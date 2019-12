Ataque a una sinagoga en Monsey, Nueva York

Itongadol.- Un nuevo ataque a la comunidad judía de Nueva York se produjo esta noche cuando un sospechoso entró a una sinagoga en Monsey, a 48 km. de Nueva York, y atacó con un machete a miembros de la comunidad que estaban celebrando la séptima noche de Janucá. 5 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad y el sospechoso fue detenido en el barrio neoyorkino de Harlem después de ser perseguido durante una hora por la policía local.

Este es el noveno incidente contra la comunidad judía de Nueva York en la última semana, lo que produjo reacciones de las autoridades de la Gran Manzana que prometen ocuparse inmediatamente de la situación.

El gobernador del Estado de Nueva York, Mario Cuomo, dijo en un comunicado: “Estoy horrorizado por el apuñalamiento en el distrito de Rockland esta noche, un nuevo incidente contra la comunidad judía en Nueva York de esta semana. En nombre de la familia de Nueva York, mando un saludo y una recuperación rápida a los heridos. Este fue un ataque cobarde y vil y ordené a la policía de Nueva Yotk investigar inmediatamente lo sucedido. Déjenme ser claro, antisemitismo y odio de todo tipo son algo repugnante y tendremos cero tolerancia. No soportaremos estos actos, y el que propague estos ataques no se saldrá sin castigo”, finalizó Cuomo.

Jonathan Greenblat de la Liga Antidifamación escribió: “Estamos horrorizados por el ataque en Monsey. Después de los ataques en la última semana en Brooklyn y Manhattan es terrible ver como la fiesta de Janucá es violada nuevamente. La comunidad judía necesita mejor protección, durante las ceremonias en la sinagoga, comprando en el supermercado o celebrando en casa. Necesitamos que las autoridades den mejor protección”.

El presidente Reuven Rivlin también escribió en su cuenta de Twitter: “Consternado por el terrible ataque en Nueva York y orando por la recuperación de los heridos. El antisemitismo no es un problema del judaísmo y tampoco del Estado de Israel. Debemos trabajar juntos para confrontar este vil problema que ahora es una amenaza global”.

Las autoridades de Nueva York informaron ayer sobre el aumento de los incidentes antisemitas durante la semana pasada y prometieron aumentar la protección de la comunidad judía local.

🇺🇸✡️ — VIDEO: Rabbi Rottenberg, of Forshay speaking about the attack at his Melava Malka in his Shul. pic.twitter.com/tFy1XPWWJr

