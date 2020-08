Francia: Hombre de 29 años es víctima de un violento ataque antisemita en París

Itongadol.- La Fiscalía de París abrió una investigación por «hurto agravado» y de carácter antisemita, tras el violento ataque que sufrió un hombre de fe judía, que provocó la indignación de un amplio espacio político.

La víctima de la agresión fue identificada solo como David y había presentado una denuncia el jueves. Según el testimonio del joven durante el ataque, que lo dejo inconsciente en un edificio de París, fue insultado, llamado «judío sucio, raza sucia» y golpeado por dos hombres que luego robaron un reloj de lujo valorado en 10.000 euros.

La investigación, encomendada a la seguridad territorial, se abrió por robo con violencia, en una reunión y por la religión de la víctima, dijo la Fiscalía de París.

El hombre llevaba una kipá en el momento del asalto, según precisó Sammy Ghozlan, presidente de la Oficina Nacional de Vigilancia Contra el Antisemitismo (BNVCA), quien dio a conocer el caso y tiene la intención de emprender acciones legales.

Según informó el portal de noticias I24 News, David iba a recoger a su hija de 7 meses de la casa de sus padres y puntualizó que fue atacado por dos hombres mientras estaba en el ascensor.

«Dos hombres jóvenes, completos desconocidos, bastante bien vestidos, de unos veinte años, aparecieron detrás de mí cuando estaba escribiendo el código digital. Corrieron al ascensor conmigo. Cuando llegué al piso de mis padres, me dieron un golpe en la garganta «, dijo el joven.

«¡Judío sucio! ¡Hijo de puta sucio! ¡Raza sucia! ¡Eres hombre muerto! ¡Vas a morir!» fueron algunos de los insultos que recibió el hombre. «Uno me estaba asfixiando mientras el otro me golpeaba. Abrieron la puerta de la escalera de incendios y me tiraron. Corrí escaleras abajo. Estaba en el suelo. Volvieron a golpearme ”, añadió la víctima.

Los atacantes también le robaron su reloj Rolex por valor de 10.000 euros, según una fuente policial. «Pedimos a los servicios policiales encargados de la investigación que hagan todo lo posible para identificar a los agresores y detenerlos», transmitió la Oficina Nacional de Vigilancia Contra el Antisemitismo en un comunicado, indicando que se estaba conformando un partido civil.

«Una vez más, el antisemitismo se expresa con violencia en las calles de la capital: un hombre de 29 años fue severamente victimizado. Sus atacantes filmados por protección de video, espero que sean rápida y severamente encontrados y castigados!”, escribió la presidenta de la región, Valérie Pécresse.

En tanto, Francis Kalifat, presidente del Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) la organización paraguas de la comunidad judía de Francia, reclamó «tolerancia cero» tras este nuevo ataque antisemita.

«Nueva agresión antisemita en medio de París. Los territorios perdidos de la República van ganando terreno. ¿Necesitamos un nuevo asesinato de un judío para que se tomen medidas serias y efectivas? Las palabras ya no bastan. Tolerancia cero», expresó Kalifat a través de su cuenta en Twitter.