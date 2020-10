Antisemitismo. En manifestación de nacionalistas en Kiev dicen que Ucrania está bajo la ‘ocupación’ del ‘clan judío’

Itongadol.- En una marcha nacionalista en Ucrania levantaron una pancarta denunciando la «ocupación y robo» del país por parte de un «clan judío».

La pancarta, dirigida al presidente judío de Ucrania, Vlodymyr Zelensky, apareció el miércoles en la marcha anual OUN-UPA, que lleva el nombre de los movimientos nacionalistas ucranianos que durante un tiempo estuvieron del lado de Adolf Hitler contra la Unión Soviética.

“Celebrando el aniversario de la ocupación y el robo de Ucrania por parte del clan judío Dnipro de Vova Zelensky”, decía el cartel del tamaño de una valla publicitaria que se exhibía frente a la oficina de Zelensky.

Zelensky, quien fue elegido el año pasado, ha criticado implícitamente la glorificación de los colaboradores en tiempos de guerra y le dijo al diario The Times of Israel a principios de este año que sería mejor nombrar los monumentos y las calles del país con el nombre de personas «cuyos nombres no provocan conflictos». Dnipro es una ciudad en el este de Ucrania con una gran comunidad judía.

Mikhail Tkach, director ejecutivo de la Comunidad Judía Unida de Ucrania, dijo que la pancarta era un acto de incitación y pidió a las autoridades que castiguen a los responsables.

Otros símbolos que se exhibieron en la marcha incluyeron el logotipo del ultranacionalista Batallón Azov y una pancarta que decía «Las vidas blancas importan».

Por otra parte, el departamento de cultura de Kiev envió una carta a un prominente rabino en Kiev pidiéndole que rezara por los «defensores de Ucrania de todas las generaciones» el 14 de octubre. Esa fecha es un feriado nacional conocido como el Día del Defensor de Ucrania y el Día. de los cosacos, un grupo eslavo que perpetró pogromos contra judíos a principios del siglo XX. Muchos judíos ucranianos se opusieron al establecimiento del 14 de octubre como fiesta nacional en 2015.

Eduard Dolinsky, director del Comité Judío de Ucrania, criticó la carta, que aparentemente fue enviada a varios clérigos, calificándola de «extraña».

Dolinsky dijo que la referencia a «todas las generaciones» significaba que la ciudad estaba pidiendo a los judíos que oraran por Bogdan Khmelnitsky, el líder cosaco del siglo XVII cuyo ejército mató a innumerables judíos, así como a colaboradores nazis del siglo XX.

Es una reminiscencia «de la época soviética, cuando los burócratas del partido instruían a los colectivos de trabajadores sobre cómo celebrar la revolución bolchevique», dijo Dolinsky a la Agencia Telegráfica Judía.