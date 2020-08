Francia: Centro Wiesenthal exige guardias en las instituciones judías

Itongadol/AJN.- A raíz de los horribles ataques antisemitas en Francia, desde el sitio al supermercado kosher Hypercacher en 2015, donde fueron asesinados cuatro rehenes judíos, hasta el brutal asesinato de Mireille Knoll, una mujer judía francesa y sobreviviente de la Shoá de 85 años que fue asesinada en su apartamento en París en 2018, el odio antijudío en Francia todavía no está disminuyendo.

El Dr. Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal (SWC), le pidió al ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, que «recupere al ejército armado para proteger los barrios, las sinagogas, las escuelas y otras instituciones comunitarias judías».

«Señor Ministro, es hora de contramedidas claras. De ser capturados, los perpetradores ya no pueden ser enviados a clínicas psiquiátricas ni recibir sentencias de absolución por estar ‘bajo la influencia de narcóticos o alcohol’”, agregó sobre la falta de condenas por ataques antisemitas, dado que los atacantes fueron enviados sistemáticamente a las clínicas psiquiátricas.

El caso del asesino de Sarah Halimi es un claro ejemplo. El 4 de abril de 2017, Halimi, una mujer judía de 65 años, fue golpeada y defenestrada en París. El juez de la Corte decidió en julio de 2019 que no existía responsabilidad penal y que su asesino era «incapaz de ser juzgado». El caso todavía estaba siendo apelado ante el Tribunal de Casación hace un par de meses.

“Tras el asalto yihadista de 2015 a un supermercado kosher de París, el entonces presidente Hollande proporcionó un destacamento de seguridad a todos los edificios judíos que lo necesitaban”, continuó Samuels. “Los guardias militares fueron finalmente retirados y nunca reemplazados por la administración de Macron.»

«Los distritos judíos requieren una gran cantidad de cámaras de circuito cerrado de televisión para garantizar una rápida identificación e intervención. En este momento, la comunidad judía francesa tiene tres necesidades: seguridad, seguridad y seguridad», concluyó Samuels.

La semana pasada, un judío de 29 años fue agredido violentamente y golpeado hasta dejarlo inconsciente en el distrito (administrativo) 19 de París mientras recogía a su hija de siete meses de manos de sus padres, mientras sus dos atacantes, supuestamente de ascendencia africana, le gritaban: “¡Te mataremos!» y consignas antisemitas.

La víctima de la agresión fue identificada solo como David y había presentado una denuncia el jueves. Según el testimonio del joven durante el ataque le robaron un reloj de lujo valorado en 10.000 euros.

La investigación, encomendada a la seguridad territorial, se abrió por robo con violencia, en una reunión y por la religión de la víctima, dijo la Fiscalía de París.

El hombre llevaba una kipá en el momento del asalto, según precisó Sammy Ghozlan, presidente de la Oficina Nacional de Vigilancia Contra el Antisemitismo (BNVCA), quien dio a conocer el caso.

«Dos hombres jóvenes, completos desconocidos, bastante bien vestidos, de unos veinte años, aparecieron detrás de mí cuando estaba escribiendo el código digital. Corrieron al ascensor conmigo. Cuando llegué al piso de mis padres, me dieron un golpe en la garganta «, dijo el joven.

«Uno me estaba asfixiando mientras el otro me golpeaba. Abrieron la puerta de la escalera de incendios y me tiraron. Rodé escaleras abajo. Estaba en el suelo. Volvieron a golpearme ”, añadió la víctima.

«Pedimos a los servicios policiales encargados de la investigación que hagan todo lo posible para identificar a los agresores y detenerlos», transmitió la Oficina Nacional de Vigilancia Contra el Antisemitismo en un comunicado.

«Una vez más, el antisemitismo se expresa con violencia en las calles de la capital: un hombre de 29 años fue severamente victimizado. Sus atacantes filmados por protección de video, espero que sean rápida y severamente encontrados y castigados!”, escribió la presidenta de la región, Valérie Pécresse.

En tanto, Francis Kalifat, presidente del Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) la organización paraguas de la comunidad judía de Francia, reclamó «tolerancia cero» tras este nuevo ataque antisemita.

«Nueva agresión antisemita en medio de París. Los territorios perdidos de la República van ganando terreno. ¿Necesitamos un nuevo asesinato de un judío para que se tomen medidas serias y efectivas? Las palabras ya no bastan. Tolerancia cero», expresó Kalifat a través de su cuenta en Twitter.

Según una encuesta realizada por AJC en París publicada a principios de año, dos tercios de los judíos (67%) y casi la mitad de los no judíos (47%) identificaron el antisemitismo como un problema grave en la sociedad francesa. Además, la sensación de inseguridad va en aumento. Más de la mitad de los judíos franceses (55%) han sido insultados o amenazados en la calle y más de la mitad de los niños judíos del país (59%) dijeron que habían sufrido abusos físicos en la escuela.

Sin embargo, casi la mitad de los judíos (47%) y los no judíos (48%) franceses plantearon dudas de que el presidente francés Emmanuel Macron estuviera abordando el antisemitismo de manera efectiva, similar al 46% de los judíos y el 41% de los no judíos que cuestionó el compromiso del gobierno francés para tratar el odio antijudío como una prioridad nacional.