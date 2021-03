Antisemitismo. Importante organización judía vinculó el ataque a la escuela de Marsella con el fallo de la Corte Internacional

Itongadol/AJN.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (WZO, por sus siglas en inglés), Yaakov Hagoel, culpó a la Corte Penal Internacional en La Haya por el ataque a una escuela judía en Marsella que se produjo hoy en Francia.

La CPI anunció en los últimos días su decisión de investigar a Israel por “crímenes de guerra” que Hagoel alertó como “una continuación de la incitación contra los judíos en todo el mundo”, según informó el portal de noticias Arutz Sheva.

En tanto, el jefe de la Agencia Judía para Israel, Isaac Herzog, sostuvo que el incidente fue “una campana de advertencia para el antisemitismo que burbujea bajo la superficie”.

“El antisemitismo y el peligro para las vidas de los judíos no terminaron con la pandemia del coronavirus”, dijo. El odio estaba “esperando estallar cuando termine la crisis”, afirmó Herzog, según consignó el diario The Times of Israel.

El incidente se produjo esta mañana cuando un hombre armado con un cuchillo se presentó frente a la escuela de Yavne. Su comportamiento generó intriga entre el equipo de seguridad de la escuela. Mientras caminaba, mostrando un cuchillo, hacia una tienda de comestibles kosher cercana, los oficiales de seguridad de la escuela lo dominaron, mientras intervenía una patrulla policial.

Según informó la prensa francesa, cuando el agresor intentó ingresar al establecimiento fue interceptado por el personal de seguridad de la institución que inmediatamente cerró las puertas con los estudiantes adentro para garantizar su seguridad.

Rápidamente se dio aviso a la policía y concurrió una patrulla al frente del edificio de la escuela. Las fuerzas policiales francesas fueron alertadas de inmediato y dieron instrucciones a los sitios judíos de la ciudad para reforzar la seguridad a la luz del intento de ataque.

Después de alejarse de la escuela, según se informó, el atacante intentó apuñalar a compradores judíos en un supermercado kosher de la ciudad, donde una vez más el mismo personal de seguridad lo controló.

El hombre quedó detenido en el departamento de seguridad de Bouches-du-Rhône. No es conocido por los servicios de inteligencia pero tiene trastornos psiquiátricos. Los estudiantes de la escuela de Yavne estuvieron confinados durante un tiempo y no hubo heridos.

El jefe de policía de Marsella, que acudió al lugar, dio instrucciones para colocar un equipo policial frente a la escuela de Yavne y reforzar de inmediato los pasos de patrulla en los otros sitios de la comunidad judía. La fiscalía nacional antiterrorista ha sido notificada de la situación.

El Congreso Judío de Europa (EJC por sus siglas en inglés) condenó el hecho y se solidarizó con la comunidad judía francesa. “Nos hacemos eco de lo expresado por el Crif (Consejo Representativo de Instituciones Judías en Francia), afiliada de EJC en Francia, al saludar la rápida respuesta de los guardias de seguridad de la escuela y la policía que evitaron una nueva tragedia”, destacaron desde la organización.

Justamente, el Crif saludó “la acción de los guardias de seguridad de la escuela y la policía que evitaron una nueva tragedia”, en un hecho que no dudaron en calificar como “antisemita”.

La Junta de diputados de judíos británicos también se manifestó respecto de este ataque. “Nos horrorizamos al enterarnos de un intento de ataque con cuchillo en una tienda de comestibles kosher cerca de una escuela judía en Marsella. Gracias a los guardias que dominaron al atacante, no hubo heridos. Nos solidarizamos con el Crif y la comunidad judía francesa”, transmitieron.

La Unión de Estudiantes Judíos de Francia, una organización para la lucha contra el racismo y el antisemitismo presente en 30 campus, también manifestó su repudio al ataque que calificó como “terrible” al tiempo que destacó que todos los estudiantes de la escuela están a salvo.

Marsella ha sido testigo de ataques antisemitas anteriores. En 2017, un hombre con ciudadanía tunecina mató a puñaladas a dos mujeres en una estación de tren.

Y, en 2016, solo dos días después del primer aniversario del ataque de enero de 2015 en un supermercado kosher en París, un hombre judío fue atacado afuera de una sinagoga por un menor francés que empuñaba un machete.

El hombre resultó levemente herido y su agresor fue arrestado 10 minutos después del ataque