los detractores del cantante incluyen a su ex compañero de banda de Pink Floyd, el guitarrista David Gilmour. En respuesta a una entrevista que Waters concedió a un medio de comunicación alemán a principios de este año en la que acusó a Israel de llevar a cabo un “genocidio”, Gilmour y su esposa, la novelista Polly Samson, tuitearon: “Lamentablemente, Roger Waters, eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías”.