El «Tribunal Supremo» de Wikipedia aborda una supuesta conspiración para tergiversar artículos sobre el Holocausto

Itongadol.- Cuando un par de profesores publicaron a principios de este mes un artículo acusando a un grupo de editores de Wikipedia de Polonia de revisar artículos para distorsionar la historia del Holocausto, su investigación se hizo viral.

La mayoría de los artículos académicos son vistos por cientos de personas en el mejor de los casos. Este, publicado en The Journal of Holocaust Research, alcanzó más de 27.000 páginas vistas en pocas semanas.

El alcance del artículo fue impulsado por su análisis, sin precedentes en la literatura académica sobre Wikipedia, y su descubrimiento de que un grupo dedicado manipuló durante unos 15 años una fuente de información utilizada por millones de personas de manera que culpa del Holocausto a los judíos y absuelve a Polonia de casi cualquier responsabilidad por su historial de antisemitismo.

El artículo llamó la atención no sólo de académicos y periodistas, sino también de las personas encargadas de resolver las disputas sobre la edición en Wikipedia, el séptimo sitio web más popular de Internet y considerado el último bastión de la verdad compartida en un entorno en línea cada vez más fragmentado.

Por lo general, las disputas entre los editores de Wikipedia se resuelven mediante mecanismos de consenso comunitario, pero a veces esos mecanismos fallan y las acusaciones se llevan ante el Comité de Arbitraje de Wikipedia, un panel de editores elegidos conocido como el Tribunal Supremo de Wikipedia.

«Wikipedia no es exactamente democrática, sino anarquista de una manera que desalienta activamente cualquier tipo de autoridad que venga a resolver una disputa», expresó Joe Roe, un experimentado editor de Wikipedia que formó parte del comité en 2019 y 2020.

«El Comité de Arbitraje es una excepción muy limitada», agregó.

En este caso, ocurrió algo especialmente inusual. El Comité de Arbitraje, o ArbCom, decidió investigar las acusaciones sin recibir una solicitud formal para hacerlo. Nadie recordaba que el Comité hubiera dado ese paso en sus casi dos décadas de existencia.

El artículo que desencadenó la apertura del caso se publicó bajo el título «Wikipedia’s Intentional Distortion of the History of the Holocaust» («Wikipedia distorsiona intencionadamente la historia del Holocausto»). En él se acusaba a once editores actuales y anteriores de tergiversar intencionadamente numerosos artículos relacionados con el Holocausto en Polonia. El documento se refería a los editores por sus nombres de usuario, pero también proporcionaba sus nombres reales si se habían identificado públicamente en los anuncios de Wikipedia.

«Debido al celo de este grupo, los artículos de Wikipedia sobre el Holocausto en Polonia minimizan el antisemitismo polaco, exageran el papel de los polacos en salvar a los judíos, insinúan que la mayoría de los judíos apoyaron el comunismo y conspiraron con los comunistas para traicionar a los polacos, culpan a los judíos de su propia persecución e inflan la colaboración judía con los nazis», señalaron los coautores Jan Grabowski, historiador de la Universidad de Ottawa, y Shira Klein, del departamento de Historia de la Universidad Chapman de Orange, California.

Normalmente, los errores en Wikipedia, intencionados o no, pueden ser corregidos rápidamente por editores experimentados que aplican una serie de normas sobre fuentes y estilo. Pero en este caso, los presuntos tergiversadores conocen los mecanismos de Wikipedia lo suficientemente bien como para al menos aparentar que siguen las normas y están dispuestos a perder el tiempo discutiendo con otros editores que intervienen.

Según el artículo, resulta más difícil llegar a la verdad porque se esfuerzan por desacreditar a historiadores consagrados y apoyar a voces marginales para crear la apariencia de un debate real sobre acontecimientos históricos.

En uno de las docenas de ejemplos documentados en el estudio, los supuestos tergiversadores intentaron hacer pasar como fuente confiable la obra autopublicada de una escritora polaca antisemita llamada Ewa Kurek. Kurek afirmó en su momento que el coronavirus es un invento de los judíos con el objetivo de apoderarse de Europa y que los judíos disfrutaban de la vida en los guetos nazis.

Por otro lado, un redactor llamado Volunteer Marek argumentó en una conversación entre redactores entre que Kurek debía ser citada como lo sería cualquier «erudito de la corriente dominante».

Una cosa que la investigación no discutió es qué motiva a estos editores a invertir tanto tiempo y esfuerzo en distorsionar Wikipedia.

Fuente: Times of Israel.