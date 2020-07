Entrevista. Comunidad Judía de Chile denuncia “actos antisemitas de dirigentes políticos y palestinos chilenos”

Itongadol/Agencia AJN (por Martin Klajnberg).- La comunidad palestina en Chile ha tensado nuevamente en las últimas semanas la relación con la comunidad judía y con el Estado de Israel a partir del debate por la intención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de anexar partes de Cisjordania. “En Israel no ha pasado nada y se instala el tema como si hubiera ocurrido algo. Hay grupos palestinos radicales que han exacerbado el tema”, asegura, en diálogo con ItonGadol/Agencia AJN, Gerardo Gorodischer, presidente de la Comunidad Judía de Chile.

Son diversas las reacciones que se han desencadenado en Chile respecto al 1 de julio, fecha en la cuál estaba previsto que el gobierno israelí aplicara su soberanía sobre las tierras palestinas. Llegada esa fecha , el Senado chileno solicitó al gobierno de Sebastián Piñeira que se tomen “medidas más concretas” contra la anexión israelí, entre las que se encuentran la revisión de todos los tratados vigentes entre las naciones. Además, un colectivo de artistas chilenos difundió un video en el que se acusó a Israel de efectuar “uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos”.

Pocos días después, la Comunidad Judía chilena repudió declaraciones del Alcalde de Recoleta, Daniel Jadué, quien, según un comunicado de la entidad, “inventó una conspiración sionista para abiertamente dejar ver su más profundo antisemitismo y menosprecio a la Comunidad Judía de Chile, al sionismo y al Estado de Israel”.

Siempre en diálogo con esta agencia, Gorodischer calificó a estos hechos como “lamentables”, argumentando que “se está mezclando la anexión con un BDS” y que con ellos se intenta “instalar una falsa realidad”.

A continuación, los detalles de la entrevista que Gorodischer mantuvo con ItonGadol/Agencia AJN.

-¿Qué reflexiones tiene sobre las declaraciones del alcalde Jadue?

-Es lamentable. Creo que no corresponden, y menos viniendo de una autoridad. Pero hay que dejar claro cuál es la línea: no solamente es grave por atacar a los judíos, es grave insultar a una minoría o a un grupo de personas porque tienen opiniones distintas. Segundo, acá hay una franca y directa alusión a cosas que son mentiras. De hecho, hoy en día el alcalde sigue con el tema y habló de que los judíos estaban comprando los medios. Luego reconoció que cometió un error en decir eso, pero del resto de las cosas no dijo nada, lo mantiene, y muestra su antisemitismo y su sentimiento antijudío. Al ser una autoridad pública, no puede estar utilizando esa herramienta en contra de una comunidad.

Nosotros estamos estudiando el caso para hacer una presentación ante la justicia, porque creemos que hay que marcar la línea de hasta dónde se puede y no se puede traspasar. En ese sentido nosotros vamos a ser inflexibles con él o cualquier persona.

-Respecto al proyecto que salió en el Senado repudiando las acciones de Israel y la anexión, ¿qué opinión tiene?

-Nosotros desde mayo que estamos permanentemente bajo noticias de una posible anexión. La comunidad palestina tiene su pleno derecho a hacer sus reivindicaciones, y el derecho al Estado palestino nadie lo niega. Pero han pasado varias cosas lamentables. Porque hay que partir de la base de que en Israel no ha pasado nada con la anexión. Y acá estamos como si hubiera ocurrido algo. Se habla de la ‘ocupación desde hace 70 años’, como si el Estado de Israel no tuviera derecho a existir. Hay grupos radicales de la comunidad palestina que han exacerbado el tema. Respecto al Congreso, aquí está todo fundamentado en un hecho histórico que es equivocado. Y eso se hace para esconder un BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) hacia Israel. Eso es lo reflejado en los puntos del acuerdo que pretenden instalar.

-¿Usted cree que se está intentado instalar un discurso de odio contra Israel?

-Aquí reunieron el tema de la anexión con el BDS, pretendiendo que Chile tome medidas contra Israel. Y eso es el principio del BDS. Chile no tiene nada que ver con la toma de decisiones de Israel respecto al Estado palestino para determinar sus límites. Es como si algún país extranjero le dijera a Piñera que Chile tiene que devolver alguno de los territorios capturados con la guerra del Pacífico. Es un tema en el que nadie se mete. No entiendo por qué los chilenos tendríamos que ir a decirle a palestinos e israelíes cómo determinar sus fronteras. Y presionan a través de acciones de boicot contra productos de zonas que ellos llaman territorios ocupados.

Esto está llegando a una situación complicada entre chilenos judíos y chilenos palestinos. Este sábado, en una actividad interna que transmitimos por Facebook Live, se tergiversaron palabras nuestras sobre el tema para generar un escarmiento en las redes y en los medios contra nosotros y demonizando a Israel. Hay una animosidad terrible respecto a personas que dan su opinión y que no coincida con la de los palestinos más radicales, que están tomando acciones.

Incluso este fin de semana los dos diarios principales de Chile publicaron un pedido de personas palestinas haciendo un pedido al presidente de la República que apruebe y que haga ley el acuerdo de la semana pasada del Senado, mostrando mapas que están equivocados en su relato.

– Entonces usted dice que en Chile se está trasladando el conflicto de Medio Oriente y se está discutiendo con un nivel de exacerbación como si fuese propio. ¿Por qué cree que pasa esto?

– La causa palestina hace mucho tiempo que fue tomada por la izquierda, donde aquí se han dicho cosas que han generado una falsa realidad. Por ejemplo en este caso, en el que se habla de una anexión completa, cuando ni siquiera en Israel se sabe cómo va a ser.

En segundo lugar, Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente, con más de 500.000 palestinos que provienen de Beit Jala, en Cisjordania, y que tienen mucho poder económico. Ellos argumentan que sus familias tienen sus tierras allá y por eso el conflicto los afecta directamente. Pero eso no justifica instalar el tema durante dos meses, que ocupe los diarios día por medio siendo que a nadie en Chile le interesa por fuera de ellos, sumado a que hay cuestiones más importantes que atender, como el hambre y, ahora, la pandemia.

No hay que olvidar que Chile antes de la pandemia venía con una crisis social, y cuando pase la pandemia tendremos que enfrentar la crisis económica y la crisis social también. Si además de eso se suma este conflicto es muy peligroso, porque va en contra del “imperialismo de los poderosos”, y ligado a eso viene un antisemitismo muy fuerte. Se está sembrando odio y violencia contra los judíos y contra Israel.

– ¿Existe el diálogo entre la comunidad judía y la comunidad palestina de Chile, al menos en los niveles dirigenciales?

– Hay diálogo, pero cada uno tiene su postura. Hemos tenido en el pasado entendimientos por la preocupación mutua de que no se levante la violencia, sobre todo hacia nuestro lado, entre las comunidades. Años atrás ha habido problemas en un partido de fútbol entre dos comunidades que terminó en una pelea y tuvimos que calmar las aguas. No queremos que se repitan esas situaciones que serían lamentables para ambas comunidades. Cuando vemos eso, nos acercamos. Incluso hace unos días estuve con el presidente de la Federación Palestina para que de alguna forma se modere la forma de expresarse para no exacerbar la violencia ni el odio. Pero hay extremistas en todos lados, entonces la cosa se complica.

– Respecto al video que se difundió con varias personalidades reconocidas pronunciándose en contra de la anexión. ¿Cómo se recibió al interior de la comunidad y qué acciones concretas piensan tomar al respecto?

– Es bastante complejo. Claro que nosotros lo recibimos muy mal, sobre todo por ser personalidades del mundo artístico, que no me extraña que apoyen la causa, pero lo que molesta es la cantidad de cosas absolutamente falsas que se dicen. Por ejemplo, Benjamín Vicuña en el video habla de 70 años de sufrimiento. Hablar de 70 años no es casualidad. También hablan de seis millones de palestinos. ¿Por qué hablan de seis millones, siendo una cifra ligada al genocidio nazi que mató a esa cantidad de judíos? Quieren hacer una comparación. Los palestinos en realidad son muchos más, incluso dicho por ellos mismos. En los territorios palestinos en Medio Oriente hay a lo sumo cuatro millones y medio. Estas intenciones de provocar nos molestan y nos duelen muchísimo.

-¿Esas referencias creen que fueron con animosidad de equiparar la causa palestina con el Holocausto?

– No me cabe la menor duda. Así como esa, que es fácil de identificar, hay otras frases del estilo que alguien que no está en tema no registra y que, viniendo de una persona pública, se creen. Dicen que “nos van a desplazar, nos van a sacar los recursos naturales” y eso no está en ningún lado. El acuerdo de paz de Trump dice que no habrá desplazamientos. Entonces son situaciones que están mal explicadas, mal planteadas, o que se les quiere dar una vuelta para generar una victimización y presión ante una ciudadanía que no entiende ni conoce.