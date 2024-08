EE.UU.: El MIT denuncia una distribución de folletos de un Proyecto de Mapeo «antisemita»

Itongadol.- Durante una clase de orientación para nuevos estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), el lunes se distribuyeron folletos antiisraelíes con un enlace a un mapa interactivo de judíos y sionistas en Massachusetts, dijo la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, en un comunicado del miércoles condenando los volantes y el proyecto.

Varios estudiantes habían repartido folletos que decían «¡Bienvenidos al MIT!» junto a un dibujo de la mascota de la universidad, dijo Kornbluth. Los volantes comentaban sobre el conflicto en Medio Oriente con enlaces a materiales que incluían el controvertido Proyecto de Mapeo.

Kornbluth quiso aclarar que los folletos no eran contenido oficial del MIT y denunció el Proyecto de Mapeo, que cataloga y mapea supuestas conexiones de organizaciones judías y sionistas, sinagogas, universidades, empresas, escuelas, medios de comunicación y agencias de aplicación de la ley y sus relaciones ostensibles con Israel y el gobierno de los Estados Unidos.

«Aunque he defendido repetidamente la libertad de expresión, debo decirles que algunos de los sitios web citados en los folletos me parecieron profundamente preocupantes», dijo Kornbluth. «Creo que el Proyecto de Mapeo promueve el antisemitismo. Como cualquier otra forma de prejuicio y odio racial y religioso, el antisemitismo es totalmente inaceptable en nuestra comunidad. No puede justificarse y es la antítesis de los valores del MIT».

Algunos estudiantes también le informaron a Kornbluth que no fueron bienvenidos en el MIT debido a los folletos.

Kornbluth dijo que era lamentable tener que comenzar el año académico con una declaración así y aseguró que «todos los estudiantes y todos los miembros de nuestro cuerpo docente y personal pertenecen aquí» y son bienvenidos.

El Proyecto de Mapeo se publicó en 2022 y recibió el apoyo de BDS Boston.

El proyecto fue ampliamente criticado por políticos y organizaciones de Massachusetts como antisemita por incluir en la «lista negra» a personas asociadas con grupos judíos de Boston. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en ese momento que estaba monitoreando el proyecto.

El MIT y varias de sus instituciones fueron incluidas en la lista.