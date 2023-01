Antisemitismo. El 39% de los estadounidenses cree que los judíos son más leales a Israel que a los Estados Unidos

Itongadol.- Una nueva encuesta publicada esta mañana por ADL (la Liga Antidifamación) encontró una creencia generalizada en teorías de conspiración antisemitas (20 por ciento) – casi el doble del prejuicio antisemita que la ADL encontró en 2019 – así como un sentimiento anti-Israel sustancialmente negativo entre los estadounidenses.

La encuesta, una muestra representativa de más de 4,000 adultos estadounidenses, les consultó a los ciudadanos hasta qué punto estaban de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre teorías antisemitas, descubriendo que el 20 por ciento de ellos, es decir 66 millones de personas, creían en seis o más de las once afirmaciones antisemitas utilizadas desde 1964.

Además, el 39% de los encuestados cree que los judíos son más leales a Israel que a Estados Unidos; el 20% que los judíos tienen «demasiado poder» en Estados Unidos; el 21% que a los judíos «no les importa nadie más que ellos mismos»; y el 53% que los judíos se desviven por contratar a otros judíos. Estos resultados revelan una creencia sustancial en teorías antisemitas, como que los judíos son demasiado poderosos, egoístas, extranjeros y exclusivistas.

«Los que estamos en primera línea esperábamos estos resultados desde hace tiempo y, sin embargo, los datos siguen siendo sorprendentes y aleccionadores: hay un aumento alarmante de las opiniones antisemitas y el odio en casi todas las métricas, a niveles nunca vistos en décadas», expresó Jonathan A. Greenblatt, director general de la ADL.

