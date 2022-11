EE.UU. Illinois: Cementerio judío vandalizado con esvásticas

AJN/Itongadol.- Un cementerio judío en un suburbio de Chicago fue vandalizado con grafitis antisemitas, informaron los medios locales el lunes.

Al menos 16 lápidas fueron pintadas con esvásticas y otras 23 fueron desfiguradas en el cementerio Am Echod en Waukegan, Illinois. El mensaje «Kanye tenía razón» fue pintado con aerosol en una lápida que marcaba la tumba de dos esposos.

“No tenemos palabras para esta depravación y maldad”, tuiteó el grupo de vigilancia Frenar el Antisemitismo.

David Goldenberg, director regional del Medio Oeste de la Liga Antidifamación, dijo: «La profanación de tumbas es lo más bajo posible y, por cierto, también es lo más cobarde posible».

«Estoy profundamente perturbada y enojada por las imágenes de odio que se encontraron pintadas con aerosol en las lápidas ayer en el cementerio judío Am Echod», escribió la alcaldesa de Waukegan, Ann Taylor, en Facebook.

«El odio no tiene cabida en Waukegan; cuando ocurren tales incidentes, nuestros vecinos marginados son victimizados y toda nuestra comunidad sufre. Espero que nuestros oficiales localicen rápidamente a los perpetradores de este acto despreciable y los hagan responsables, y ofrezco todo mi apoyo a aquellos directamente afectados por este vandalismo».

«Apoyo a la alcaldesa Ann Taylor en la condena de este acto malvado y ofrezco todo el apoyo del estado en la búsqueda de la justicia», dijo el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker. «Los funcionarios de la Policía Estatal de Illinois están en comunicación con los líderes de la ciudad».

“Estoy conmocionado y horrorizado por la desfiguración del cementerio judío Am Echod en Waukegan”, escribió en Twitter Brad Schneider, representante del 10° Distrito del Congreso de Illinois. “Este acto de odio es despreciable. Me uno a otros líderes y organizaciones como la alcaldesa Ann Taylor y la ADL para condenar este ataque. El odio no tiene cabida aquí”.

El antisemitismo ha ido en aumento desde que el rapero Kanye West tuiteó a principios de este mes amenazando a los judíos, a lo que luego siguió una serie de comentarios antijudíos.

Días después del tuit inicial de Kanye, la neonazi Liga de Defensa de los Goyim colgó un cartel en Los Angeles que decía «Kanye tiene razón sobre los judíos» sobre el paso elevado de una autopista mientras hacían saludos nazis.

El mismo día del incidente del cementerio tuvo lugar otro acto de vandalismo antisemita en Illinois.

La comunidad judía de la Universidad del Noroeste (NU) se sorprendió al ver el lunes que un artículo de opinión sobre el orgullo judío se convirtió en un gran cartel pro palestino.

El perpetrador imprimió copias de un artículo de opinión titulado «Estoy más orgullosa de mi identidad judía de lo que alguien pueda odiarme por ello», escrito por Lily Cohen, estudiante de la universidad en The Daily Northwestern, una fuente de noticias estudiantil.

Hillel Northwestern escribió en las redes sociales que «la pancarta se exhibió afuera de Deering Meadow en la calle Sheridan en el corazón del campus, en una vía importante para que todos la vean. Condenamos el uso de la retórica de odio y el ataque público dirigido a la identidad judía».

“El Consulado de Israel ha estado en estrecho contacto con el cuerpo estudiantil y con la facultad y la administración de Northwestern”, dijo el cónsul general de Israel en el Medio Oeste, Yinam Cohen, a The Jerusalem Post. Agregó que «los campus universitarios deben ser un espacio seguro para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes judíos».

Asimismo, varios volantes antisemitas fueron publicados en el campus de la Universidad de Tennessee Chattanooga hace dos semanas.

La organización de vigilancia Frenar el Antisemitismo escribió en Twitter: «Esta es la EXACTA retórica de odio que Kyrie Irving ayudó a difundir cuando promocionaba la película».

Tanto la estrella de la NBA como el rapero West han recurrido recientemente a Internet para difundir retórica antisemita. Irving, sin embargo, emitió una disculpa; West aún no lo ha hecho.