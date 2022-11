EE.UU.: Acusan a un hombre por amenaza a sinagoga de Nueva Jersey

AJN/Itongadol.- El hombre que llevó al FBI a advertir sobre una «amplia amenaza» para la comunidad judía de Nueva Jersey fue arrestado y acusado el jueves de distribuir en línea un manifiesto que contenía amenazas de atacar lugares de culto judíos, anunció la Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey. Actualmente enfrenta hasta cinco años de prisión.

Omar Alkattoul, de 18 años, de Sayreville, Nueva Jersey, ha compartido un documento titulado Cuando las espadas chocan sobre varias aplicaciones de comunicación a varias personas no identificadas que detallan el motivo y la ideología detrás de un ataque que en ocasiones expresó su deseo de cometer contra una sinagoga.

“Nadie debe ser objeto de violencia o actos de odio por su forma de orar”, dijo el fiscal federal Philip Sellinger. “Según la denuncia, este acusado usó las redes sociales para enviar un manifiesto que contenía una amenaza de atacar una sinagoga por su odio a los judíos”.

Alkattoul escribió que el ataque se habría de llevar a cabo en nombre del Estado Islámico y se refirió a Osama bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi, Abu Bakr al-Baghdadi y otros terroristas islámicos como «héroes». Alkattoul había visto propaganda del Estado Islámico en línea y había estado en contacto con alguien que creía que estaba afiliado a al-Qaeda en Pakistán.

«Estuve planeando un ataque, pero me llevará años prepararme porque no tengo medios y a mis padres no les gustan las armas. Dije que podría tener como objetivo una sinagoga. Y esto sería un ataque afiliado a AQ [al -Qaeda]», le dijo Alkattoul a uno de sus amigos según la denuncia penal. «He estado pensando en la yihad durante un tiempo y llegué a esta conclusión de cómo y dónde».

El sospechoso dudaba de que tuviera los recursos para llevar a cabo un ataque y, en ocasiones, les dijo a sus aliados en línea que en realidad no tenía la intención de llevar a cabo el ataque. Alkattoul les dijo a los investigadores que en realidad no iba a llevar a cabo un ataque y dijo que en octubre estaba «50-50» sobre si llevaría a cabo un acto de terrorismo.

Si bien había investigado cómo obtener un arma y practicar en un campo de tiro, les dijo a los investigadores que él y otros simplemente estaban jugando «LARPing» [Juego de rol de acción en vivo] y que le faltaba el coraje para llevar a cabo el ataque, no quería decepcionar a sus padres, pasar tiempo en prisión, recibir un disparo o morir.

«Seamos honestos: no soy lo suficientemente hombre para actuar en nada de esto», le dijo a un amigo después de hablar sobre bombardear a Hezbollah porque es una organización chiíta.

Alkattoul expresó odio a los judíos y los musulmanes que no cumplen con sus estándares yihadistas.

Negó la Shoá y bromeó sobre arrojar cócteles Molotov contra judíos.

También elogió al tirador masivo supremacista blanco Dylann Roof por disparar contra una iglesia.

“Cuando nos enteramos de amenazas creíbles a nuestra comunidad, ya sea que se basen en el odio hacia la religión, la raza, la orientación sexual o el género, hacemos un llamado a las fuerzas del orden público y a los socios comunitarios para ayudar a identificar y mitigar esa amenaza”, dijo el agente especial a cargo James E. Dennehy. «Gracias a los esfuerzos de colaboración entre los miembros de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo se evitó una situación potencialmente dañina».

El FBI había advertido por primera vez sobre la amenaza el 3 de noviembre, diciendo que había «recibido información creíble de una amplia amenaza a las sinagogas de NJ [Nueva Jersey]».

La oficina de Newark del FBI dijo que les estaba pidiendo a los lugareños que tomaran precauciones de seguridad. Un rabino de Nueva Jersey dijo que la policía había aumentado las patrullas en muchas áreas de Nueva Jersey y que la policía de la Universidad de Rutgers aumentó la presencia y las patrullas alrededor del Beit Jabad.

Un día después, el 4 de noviembre, el Centro Comunitario Judío de la academia Frankel del área metropolitana de Detroit fue evacuado después de que se hicieran amenazas de bomba. No se encontraron explosivos en el centro judío.